Triệu tập đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Ngày 6/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã triệu tập một nhóm thanh, thiếu niên tới cơ quan công an để làm rõ hành vi tụ tập sử dụng xe máy để đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... rồi quay clip đăng lên mạng để "câu like".

Các đối tượng tại cơ quan Công an.