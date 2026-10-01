Apple cho phép người dùng chuẩn bị trước khi đặt iPhone Duo

Apple sẽ bắt đầu nhận đơn đặt trước bộ đôi iPhone vào ngày 16 tháng 10, nhưng vừa qua hãng đã công bố thời điểm người dùng có thể bắt đầu quá trình này sớm hơn.

Mỗi khi Apple ra mắt một mẫu iPhone mới quan trọng, hãng thường cung cấp một khoảng thời gian để người dùng có thể ‘Chuẩn bị’ cho việc đặt trước bằng cách lựa chọn các tùy chọn trước.

iPhone Duo được Apple ra mắt và bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 16/10.

Đơn đặt trước iPhone Duo sẽ bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 16 tháng 10, nhưng Apple vừa công bố thời điểm bạn có thể bắt đầu quá trình này sớm hơn. Apple cho phép bạn ‘Chuẩn bị’ cho việc đặt trước iPhone Duo để thanh toán nhanh hơn.

Apple vừa xác nhận sẽ áp dụng quy trình tương tự cho iPhone Duo. Theo cập nhật mới nhất trên trang web của Apple, bạn có thể bắt đầu quá trình đặt trước iPhone Duo sớm nhất từ thứ Hai, ngày 12 tháng 10.

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 và có thể kéo dài đến hết ngày 15 tháng 10, bạn có thể truy cập ứng dụng Apple Store hoặc cửa hàng trực tuyến của Apple để lựa chọn các tùy chọn đặt trước trước khi chính thức mở bán.

Quy trình này bao gồm việc chọn màu sắc iPhone Duo, dung lượng lưu trữ, nhà mạng, phương thức thanh toán và nhiều tùy chọn khác.

Nếu bạn chưa từng thực hiện trước đây, quy trình ‘Chuẩn bị’ này là hết sức cần thiết cho bất kỳ ai đặt hàng trực tiếp từ Apple. Đây là cách tuyệt vời để giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra vào sáng ngày mở đặt trước, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có cơ hội nhận máy vào đúng ngày ra mắt.

Nếu sẵn tài chính để mua iPhone Duo, hãy chuẩn bị trước cho việc đặt hàng.

Tính năng Get Ready for Pre-Order cho phép chọn cấu hình thiết bị, cấu hình thanh toán và chuẩn bị sẵn đơn hàng trước khi cổng đặt hàng chính thức (Pre-order) mở ra.

Khi cổng nhận đơn chính thức mở vào ngày 16/10, hệ thống có thể đối mặt lượng truy cập lớn. Việc lưu trước thông tin giúp hoàn tất quá trình thanh toán chỉ với một cú chạm.

Do là dòng iPhone gập đầu tiên của Apple và có thể gặp giới hạn về nguồn cung ban đầu, việc "xếp hàng trước" về mặt dữ liệu giúp tăng khả năng giữ suất giao hàng ngay trong ngày mở bán chính thức.