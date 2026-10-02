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Số hóa - Xe

Subaru Crosstrek giảm gần 330 triệu đồng tháng 10/2026, xả hàng tồn

Trong tháng 10/2026, Subaru Việt Nam tiếp tục ưu đãi mạnh tay cho các mẫu xe của mình, nổi bật nhất là Subaru Crosstrek với mức giảm gần 330 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm nhanh Subaru Crosstrek giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Cụ thể, Subaru Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn sản xuất năm 2024 (số VIN 2024) được áp dụng giá bán ưu đãi 889 triệu đồng, So với giá niêm yết 1,098 tỷ đồng, xe rẻ hơn đến 289 triệu đồng.

Tiếp đến là Subaru Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp nhất, số VIN 2024, với mức giảm cao hơn, lên đến 329 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của bản này chỉ còn 939 triệu đồng.

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Subaru Crosstrek giảm gần 330 triệu đồng tháng 10/2026, xả hàng tồn.

Trong khi đó, Subaru Crosstrek số VIN 2025 có mức giảm khiêm tốn hơn, bao gồm 209 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và 269 triệu đồng ở bản cao cấp nhất. Mức giá sau ưu đãi của 2 bản này lần lượt là 889 triệu và 999 triệu đồng.

Với dòng xe Subaru Forester, xe số VIN 2024 đã hết hàng nên không còn chương trình khuyến mại. Thay vào đó, Subaru chỉ tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí cho Forester thế hệ mới. Giá bán của mẫu SUV cỡ C này là 1,299 tỷ đồng ở bản 2.5 i-L Boxer và 1,399 tỷ đồng ở bản 2.5 i-S Boxer.

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Tương tự những tháng liền trước, dòng xe Subaru Outback số VIN 2025 cũng được giảm giá 144 triệu đồng, xuống còn 1,625 tỷ đồng.

Tương tự những tháng liền trước, dòng xe Subaru Outback số VIN 2025 cũng được giảm giá 144 triệu đồng, xuống còn 1,625 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua dòng xe này trong tháng 9/2026 còn được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản miễn phí.

Cuối cùng là Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight số VIN 2026 với quà tặng chính hãng trị giá 10 triệu. Con số tương ứng của Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight số VIN 2026 là 20 triệu đồng.

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Tại Việt Nam, thương hiệu Subaru hiện đang phân phối 5 mẫu xe ở Việt Nam, bao gồm Forester, Crosstrek, Outback, BRZ và WRX.

Tại Việt Nam, thương hiệu Subaru hiện đang phân phối 5 mẫu xe ở Việt Nam, bao gồm Forester, Crosstrek, Outback, BRZ và WRX. Điểm chung của các mẫu xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc và giá bán cao so với đối thủ cùng phân khúc. Giá bán cao khiến các mẫu xe Subaru khá kén khách ở Việt Nam và cần chương trình khuyến mại chính hãng để kích cầu.

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Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 5/2026 này, Subaru tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi cho Forester thế hệ cũ, sản xuất năm 2024. Có 2 bản được khuyến mại trong tháng này, bao gồm 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight.

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