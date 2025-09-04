Triệt phá ổ nhóm mở tiệc ma túy tại nhà riêng ở Ninh Bình

Ngày 4/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng...

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại nhà Điền Văn Bảng (SN 1986, ở thôn Đoài Hạ, phường Đông Hoa Lư) nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngoài chủ nhà, còn các đối tượng gồm Nguyễn Thành Tiến (SN 2003); Trịnh Anh Tú (SN 1998); Trịnh Mạnh Đức (SN 1999); Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2002) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình và H’Djuk Adrơng (SN 1998, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường Đông Hoa Lư thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường Đông Hoa Lư đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

