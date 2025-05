Triệt xoá ổ bạc “khủng” giữa rừng cao su ở Nghệ An

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau ở giữa rừng cao su thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa triệt xoá ổ bạc ở khu vực rừng cao su thuộc xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ). Bắt 17 đối tượng, thu giữ gần 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 13/5, tại khu vực rừng cao su thuộc xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp cùng với Công an các xã: Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Nghĩa Phúc, Đồng Văn, Tân Phú (huyện Tân Kỳ), Cao Sơn, Khai Sơn, Lạng Sơn, Tường Sơn (huyện Anh Sơn) tiến hành bắt giữ hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ trên chiếu bạc 1 bộ dụng cụ xóc đĩa, gần 300 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 xe ô tô và một số vật chứng liên quan khác.

Các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan Công an xác định, ổ nhóm đánh bạc này hoạt động lưu động, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp do Nguyễn Nhuận Danh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) cầm đầu tổ chức.

Ngoài ra, Danh đã liên kết với 2 đối tượng trú cùng xã Nghĩa Đồng là Võ Duy Bảy (SN 1970) và Võ Duy Hải (SN 1996) để lập xới, tổ chức đánh bạc. Đáng nói, nhiều đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc của Danh đều đã mang nhiều tiền án, trong đó có những đối tượng đã mang tới 05 tiền án về tội danh đánh bạc như Nguyễn Hải Sáng (SN 1976, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hay Đinh Quốc Khánh (SN 1979, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Tính đến ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt và tạm giữ 17 đối tượng để điều tra, làm rõ về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đến ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa nói trên.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.