Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn: "Cần dạy tiếng Anh để giao tiếp, trau dồi kiến thức"

Trước phổ điểm Tiếng Anh THPT 2026 với mức trung bình 5,07 điểm, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng cần dạy tiếng Anh như một công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức.

Bình Nguyên

Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7. Theo phổ điểm năm nay, môn Tiếng Anh có điểm trung bình đạt 5,07 điểm, nằm sát ngưỡng trung bình. Trong khi đó, mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất (Mode) là 4,25 điểm.

Nhìn chung, phổ điểm môn Tiếng Anh năm nay cho thấy sự phân hóa khá rõ, phản ánh năng lực học tập của thí sinh, đồng thời tiếp tục đặt ra những vấn đề đối với việc dạy và học ngoại ngữ.

Đánh giá về kết quả môn Tiếng Anh, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: "Khi xu hướng học sinh học tốt tiếng Anh được miễn thi ngày càng nhiều, điểm trung bình thấp không phải vấn đề chất lượng dạy và học. Dù được đầu tư rất mạnh mẽ từ phía nhà trường lẫn các gia đình, đặc biệt là ở những đô thị lớn, nhưng kết quả môn Tiếng Anh cho thấy tỷ lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình vẫn còn ở mức cao. Từ phổ điểm năm nay, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy và học. Thay vì chỉ xem Tiếng Anh như một môn ngoại ngữ thông thường, cần phải dạy như một công cụ, phương pháp hữu hiệu để học sinh giao tiếp và trau dồi kiến thức. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đòi hỏi một sự quyết tâm vô cùng lớn".

download.png
PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: MOET

Đồng quan điểm, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận định: "Khi xu hướng học sinh học tốt tiếng Anh được miễn thi ngày càng nhiều, điểm trung bình thấp không phải vấn đề chất lượng dạy và học. Khi nhìn vào phổ điểm năm nay và đối sánh phổ điểm hai năm 2025, 2026, tôi thấy rằng những điểm tích cực của năm 2025 đều được tiếp tục duy trì và làm tốt hơn ở năm 2026. Đây là điều hết sức quan trọng, hiện thực hóa được sự ổn định chung của một Kỳ thi với một lượng thí sinh rất lớn.

Về phổ điểm môn Tiếng Anh: Đây là môn thi tự chọn, do đó những thí sinh có năng lực Tiếng Anh không tốt sẽ chọn môn tự chọn khác và nhiều thí sinh có khả năng Tiếng Anh tốt sẽ được miễn thi hoặc có một cách quy đổi khác - xu hướng này sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, mặc dù đánh giá khách quan đề Tiếng Anh năm nay “dễ chịu” hơn đề Tiếng Anh năm trước nhưng điểm thi lại có xu hướng thấp hơn. Làm rõ điều này để thấy rằng, điểm trung bình cho dù có thấp hơn so với năm trước thì cũng không phải là vấn đề về chất lượng dạy học trong các nhà trường".

Cùng chia sẻ về vấn đề này, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "mặc dù đã có rất nhiều tích cực trong việc giảng dạy tiếng Anh và đang tiến tới giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nhưng về tổng thể mặt bằng chung toàn quốc, Tiếng Anh vẫn cần phải đầu tư, đổi mới phương pháp mạnh mẽ hơn nữa để các em có một hành trang hội nhập quốc tế".

03.jpg
Điểm thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT phân hóa rõ, hơn 50% dưới trung bình

Theo phổ điểm của Bộ GD&ĐT vừa công bố, điểm trung bình của môn Tiếng Anh năm nay đạt 5.07 điểm. Đây là mức điểm vừa vặn, nằm ngay sát ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, mức điểm có số lượng thí sinh đạt được đông nhất (Mode) lại rơi vào 4.25 điểm.

Một trong những thông tin đáng quan tâm nhất từ phổ điểm năm nay là tỷ lệ thí sinh có điểm số dưới trung bình (< 5 điểm) chiếm tới 50.249%, tương đương với 168.105 thí sinh/334.547 thí sinh dự thi. Việc hơn một nửa số học sinh không bước qua được vạch 5 điểm cho thấy Tiếng Anh vẫn đang là “vùng trũng” và là bộ môn thử thách lớn đối với số đông học sinh đại trà, đặc biệt là tại các khu vực thiếu điều kiện tiếp cận sâu với ngoại ngữ.

Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng khác là Kết quả là toàn quốc có 311 thí sinh xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối, số lượng thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) đã giảm thiểu tối đa, chỉ còn 61 thí sinh (chiếm vỏn vẹn 0.018%) và hoàn toàn không ghi nhận trường hợp nào bị điểm 0.

Mời độc giả xem video Người "ghép cầu" đưa các liệt sĩ về bên gia đình (Nguồn VTV4)
#điểm thi #Tiếng Anh #THPT #phân hóa #kết quả thi

Bài liên quan

Xã hội

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Ninh Bình dẫn đầu toàn quốc

Các địa phương như Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, hà Tĩnh... đều có thành tích nổi bật, cho thấy sự ổn định và tiến bộ trong giáo dục toàn diện.

Từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, bảng xếp hạng 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập (dựa trên điểm trung bình của 12 môn thi) đã phản ánh bức tranh tổng quan về chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Với điểm trung bình chung toàn quốc đạt 5,838 điểm, kết quả năm nay cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong chất lượng dạy và học giữa các địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay 1/7

Sáng ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh cần chuẩn bị cho xét tuyển.

Đúng 8h sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng nhiều cách như: tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống tại đây.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026. Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2026 như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Phổ điểm thi THPT 2026: Điểm số thay đổi lớn, nhiều môn điểm liệt tăng mạnh

Năm 2026, điểm trung bình, điểm 10 và tỷ lệ giỏi có nhiều thay đổi, nhiều môn có điểm liệt tăng mạnh như Toán, Văn, Tiếng Anh, Địa lý...

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dựa vào bảng số liệu thống kê so sánh giữa năm 2025 và 2026, chúng ta có thể thấy một sự thay đổi rất lớn về chất lượng và phân bố điểm số của kỳ thi. Điểm số của năm 2026 có xu hướng dịch chuyển mạnh về phía dải điểm cao. Đáng chú ý là nhiều môn điểm liệt tăng mạnh.

Môn toán mặt bằng điểm số có nhiều thay đổi, mưa điểm 10

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới