Bắt hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau gần trụ sở UBND phường ở Thanh Hóa

Hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi đuổi đánh nhau, tại khu vực đường giao thông gần UBND phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gây mất an ninh trật tự.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 23h ngày 2/7, Công an phường Tĩnh Gia tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đường giao thông gần UBND phường Tĩnh Gia.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tĩnh Gia đã huy động lực lượng, điều tra, làm rõ, ban đầu xác định có 9 đối tượng liên quan, gồm: (1) Vũ Văn Tuấn, sinh năm 2007, (2) Lê Tiến Anh, sinh năm 2007, (3) Lê Tất Tiến, sinh năm 2007, (4) Lê Văn Hiếu, sinh năm 2007 cùng trú tại phố Văn Nhân, phường Tĩnh Gia, (5) Mai Thành Tài, sinh năm 2009, (6) Mai Xuân Thảo, sinh năm 2007 cùng trú tại phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh (7) Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 2007, (8) Lê Văn Khánh, sinh năm 2005, (9) Nguyễn Khắc Hiếu, sinh năm 2008 cùng trú tại tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

