Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Trekking khám phá hang Chà Lòi "viên ngọc thạch nhũ" giữa núi rừng Quảng Trị

Hang Chà Lòi ở Quảng Trị thu hút du khách bằng hành trình trekking đầy thử thách và vẻ đẹp thạch nhũ hoang sơ, hấp dẫn lòng người khám phá.

Vân Giang

Nằm ở xã Kim Ngân, Quảng Trị, hang Chà Lòi đang nổi lên như một điểm đến dành cho những người yêu thích du lịch mạo hiểm và khám phá thiên nhiên. Nằm sâu trong dãy núi đá vôi trầm tích hàng triệu năm tuổi, hang được bao bọc bởi rừng xanh bạt ngàn, mùa nào cũng giữ nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu.

hang-choi.jpg
Thung lũng tình yêu. Ảnh Quangbinhtravel

Vẻ đẹp nguyên sơ và cấu trúc độc đáo

Hang Chà Lòi có chiều dài hàng trăm mét, với nhiều ngách lớn nhỏ uốn lượn như mê cung. Bên trong, các khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng được hình thành qua hàng triệu năm nhỏ giọt của nước vôi. Dưới ánh đèn pin, chúng ánh lên những gam màu vàng, cam, trắng, tạo cảm giác như lạc vào một “cung điện đá” trong lòng đất.

hang-1.jpg
Ảnh Quangbinhtravel

Âm thanh róc rách của dòng suối ngầm xen lẫn tiếng dơi vỗ cánh tạo nên bầu không khí huyền bí. Một số khu vực trong hang có trần cao vút, khoảng không rộng tới hàng chục mét, đủ để tổ chức các hoạt động trải nghiệm như leo dây, khám phá địa chất hay chụp ảnh nghệ thuật.

Hành trình chinh phục đầy trải nghiệm

Để tới được cửa hang, du khách phải vượt qua đoạn đường rừng dài khoảng 2 km với địa hình dốc thoai thoải, xen kẽ những khúc cua ôm sát núi. Mùa khô, đường dễ đi hơn nhưng mùa mưa lại tăng độ thử thách vì trơn trượt. Trên đường, những hàng cây cổ thụ, tiếng chim rừng và hương thơm của đất ẩm sẽ khiến du khách cảm nhận rõ sự hoang dã của núi rừng Quảng Trị.

Khi tiến sâu vào hang, bạn sẽ được hướng dẫn viên trang bị mũ bảo hộ, đèn chiếu sáng và găng tay để đảm bảo an toàn. Một số đoạn hang hẹp buộc phải cúi người hoặc luồn qua khe đá, mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích.

hang-3.jpg
Sông ngầm trong hang Chà Lòi. Ảnh Quangbinhtravel

Nên đi tour hay tự túc?

Khám phá hang Chà Lòi có thể lựa chọn theo hai cách: tham gia tour hoặc tự túc, mỗi hình thức đều có những trải nghiệm và hạn chế riêng.

Với hình thức đi tour, du khách sẽ được lo trọn gói từ phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên am hiểu địa hình, thiết bị bảo hộ đến bữa ăn nhẹ giữa rừng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai lần đầu đến Quảng Trị (mới) hoặc chưa có kinh nghiệm trekking hang động, bởi không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian tìm đường mà còn giúp bạn hiểu sâu hơn về địa chất, hệ sinh thái và câu chuyện văn hóa địa phương qua phần thuyết minh của hướng dẫn viên.

Ngược lại, tự túc phù hợp với những người đã quen với việc đi rừng, có sức khỏe tốt và mong muốn chủ động về thời gian, lịch trình. Bạn có thể linh hoạt khám phá theo cách riêng, đôi khi tiết kiệm chi phí, nhưng đổi lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng bản đồ, thiết bị bảo hộ, liên hệ người dẫn đường và sẵn sàng ứng phó với những rủi ro về địa hình, thời tiết.

Với phần lớn du khách, đặc biệt là người mới, đi tour có hướng dẫn viên vẫn là lựa chọn an toàn và trọn vẹn nhất, giúp bạn thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn hành trình chinh phục vẻ đẹp kỳ ảo của hang Chà Lòi mà không phải bận tâm đến những khâu chuẩn bị phức tạp.

hang-2.jpg
Ảnh Quangbinhtravel

Lưu ý khi khám phá

Trang bị giày thể thao chống trơn, quần áo gọn gàng và đồ bảo hộ cần thiết.

Đi theo nhóm có hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo an toàn và tránh lạc đường.

Không bẻ thạch nhũ hay để lại rác trong hang nhằm bảo vệ cảnh quan.

Hang Chà Lòi hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Quảng Trị (mới), dành cho những ai muốn thử thách bản thân và tìm về vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Một lần bước vào hang, bạn sẽ thấy mỗi khối đá, mỗi giọt nước đều kể một câu chuyện – câu chuyện hàng triệu năm mà chỉ khi tận mắt chứng kiến, bạn mới cảm nhận trọn vẹn.

#hang Chà Lòi Quảng Trị #du lịch mạo hiểm Quảng Trị #khám phá hang động Việt Nam #tour trekking hang Chà Lòi #thạch nhũ hang Chà Lòi #du lịch sinh thái Quảng Trị

Bài liên quan

Du lịch

7 điểm check-in cực hot tại Quảng Trị mới khiến du khách giơ máy không kịp

Sau khi hợp nhất, Quảng Trị mới nổi lên với loạt điểm check-in “gây mê” từ biển Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy đến thác Chênh Vênh, hồ Rào Quán...

du-lich-quang-binh.jpg
Tỉnh Quảng Trị mới – sau khi hợp nhất hai địa phương Quảng Bình và Quảng Trị – không chỉ là dấu mốc hành chính đáng chú ý mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch, đặc biệt với những người đam mê khám phá thiên nhiên, yêu thích những điểm đến hoang sơ, độc đáo. Nếu du khách đang lên kế hoạch du lịch hè hoặc cuối năm, đây chính là thời điểm lý tưởng để ghé thăm những địa danh đang được hội mê xê dịch “săn đón” tại vùng đất hợp nhất này. Ảnh Traveloka
trekking-hang-e.jpg
Nằm trong quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng, hang E là điểm trekking kỳ thú bậc nhất tại vùng rừng nguyên sinh. Cung đường khám phá Thung lũng Sinh Tồn – hang E dài khoảng 4km, đưa du khách băng qua rừng rậm, lội suối và trải nghiệm tắm mát trong làn nước xanh ngọc lấp lánh giữa lòng hang. Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Thác Siu Puông 7 tầng "treo" giữa rừng Quảng Ngãi, hút khách mê trekking

Nằm giữa rừng già Quảng Ngãi, thác Siu Puông cao 140 m với 7 tầng nước trong vắt, mát lạnh quanh năm, là điểm trekking hoang sơ được dân phượt săn đón.

Dải lụa trắng giữa đại ngàn

Ẩn mình trong vùng rừng già hoang sơ ở xã Đăk Sao, Quảng Ngãi, thác Siu Puông với độ cao 140 m và 7 tầng thác đổ hùng vĩ đang trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai đam mê khám phá thiên nhiên và trekking đường dài..

Xem chi tiết

Du lịch

Chinh phục rừng già Côn Đảo, đắm mình trong vẻ đẹp thuần khiết của Đất Thắm

Trekking Vườn quốc gia Côn Đảo, du khách sẽ khám phá bãi Bàng, Đất Thắm hoang sơ, hòa mình vào thiên nhiên trong lành giữa rừng già và biển xanh cát trắng.

Nếu du khách muốn tìm kiếm một hành trình vừa vận động thể lực, vừa đắm mình giữa thiên nhiên nguyên sơ thì cung hiking Vườn quốc gia Côn Đảo là lựa chọn không thể bỏ qua. Với điểm dừng chân là bãi Bàng, Đất Thắm – hai bãi biển hoang sơ đẹp nao lòng – hành trình xuyên rừng này là trải nghiệm xứng đáng dành cho những tâm hồn yêu xê dịch.

ec7629efdc9b55c50c8a.jpg
Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới