Iran đưa ra cảnh báo với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Iran cảnh báo rằng tất cả tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường được phê duyệt, nếu không sẽ đối mặt "phản ứng mạnh mẽ".

AP đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran ngày 2/7 cảnh báo rằng tất cả tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường được phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với "phản ứng mạnh mẽ".

"Bất kỳ hành vi không tuân thủ, đi chệch khỏi lộ trình đã định hoặc coi thường các quy tắc hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ bị lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ, gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu vi phạm", tuyên bố của Iran nhấn mạnh.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tuyên bố cũng cho biết, việc máy bay chiến đấu của Mỹ tiếp tục hiện diện tại khu vực eo biển Hormuz "gây mất an ninh trên tuyến đường thủy này và đe dọa an ninh khu vực".

"Bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào các vấn đề an ninh hoặc bất kỳ hành động gây rối nào ở eo biển Hormuz sẽ bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của Iran và sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng và dứt khoát", tuyên bố của Iran cho biết thêm.

Lời cảnh báo của Tehran xuất hiện sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ đưa ra một tuyên bố về cuộc gặp với quan chức các quốc gia Trung Đông tại Bahrain, trong đó nêu rõ “các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh cam kết chung của họ đối với việc tự do lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz”.

Theo AP, Iran và Mỹ đã nhất trí trong thỏa thuận tạm thời đạt được trước đó về việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong 60 ngày. Tuy nhiên, Tehran khẳng định họ phải kiểm soát tuyến đường đi của các tàu và sau đó mới thu phí đi lại, đảo ngược thông lệ kéo dài hàng thập kỷ trên tuyến đường thủy trọng yếu này.

Mỹ và nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển và thu phí. Nỗ lực của Oman và một cơ quan của Liên Hợp Quốc nhằm mở một tuyến đường mới gần bờ biển Oman cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã khiến căng thẳng leo thang trong khu vực cuối tuần qua.

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