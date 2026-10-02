Cẩn thận bẫy đặt trước iPhone Duo giảm 500 USD

Sức hút từ iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, đang bị kẻ gian lợi dụng để dựng các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Malwarebytes vừa phát hiện một trang web giả mạo giao diện Apple, quảng cáo chương trình đặt trước iPhone Duo kèm voucher trị giá 500 USD.

Trang giả mạo iPhone Duo được thiết kế giống Apple và dùng voucher 500 USD để thu hút người dùng. (Ảnh: malwarebytes)

Điểm dễ nhận thấy nhất là lời mời đặt hàng trước quá sớm. Theo Apple, iPhone Duo chỉ bắt đầu nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 theo giờ Việt Nam và bán ra từ 23/10. Sản phẩm chính thức có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm, màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Vì vậy, những quảng cáo cho phép đặt mua iPhone Duo trước thời điểm trên cần được xem xét đặc biệt thận trọng.

Trang giả mạo được Malwarebytes phát hiện có thiết kế gần giống website Apple, từ logo, kiểu chữ đến phần thông tin bản quyền. Tuy nhiên, một số chi tiết có thể giúp nhận diện như liên kết điều khoản và chính sách không hoạt động, đồng hồ đếm ngược tự đặt lại sau mỗi lần tải trang. Trang cũng đưa ra những lựa chọn không trùng khớp với thông số chính thức của iPhone Duo, chẳng hạn màu sắc và kích thước màn hình.

Apple xác nhận iPhone Duo nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 và bán ra tại Việt Nam từ 23/10.(Ảnh: malwarebytes)

Đáng lo hơn, nguy cơ không chỉ nằm ở việc người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu. Theo Malwarebytes, trang web chứa chuỗi khai thác DarkSword có thể bắt đầu quá trình tấn công ngay khi được mở trên một thiết bị iPhone dễ bị tổn thương, không nhất thiết phải chờ người dùng bấm nút hay gửi biểu mẫu. Trang còn tìm cách điều hướng người dùng sang Safari, sau đó kiểm tra phiên bản iOS để lựa chọn mã khai thác phù hợp.

Nếu khai thác thành công, mã độc được phân tích có khả năng tìm kiếm nhiều loại dữ liệu trên thiết bị, gồm thông tin ứng dụng, Apple Notes, thông tin đăng nhập được lưu trong Keychain và dữ liệu liên quan đến một số ví tiền số. Tuy nhiên, Malwarebytes lưu ý nhóm nghiên cứu chưa trực tiếp thử nghiệm chuỗi này trên iPhone và chưa quan sát dữ liệu thực tế bị truyền khỏi thiết bị, nên những khả năng trên cần được hiểu là kết quả phân tích mã độc.

Với người đang chờ mua iPhone Duo, cách phòng tránh đơn giản nhất là không truy cập các đường link đặt hàng được gửi qua quảng cáo, tin nhắn hoặc mạng xã hội, đặc biệt khi đi kèm ưu đãi bất thường. Người dùng nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website Apple và cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất. Apple hiện niêm yết iPhone Duo tại Việt Nam với giá từ 64,999 triệu đồng cho bản 256 GB, đồng thời xác nhận thời điểm đặt trước và bán ra chính thức.