PGS.TS Nguyễn Đức Sơn: "Cần dạy tiếng Anh để giao tiếp, trau dồi kiến thức"

Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7. Theo phổ điểm năm nay, môn Tiếng Anh có điểm trung bình đạt 5,07 điểm, nằm sát ngưỡng trung bình. Trong khi đó, mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất (Mode) là 4,25 điểm.

Nhìn chung, phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay cho thấy sự phân hóa khá rõ, phản ánh năng lực học tập của thí sinh, đồng thời tiếp tục đặt ra những vấn đề đối với việc dạy và học ngoại ngữ.

Đánh giá về kết quả môn Tiếng Anh, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: "Khi xu hướng học sinh học tốt tiếng Anh được miễn thi ngày càng nhiều, điểm trung bình thấp không phải vấn đề chất lượng dạy và học. Dù được đầu tư rất mạnh mẽ từ phía nhà trường lẫn các gia đình, đặc biệt là ở những đô thị lớn, nhưng kết quả môn Tiếng Anh cho thấy tỷ lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình vẫn còn ở mức cao. Từ phổ điểm năm nay, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy và học. Thay vì chỉ xem Tiếng Anh như một môn ngoại ngữ thông thường, cần phải dạy như một công cụ, phương pháp hữu hiệu để học sinh giao tiếp và trau dồi kiến thức. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đòi hỏi một sự quyết tâm vô cùng lớn".

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: MOET

Đồng quan điểm, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận định: "Khi xu hướng học sinh học tốt tiếng Anh được miễn thi ngày càng nhiều, điểm trung bình thấp không phải vấn đề chất lượng dạy và học. Khi nhìn vào phổ điểm năm nay và đối sánh phổ điểm hai năm 2025, 2026, tôi thấy rằng những điểm tích cực của năm 2025 đều được tiếp tục duy trì và làm tốt hơn ở năm 2026. Đây là điều hết sức quan trọng, hiện thực hóa được sự ổn định chung của một Kỳ thi với một lượng thí sinh rất lớn.

Về phổ điểm môn Tiếng Anh: Đây là môn thi tự chọn, do đó những thí sinh có năng lực Tiếng Anh không tốt sẽ chọn môn tự chọn khác và nhiều thí sinh có khả năng Tiếng Anh tốt sẽ được miễn thi hoặc có một cách quy đổi khác - xu hướng này sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, mặc dù đánh giá khách quan đề Tiếng Anh năm nay “dễ chịu” hơn đề Tiếng Anh năm trước nhưng điểm thi lại có xu hướng thấp hơn. Làm rõ điều này để thấy rằng, điểm trung bình cho dù có thấp hơn so với năm trước thì cũng không phải là vấn đề về chất lượng dạy học trong các nhà trường".

Cùng chia sẻ về vấn đề này, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "mặc dù đã có rất nhiều tích cực trong việc giảng dạy tiếng Anh và đang tiến tới giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nhưng về tổng thể mặt bằng chung toàn quốc, Tiếng Anh vẫn cần phải đầu tư, đổi mới phương pháp mạnh mẽ hơn nữa để các em có một hành trang hội nhập quốc tế".

Điểm thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT phân hóa rõ, hơn 50% dưới trung bình

Theo phổ điểm của Bộ GD&ĐT vừa công bố, điểm trung bình của môn Tiếng Anh năm nay đạt 5.07 điểm. Đây là mức điểm vừa vặn, nằm ngay sát ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, mức điểm có số lượng thí sinh đạt được đông nhất (Mode) lại rơi vào 4.25 điểm. Một trong những thông tin đáng quan tâm nhất từ phổ điểm năm nay là tỷ lệ thí sinh có điểm số dưới trung bình (< 5 điểm) chiếm tới 50.249%, tương đương với 168.105 thí sinh/334.547 thí sinh dự thi. Việc hơn một nửa số học sinh không bước qua được vạch 5 điểm cho thấy Tiếng Anh vẫn đang là “vùng trũng” và là bộ môn thử thách lớn đối với số đông học sinh đại trà, đặc biệt là tại các khu vực thiếu điều kiện tiếp cận sâu với ngoại ngữ. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng khác là Kết quả là toàn quốc có 311 thí sinh xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối, số lượng thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) đã giảm thiểu tối đa, chỉ còn 61 thí sinh (chiếm vỏn vẹn 0.018%) và hoàn toàn không ghi nhận trường hợp nào bị điểm 0.