Hàn Quốc đạt bước tiến về tên lửa hành trình xuyên hầm

Tên lửa hành trình không đối đất có tầm bắn hơn 600 km Cheonryong của Hàn Quốc đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật.

Hàn Quốc đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm bay kỹ thuật tên lửa không đối đất tầm xa Cheonryong do nước này tự phát triển sau hai lần thất bại liên tiếp vào tháng 1 và tháng 3.

Cuộc thử nghiệm, được tiến hành tại Sư đoàn Huấn luyện và Chiến đấu số 3 của Không quân Hàn Quốc đã xác nhận rằng tên lửa tách khỏi máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 một cách hoàn hảo, khởi động động cơ phản lực trong khi bay và hoàn thành quỹ đạo bay ổn định, những cột mốc mà hai lần thử trước đó không đạt được.

Tên lửa hành trình xuyên hầm Cheonryong đã thành công trong thử nghiệm bay.

Nếu chương trình tiếp tục theo đúng tiến độ hiện tại, Cheonryong sẽ hoàn thành phát triển vào năm 2028, bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2029 và đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030 trên máy bay chiến đấu KF-21 Boramae do Hàn Quốc tự sản xuất.

Cheonryong, có nghĩa là "Rồng Trời" trong tiếng Hàn, là câu trả lời của Hàn Quốc cho một vấn đề ngày càng trở nên cấp bách khi Triều Tiên tiếp tục mở rộng và củng cố cơ sở hạ tầng chỉ huy ngầm.

Tên lửa này thuộc loại vũ khí được thiết kế đặc biệt để phá hủy các mục tiêu được chôn sâu và kiên cố, những công trình mà bom thông thường không thể với tới và là trung tâm đầu não của bộ máy chỉ huy quân sự của đối phương.

Cheonryong được xem là một biến thể cỡ nhỏ hơn của Taurus của Đức.

Hiện tại, Hàn Quốc đáp ứng một phần yêu cầu này bằng tên lửa Taurus KEPD 350 do Đức sản xuất, một sản phẩm hợp tác giữa MBDA Đức và Saab, nặng 1,4 tấn (3.086 lb) với đầu đạn nặng 480 kg (1.058 lb) và tầm bắn 500 km (310 dặm).

Taurus mang hệ thống đầu đạn thông minh Mephisto, một đầu đạn xuyên phá nhiều tầng có khả năng xuyên thủng lớp bê tông cốt thép dày tới 6 m (20 ft) trên nhiều tầng trước khi phát nổ tại điểm tối ưu bên trong cấu trúc.

Hàn Quốc đã nhập khẩu 260 tên lửa Taurus theo một chương trình hoàn thành trước khi dự án phát triển hiện tại bắt đầu. Tuy nhiên, nước này xác định rằng họ cần ít nhất 600 tên lửa dẫn đường không đối đất cần thiết cho giai đoạn mở đầu của bất kỳ cuộc xung đột nào trên bán đảo.

Mục tiêu của Cheonryong chính là các hầm chỉ huy, boongke chứa tên lửa.

Tên lửa Cheonryong được thiết kế để lấp đầy khoảng trống đó bằng một loại vũ khí sản xuất trong nước, có hiệu năng tương đương hoặc vượt trội hơn Taurus ở hầu hết các hạng mục.

Báo Seoul Economic Daily đưa tin rằng tên lửa này sẽ có tầm bắn vượt quá 600 km (373 dặm), tăng 20% ​​so với Taurus, trong khi vẫn giữ được khoảng 90% khả năng xuyên phá của Taurus đối với các công trình ngầm kiên cố.

Cấu hình đầu đạn sẽ nhấn mạnh vai trò phá hủy hầm trú ẩn mạnh mẽ hơn cả Taurus hiện tại, với kỹ thuật tập trung đặc biệt vào việc đánh bại các cấu trúc bê tông nhiều lớp dưới lòng đất mà Triều Tiên đã xây dựng để bảo vệ giới lãnh đạo của mình.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa Cheonryong có sai số xác suất vòng tròn từ 1 đến 2 mét (3 đến 7 feet), đạt được nhờ sự kết hợp giữa việc khớp đường viền địa hình, dẫn đường cuối dựa trên hình ảnh và dẫn đường quán tính.

Tên lửa bay ở độ cao thấp trong suốt quá trình bay để giảm thiểu thời gian bị hệ thống radar của đối phương phát hiện.

Kết hợp với tiêm kích KF-21 Boramae và tên lửa Cheonryong sẽ là bộ đôi tàng hình đe dọa mọi cơ sở chỉ huy và hầm ngầm.

Sự kết hợp giữa bay ở độ cao thấp và xử lý tàng hình giúp Cheonryong có xác suất bị phát hiện thấp hơn đáng kể so với tiền thân của nó ở Đức, theo báo cáo của Seoul Economic Daily.

Tên lửa Cheonryong lưu trữ nhiên liệu bên trong ở trạng thái sẵn sàng và có thể duy trì trạng thái đó trong vòng 5 đến 10 năm mà không bị suy giảm chất lượng, có nghĩa là máy bay có thể được nạp nhiên liệu và duy trì trạng thái sẵn sàng mà không cần chu kỳ tiếp nhiên liệu như Taurus.

Kế hoạch tích hợp của chương trình mở rộng khả năng sử dụng tên lửa vượt xa KF-21, máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo được lên kế hoạch chủ yếu.

Vì trọng lượng nhẹ, nó cũng sẽ tương thích với FA-50, KF-16 và F-15K, có nghĩa là toàn bộ kho máy bay chiến đấu hiện có của Hàn Quốc đều có khả năng mang vũ khí này một khi nó được đưa vào sản xuất.

Tên lửa Cheonryong nằm trong cái mà các nhà hoạch định quốc phòng Hàn Quốc gọi là Hệ thống Ba Trục Hàn Quốc, một kiến ​​trúc răn đe tích hợp bao gồm Chuỗi Tiêu diệt (Kill Chain), hệ thống Phòng không và Phòng thủ Tên lửa Hàn Quốc, và khái niệm Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc.