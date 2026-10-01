Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hyundai Tucson đạt doanh số vượt mốc hơn 11 triệu xe trên toàn cầu

Hyundai Tucson chính thức vượt mốc 10,6 triệu xe bán ra cộng dồn trên toàn cầu, đạt 10.616.102 xe tính đến tháng 8/2026, không bao gồm mẫu ix35 tại Trung Quốc.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.

Hyundai Tucson đã chính thức vượt mốc 10,6 triệu xe bán ra cộng dồn trên toàn cầu, đạt 10.616.102 xe tính đến tháng 8/2026, không bao gồm mẫu ix35 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Nếu cộng thêm 554.049 chiếc ix35, tổng doanh số của dòng xe đạt 11.170.151 xe.

Cột mốc này đưa Tucson trở thành mẫu xe thứ ba trong lịch sử Hyundai vượt mốc 10 triệu xe, sau Avante (Elantra) và Accent. Đồng thời, Tucson là mẫu SUV Hàn Quốc đầu tiên đạt sản lượng bán hàng ở quy mô này.

4-7967.jpg
Hyundai Tucson đạt doanh số vượt mốc hơn 11 triệu xe trên toàn cầu.

Ra mắt lần đầu năm 2004, Tucson đã trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai. Trong 5 năm liên tiếp từ 2021-2025, Tucson giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu của hãng, với doanh số lần lượt khoảng 560.000, 620.000, 690.000, 640.000 và 630.000 xe. Tucson đạt mốc 1 triệu xe vào năm 2008, 5 triệu xe vào năm 2016 và vượt 10 triệu xe vào năm 2025.

Xét theo từng thế hệ, thế hệ đầu tiên bán khoảng 1,62 triệu xe trong 13 năm. Thế hệ thứ hai đạt khoảng 2,5 triệu xe trong 10 năm, trong khi thế hệ thứ ba đạt khoảng 3,125 triệu xe trong 8 năm. Thế hệ thứ tư, ra mắt từ năm 2020, đã đạt khoảng 3,373 triệu xe tính đến tháng 8/2026, mức cao nhất trong lịch sử dòng xe.

2-8285.jpg
Ra mắt từ năm 2004, Tucson là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Tucson là chiến lược nội địa hóa sản xuất. Tỷ lệ xe được sản xuất tại các nhà máy ở nước ngoài tăng từ 4% doanh số ngoài Hàn Quốc vào năm 2005 lên 44,2% năm 2010, 73,1% năm 2016 và 76% vào năm 2023.

Trong tổng số 9,66 triệu Tucson bán tại các thị trường ngoài Hàn Quốc, khoảng 5,86 triệu xe, tương đương 60,6%, được sản xuất trực tiếp tại các nhà máy địa phương, trong đó có Mỹ và Cộng hòa Czech.

3-7260.jpg
Hyundai cho biết Tucson thế hệ thứ năm, mã dự án NX5, sẽ là một bước thay đổi lớn về thiết kế. Mẫu xe áp dụng triết lý “Art of Steel”.

Thị trường quốc tế đóng vai trò chủ đạo với 91% doanh số Tucson toàn cầu, không tính Trung Quốc. Riêng Mỹ đã tiêu thụ hơn 2,22 triệu xe kể từ năm 2004, tương đương gần 20% tổng doanh số toàn cầu.

Kể từ khi Tucson thế hệ thứ tư bổ sung hệ truyền động hybrid vào năm 2021, tỷ lệ xe hybrid tại Mỹ liên tục tăng. Từ mức 12,3% doanh số Tucson năm 2021, tỷ lệ này đạt 32,5% vào năm 2024 và 31% năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xe hybrid chiếm 27,8% doanh số Tucson tại Mỹ.

Hyundai cho biết Tucson thế hệ thứ năm, mã dự án NX5, sẽ là một bước thay đổi lớn về thiết kế. Mẫu xe áp dụng triết lý “Art of Steel”, với kiểu dáng SUV vuông vức, thẳng đứng hơn, kích thước ngoại thất tăng, không gian cabin được mở rộng và bổ sung hệ thống kết nối thế hệ mới.

Sau khi ra mắt tại Hàn Quốc, Tucson thế hệ mới dự kiến lần lượt được giới thiệu tại Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường quốc tế khác từ năm 2027, với danh mục phiên bản hybrid được mở rộng.

#Hyundai Tucson đạt doanh số hơn 11 triệu chiếc #Hyundai Tucson vượt mốc 11 triệu xe #Hyundai Tucson #doanh số #SUV #Hàn Quốc

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Hyundai Tucson 2027 "bằng xương bằng thịt" với 2 màu mới

Hyundai Tucson 2027 tiếp tục được bắt gặp tại Hàn Quốc với hai tùy chọn màu ngoại thất Xám Titan Dark Gray và Bạc Metallic Silver, nổi bật thiết kế vuông vức.

1-6046.jpg
Những hình ảnh thực tế mới ghi nhận tại Hàn Quốc cho thấy Hyundai Tucson thế hệ mới xuất hiện với hai màu ngoại thất gồm Titan Dark Gray và Metallic Silver. Đây là hai tông màu giúp thể hiện rõ hơn ngôn ngữ thiết kế mới của mẫu SUV cỡ C này.
2-995.jpg
Với Titan Dark Gray, thân xe của Hyundai Tucson 2027 mới mang tông xám than, kết hợp cùng các chi tiết tối màu tại vòm bánh xe và khu vực cản trước, tạo tổng thể liền mạch và khỏe khoắn.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Kia Sportage thế hệ mới lộ diện, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson dè chừng?

Kia Sportage thế hệ mới xuất hiện được cho là sẽ có kích thước lớn hơn, thiết kế vuông vức và nhiều nét tương đồng với mẫu SUV đầu bảng Telluride.

Video: Đánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 tại Việt Nam.

Kia Sportage thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2021 và được nâng cấp vào năm 2025. Mới đây, nguyên mẫu thử nghiệm của thế hệ tiếp theo đã được bắt gặp trên đường phố với lớp ngụy trang dần được tháo bớt. Những hình ảnh này cung cấp thêm cơ sở để hình dung về hướng thiết kế của mẫu SUV mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Tucson 2027 lộ diện, ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay

Trước thời điểm ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson 2027 đã được hé lộ diện mạo thông qua loạt ảnh dựng dựa trên các nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc và châu Âu.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.

Theo xác nhận từ Hyundai, Tucson thế hệ mới sẽ chính thức trình làng trong quý IV năm nay. Dựa trên các nguyên mẫu đang được thử nghiệm, bản dựng cho thấy Hyundai Tucson 2027 sẽ từ bỏ những đường nét mềm mại của thế hệ hiện hành để chuyển sang phong cách thiết kế vuông vức và khỏe khoắn hơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

KIOXIA TransMemory U366 sở hữu vỏ kim loại nhỏ gọn, USB 3.2 Gen 1 và dung lượng tối đa 128GB, phù hợp mang tài liệu đi làm, đi học.