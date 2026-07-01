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Quân sự - Thế giới

Quân đội Anh lên kế hoạch tác chiến nhờ vào hệ thống AI

Hệ thống AI này giúp chỉ huy cấp quân đoàn Anh rút ngắn chu kỳ lập kế hoạch từ 72 giờ xuống còn 60 phút, đồng thời tăng gấp 10 lần quyết định hạ mục tiêu.

Tuệ Minh

Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Anh, Roly Walker, đã chia sẻ những thành công từ việc triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý tác chiến Asgard, hệ thống này đã cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi.

Theo quân đội, trước đây hệ thống này được cho là sẽ giúp đưa ra quyết định nhanh gấp đôi, và giờ đây, nhờ nó, chu kỳ lập kế hoạch tác chiến cấp quân đoàn đã được rút ngắn từ 72 giờ xuống chỉ còn 60 phút.

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Hệ thống Asgard được sự trợ giúp của AI duy trì vòng tuần hoàn trinh sát-tấn công thông qua kết nối mọi khí tài trên chiến trường.

Hệ thống Asgard được giới thiệu lần đầu tiên cách đây chưa đầy một năm, vào tháng 7 năm 2025, và khi đó người ta đã biết rằng nó đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận ở Estonia, đồng thời tích hợp cả máy bay không người lái tấn công phản lực Dart 250 và hệ thống tên lửa M270 vào đó.

Người Anh gọi hệ thống này là Asgard, một mạng lưới nhắm mục tiêu kỹ thuật số được thiết kế để thu thập và xử lý thông tin chiến trường, giúp các chỉ huy tìm kiếm mục tiêu tấn công hiệu quả hơn, đưa ra quyết định và phối hợp các cuộc tấn công.

Tướng Walker nhấn mạnh rằng nhờ hệ thống này, các quân đoàn sẽ có thể tấn công số lượng mục tiêu nhiều gấp 10 lần trong vòng 24 giờ. Tất nhiên, với điều kiện là nó phải có đủ lực lượng và tài sản để thực hiện số lượng tấn công lớn như vậy.

Hơn nữa, Asgard hoạt động dựa trên hệ thống trí tuệ nhân tạo, theo nhận định chung, thực chất là một cỗ máy kỹ thuật số được phát triển cứ sau 8-12 tuần, có nghĩa là khả năng của nó sẽ được cải thiện.

Hệ thống này cung cấp khả năng chỉ huy quân đội từ xa, hiệu quả từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Ví dụ, vào tháng 5 trong cuộc tập trận, Asgard đã được triển khai tại ga tàu điện ngầm Charing Cross, từ đó các đơn vị đóng tại Estonia được chỉ huy.

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Các chỉ huy sử dụng Asgard trong cuộc tập trận tại Estonia năm 2025.

Bài báo so sánh hệ thống Asgard với hệ thống Maven của Mỹ và Delta của Ukraine. Defense Express lưu ý rằng tốc độ phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ngày càng trở nên quan trọng khi thời gian đếm ngược không còn tính bằng giờ mà chỉ còn tính bằng phút.

Đây chính là lý do tại sao các vòng lặp trinh sát - tấn công với mức độ tự động hóa cao được xây dựng trên nền tảng hệ thống trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay.

Ví dụ, có thể kể đến sự hợp tác giữa Quantum Systems của Đức và Destinus của Hà Lan, xây dựng kiến ​​trúc mở độc lập với nhà cung cấp dựa trên tổ hợp phần mềm MOSAIC UXS, trong đó có thể tích hợp nhiều nền tảng trinh sát và tấn công khác nhau.

Ngoài ra, MBDA gần đây cũng đã giới thiệu hệ thống FastTrack, hệ thống có thể phát triển các tuyến đường tấn công của tên lửa hành trình chỉ trong vài phút. Những phát triển này và các phát triển tương tự khác sẽ có ý nghĩa quan trọng trên chiến trường hiện đại và tương lai.

UAV Helsing tích hợp vào hệ thống AI chỉ huy chiến trường Asgard.
UK Defence Journal, Weapon Overview
#Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quân sự #Hệ thống quản lý tác chiến Asgard #Tăng tốc quyết định chiến tranh #Ứng dụng AI trong huấn luyện và chiến đấu #Phát triển công nghệ quốc phòng hiện đại

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