Leo núi và trekking mang đến trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Nắm vững bí quyết an toàn để chuyến đi thêm phần an tâm và trọn vẹn.

“Leo núi và trekking là trải nghiệm tuyệt vời để khám phá thiên nhiên hoang sơ, rèn luyện sức khỏe và thử thách bản thân. Tuy nhiên, để chuyến đi an toàn và suôn sẻ, người đi cần chuẩn bị kỹ càng, nắm rõ những nguyên tắc quan trọng,” anh Nguyễn Minh Tuấn, hướng dẫn viên trekking nhiều năm kinh nghiệm tại Sa Pa chia sẻ.

Trekking an toàn cẩm nang không thể thiếu cho người mê khám phá núi rừng. Ảnh VnTrip

“Việc lên kế hoạch chi tiết, chọn cung đường phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm, chuẩn bị trang bị đầy đủ và luôn giữ liên lạc với người thân là những yếu tố sống còn. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường cũng rất quan trọng để giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên cho những chuyến đi sau.”

Lên kế hoạch và chọn cung đường phù hợp

Việc lựa chọn cung đường phù hợp là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong mỗi chuyến trekking. Du khách nên ưu tiên các tuyến đường có dấu hiệu rõ ràng, dễ đi, đặc biệt nếu là người mới bắt đầu. “Đi theo nhóm hoặc cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp giúp đảm bảo an toàn, tránh những tình huống rủi ro không đáng có. Tuyệt đối không đi một mình hoặc chọn những đoạn đường hiểm trở khi chưa có kinh nghiệm,” anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, du khách cần theo dõi sát sao dự báo thời tiết trước và trong chuyến đi để tránh các ngày mưa bão, sạt lở đất vốn là những nguy cơ lớn ảnh hưởng tới an toàn và hành trình.

Chuẩn bị trang bị đầy đủ và phù hợp

Trang bị đúng chuẩn không chỉ giúp chuyến đi dễ dàng mà còn giảm thiểu rủi ro tai nạn. Giày trekking chắc chắn, có độ bám tốt là vật dụng không thể thiếu, giúp bạn giữ thăng bằng trên địa hình trơn trượt hay dốc đá.

Trang phục nên lựa chọn loại thấm hút mồ hôi, nhẹ, thoáng khí và dễ vận động để bạn luôn cảm thấy thoải mái. “Balo cần vừa phải, có dây đeo chắc chắn để phân bổ trọng lượng hợp lý, tránh gây đau vai hoặc đau lưng trong suốt hành trình,” anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị mũ rộng vành, kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV, áo mưa hoặc áo gió chống thấm khi trời đổi thời tiết đột ngột. Đừng quên mang theo bộ dụng cụ sơ cứu cơ bản, bao gồm băng cá nhân, thuốc sát trùng và thuốc giảm đau.

Người tham gia Trekking cần rèn luyện sức bền và bản lĩnh vượt qua những khó khăn, rủi ro trong hành trình chinh phục thiên nhiên. Ảnh Intrenet

Bổ sung nước và thức ăn năng lượng

Trong quá trình leo núi hay trekking, cơ thể mất nhiều nước và năng lượng nên việc bổ sung kịp thời rất quan trọng. “Nên uống nước đều đặn từng ngụm nhỏ thay vì uống nhiều một lúc để tránh đau bụng,” anh Tuấn lưu ý.

Ngoài nước lọc, du khách có thể chuẩn bị các loại nước điện giải hoặc viên bù nước để nhanh chóng hồi phục sức lực. Các loại thức ăn nhẹ như hạt, hoa quả sấy, thanh năng lượng hoặc bánh ngọt giúp cung cấp calo và giữ năng lượng ổn định suốt chặng đường.

Giữ liên lạc và thông báo lịch trình

Việc giữ liên lạc thường xuyên với người thân hoặc nhóm cứu hộ là điều không thể thiếu. “Thông báo lịch trình chi tiết giúp người thân yên tâm và hỗ trợ kịp thời nếu có sự cố,” anh Tuấn nói.

Du khách nên mang theo điện thoại có pin dự phòng hoặc thiết bị định vị GPS để duy trì liên lạc trong trường hợp sóng yếu hoặc mất kết nối. Nếu trekking ở vùng sâu vùng xa, thiết bị vệ tinh hoặc bộ đàm là lựa chọn tối ưu để đảm bảo an toàn.

Ảnh Elitetour

Tuân thủ quy tắc an toàn và bảo vệ môi trường

Không tự ý tách đoàn để tránh nguy hiểm và dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần. “Đi theo nhóm là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn,” anh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, du khách cũng cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, không làm tổn hại cây cối hay động vật hoang dã để giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên cho thế hệ kế tiếp.

Ảnh Tổ ong

Học kiến thức sơ cứu cơ bản

Trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản như xử lý vết thương nhỏ, cầm máu, chống sốc hay say nắng sẽ giúp bạn ứng phó hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp. “Kỹ năng này rất quan trọng, đặc biệt khi trekking ở những vùng xa xôi, ít người sinh sống,” anh Tuấn khuyên.

Leo núi và trekking không chỉ là hoạt động thể thao giải trí mà còn là hành trình trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú. Tuy nhiên, để chuyến đi an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa, bạn cần chuẩn bị kỹ càng từ kế hoạch, trang bị, dinh dưỡng đến kiến thức an toàn. Hy vọng những chia sẻ từ anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ là hành trang hữu ích giúp bạn tận hưởng chuyến trekking đầy hứng khởi và an toàn.