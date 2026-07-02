Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Latvia hợp tác với Ukraine mở nhà máy sản xuất UAV sát biên giới Nga

Khu vực Latgale, nơi nhà máy sản xuất máy bay không người lái mới sẽ được xây dựng, từ lâu đã được xem là một trong những vùng kinh tế khó khăn nhất của Latvia.

Tuệ Minh

Latvia và Ukraine dự kiến xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (drone) chung tại khu vực Latgale, miền đông Latvia, gần biên giới với Nga và Belarus.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết thông tin trên ngày 29/6 trong chuyến thăm một căn cứ quân sự tại khu vực này. Thông báo này cụ thể hóa thỏa thuận mang tên “Drone Deal” được ký ngày 9/6 giữa ông Kulbergs và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh Nordic-Baltic Eight tại Tallinn.

vwhbaqbqrjc5xnki2rsglx6v7u.jpg
UAV của quân đội Latvia tuần tra tại khu vực Latgale gần biên giới Nga.

Latvia là quốc gia thứ sáu tham gia khuôn khổ hợp tác song phương về drone với Ukraine. Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ cung cấp cho Latvia các loại drone tấn công, tổ hợp robot mặt đất và hệ thống drone trên biển, trong khi Latvia sẽ chuyển giao cho Ukraine các hệ thống chống drone do nước này sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Latvia Raivis Melnis xác nhận trong cuộc gặp tại Kyiv ngày 13/6. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể các loại drone được trao đổi chưa được công bố.

Khu vực Latgale, nơi dự kiến xây dựng nhà máy drone mới, vốn là một trong những vùng kinh tế khó khăn nhất của Latvia. Ông Kulbergs nhấn mạnh khu vực này cần được đầu tư và tạo việc làm, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ “làm mọi điều cần thiết” để đặt nhà máy gần biên giới Nga. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu trong năm nay.

ban-uav.jpg
Các chiến đấu cơ NATO tại Litva xuất kích khi phát hiện UAV "đi lạc" trong cuộc xung đột Ukraine.

Mátxcơva đã nhiều lần công khai chỉ trích vai trò bị cáo buộc của các quốc gia Baltic trong chiến tranh drone của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Nước này cáo buộc ba nước cộng hòa nhỏ này đã mở không phận cho drone Ukraine tấn công các mục tiêu cách Kyiv hơn một nghìn km.

Việc khai trương nhà máy sản xuất drone chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích từ Mátxcơva và gần như chắc chắn bị coi là động thái leo thang. Điều này cũng có thể củng cố cáo buộc của Nga khi nhấn mạnh các quốc gia Baltic nhỏ là đối thủ đặc biệt nguy hiểm và là vấn đề cấp bách.

Các chi tiết quan trọng như vị trí chính xác của nhà máy, cơ chế chia sẻ chi phí giữa Riga và Kyiv, cũng như các loại drone sẽ được sản xuất, hiện chưa được công bố.

vjrwckxflvbknesypblo7yqdha.jpg
Cảnh sát Latvia tại hiện trường UAV Ukraine đâm trúng kho chứa dầu Rēzekne khiến Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chức.

Bên cạnh dự án nhà máy drone chung, Thủ tướng Latvia cũng thông báo các hệ thống chống drone sẽ bắt đầu hoạt động dọc biên giới Latvia với Nga và Belarus vào tháng 7 và 8 tới đây.

Trong trường hợp có mối đe dọa từ drone, Lavia sẽ không phải đưa máy bay lên không để ứng phó, mà thay vào đó là hệ thống drone với chi phí thấp hơn nhiều.

Một quan chức cấp cao Latvia trước đó từng mô tả với Defense News về hệ thống ống phóng drone được bố trí dọc biên giới.

Thông báo ngày hôm qua được đưa ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng tại Riga. Một chiếc drone Ukraine nghi bị lạc đã xâm nhập không phận Latvia từ phía Nga và phát nổ tại một kho chứa dầu ở Rēzekne ngày 7/5, làm hư hại bốn bồn chứa nhiên liệu trống.

Sự cố này đã dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng Evika Siliņa đồng loạt từ chức chỉ trong vài ngày. Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại là ông Kulbergs nhậm chức ngay sau đó.

Cảnh sát vào cuộc điều tra khi UAV Ukraine đâm trúng bể chứa xăng dầu Latvia.
Baltic Today, Defense Blog, Latvia Mildrop
#dn-dnr #Latvia #máy bay không người lái #thiết bị chống máy bay không người lái #Nga #biên giới

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Vì sao Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức?

Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức sau khi Đảng Tiến bộ, đối tác liên minh cánh tả của bà, rút ​​lại sự ủng hộ đối với Chính phủ. 

AP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina từ chức hôm 14/5 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, thuộc Đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước vì cách xử lý của Chính phủ đối với vụ việc liên quan đến máy bay không người lái lạc hướng bị nghi ngờ xuất phát từ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Latvia.

"Các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo trong lĩnh vực quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa đảm bảo an toàn bầu trời trên đất nước chúng ta", bà Silina giải thích việc ông Spruds từ chức ngày 10/5.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

UAV Ukraine khiến Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức

Việc thất bại trong đánh chặn các UAV "đi lạc" của Ukraine thể hiện năng lực yếu kém của phòng không Latvia. Điều này dẫn đến hậu quả lớn hơn cho các quan chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds từ chức vào ngày 10.5 sau khi 2 chiếc UAV của Ukraine rơi trúng bể chứa dầu tại quốc gia Baltic vào hôm 7.5, theo Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đó là UAV của Ukraine, và cho rằng những thiết bị này nhắm vào mục tiêu tại Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Moscow cố tình làm lạc hướng bay sang Latvia. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này. Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ việc làm 4 bể chứa nhiên liệu hư hại.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hệ thống Overwatch nhận diện và nhắm mục tiêu tầm xa bắt chết UAV

Công ty SPARC AI của Australia đã hoàn thành thử nghiệm xác định mục tiêu tầm xa dành cho UAV bằng nền tảng phần mềm Overwatch.

Công ty công nghệ quốc phòng Australia SPARC AI vừa hoàn thành thử nghiệm thu nhận mục tiêu tầm xa cho nền tảng phần mềm Overwatch, theo dõi một mục tiêu ở khoảng cách 43 km.

Bài thử nghiệm được tiến hành tại vịnh Port Phillip, gần thành phố Melbourne ở đông nam Australia, sử dụng một thiết bị bay không người lái (drone) bay ở độ cao 115 mét (377 feet) để đánh giá khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu của hệ thống trong môi trường không có tín hiệu GPS.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới