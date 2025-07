Bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Ninh Bình

Hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi đuổi đánh nhau, tại khu vực đường giao thông gần UBND phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gây mất an ninh trật tự.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 23h ngày 2/7, Công an phường Tĩnh Gia tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đường giao thông gần UBND phường Tĩnh Gia.