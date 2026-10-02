Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Cẩn thận bẫy đặt trước iPhone Duo giảm 500 USD

Trang giả mạo iPhone Duo hứa tặng voucher 500 USD nhưng có thể chứa mã khai thác DarkSword, đe dọa iPhone chưa cập nhật phần mềm.

Thiên Trang (th)

Sức hút từ iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, đang bị kẻ gian lợi dụng để dựng các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Malwarebytes vừa phát hiện một trang web giả mạo giao diện Apple, quảng cáo chương trình đặt trước iPhone Duo kèm voucher trị giá 500 USD.

Trang giả mạo iPhone Duo được thiết kế giống Apple và dùng voucher 500 USD để thu hút người dùng. (Ảnh: malwarebytes)

Điểm dễ nhận thấy nhất là lời mời đặt hàng trước quá sớm. Theo Apple, iPhone Duo chỉ bắt đầu nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 theo giờ Việt Nam và bán ra từ 23/10. Sản phẩm chính thức có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm, màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Vì vậy, những quảng cáo cho phép đặt mua iPhone Duo trước thời điểm trên cần được xem xét đặc biệt thận trọng.

Trang giả mạo được Malwarebytes phát hiện có thiết kế gần giống website Apple, từ logo, kiểu chữ đến phần thông tin bản quyền. Tuy nhiên, một số chi tiết có thể giúp nhận diện như liên kết điều khoản và chính sách không hoạt động, đồng hồ đếm ngược tự đặt lại sau mỗi lần tải trang. Trang cũng đưa ra những lựa chọn không trùng khớp với thông số chính thức của iPhone Duo, chẳng hạn màu sắc và kích thước màn hình.

Apple xác nhận iPhone Duo nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 và bán ra tại Việt Nam từ 23/10.(Ảnh: malwarebytes)

Đáng lo hơn, nguy cơ không chỉ nằm ở việc người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu. Theo Malwarebytes, trang web chứa chuỗi khai thác DarkSword có thể bắt đầu quá trình tấn công ngay khi được mở trên một thiết bị iPhone dễ bị tổn thương, không nhất thiết phải chờ người dùng bấm nút hay gửi biểu mẫu. Trang còn tìm cách điều hướng người dùng sang Safari, sau đó kiểm tra phiên bản iOS để lựa chọn mã khai thác phù hợp.

Nếu khai thác thành công, mã độc được phân tích có khả năng tìm kiếm nhiều loại dữ liệu trên thiết bị, gồm thông tin ứng dụng, Apple Notes, thông tin đăng nhập được lưu trong Keychain và dữ liệu liên quan đến một số ví tiền số. Tuy nhiên, Malwarebytes lưu ý nhóm nghiên cứu chưa trực tiếp thử nghiệm chuỗi này trên iPhone và chưa quan sát dữ liệu thực tế bị truyền khỏi thiết bị, nên những khả năng trên cần được hiểu là kết quả phân tích mã độc.

Với người đang chờ mua iPhone Duo, cách phòng tránh đơn giản nhất là không truy cập các đường link đặt hàng được gửi qua quảng cáo, tin nhắn hoặc mạng xã hội, đặc biệt khi đi kèm ưu đãi bất thường. Người dùng nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website Apple và cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất. Apple hiện niêm yết iPhone Duo tại Việt Nam với giá từ 64,999 triệu đồng cho bản 256 GB, đồng thời xác nhận thời điểm đặt trước và bán ra chính thức.

#iPhone Duo #lừa đảo #mã độc #DarkSword #trang giả mạo #Apple

Bài liên quan

Số hóa - Xe

iPhone nhận cảnh báo bị hack, đừng vội xóa!

Apple vừa gửi cảnh báo phần mềm gián điệp đến người dùng tại 110 quốc gia. Nếu iPhone xuất hiện thông báo này, đừng bỏ qua hay vội xóa dữ liệu.

Nếu chiếc iPhone bất ngờ hiển thị cảnh báo cho biết Apple phát hiện một cuộc tấn công phần mềm gián điệp nhắm mục tiêu, người dùng không nên vuốt bỏ qua như một thông báo thông thường. Trong đợt cảnh báo mới ngày 13/8, Apple cho biết đã gửi thông báo đến những người dùng được đánh giá có khả năng trở thành mục tiêu của các chiến dịch phần mềm gián điệp đánh thuê tại 110 quốc gia. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi một số người dùng chia sẻ ảnh chụp màn hình lên mạng xã hội và nghi ngờ đây có thể là một hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, Apple sau đó xác nhận các cảnh báo là chính thức và người nhận nên xem đây là một vấn đề bảo mật nghiêm túc.

Điều quan trọng là không phải mọi người dùng iPhone đều cần lo lắng. Apple mô tả đây là những cảnh báo có độ tin cậy cao, được gửi tới một nhóm người mà công ty tin rằng có thể đang bị nhắm mục tiêu riêng lẻ bởi phần mềm gián điệp tinh vi. Những cuộc tấn công dạng này thường có chi phí rất cao, đòi hỏi năng lực kỹ thuật lớn và không được triển khai đại trà như các chiến dịch phát tán mã độc thông thường. Do đó, việc Apple gửi cảnh báo tại 110 quốc gia không đồng nghĩa hàng loạt iPhone ở những khu vực này đã bị hack. Thay vào đó, cảnh báo cho thấy hệ thống của Apple đã phát hiện dấu hiệu hoặc nguy cơ liên quan đến một mục tiêu cụ thể.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hacker tấn công Mac qua quảng cáo Google cực tinh vi

Chiến dịch quảng cáo độc hại trên Google đang nhắm vào người dùng Mac, phát tán mã độc đánh cắp dữ liệu ngay từ kết quả tìm kiếm tưởng chừng an toàn.

ng-1.png
Một chiến dịch tấn công mạng mới đang khiến cộng đồng người dùng macOS lo ngại khi hacker lợi dụng chính hệ thống quảng cáo của Google để phát tán mã độc.
ng-2.png
Theo các chuyên gia bảo mật, kẻ tấn công đã mua quảng cáo hiển thị trên Google Search, dẫn người dùng tìm kiếm công cụ Homebrew tới một trang giả mạo được đặt ngay trên nền tảng Google Sites.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cảnh báo nóng chiêu lừa từ mã QR photobooth gây lộ dữ liệu

Dịch vụ photobooth quét mã QR đang tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, bị lợi dụng để lừa đảo. Công an Hà Nội cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, các tiện ích công nghệ như photobooth tích hợp mã QR đang trở nên phổ biến tại trung tâm thương mại, lễ hội và không gian công cộng. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi này lại tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng về an toàn thông tin, thậm chí trở thành “cửa ngõ” để tội phạm công nghệ cao khai thác dữ liệu cá nhân phục vụ các hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi từ mã QR và photobooth

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

KIOXIA TransMemory U366 sở hữu vỏ kim loại nhỏ gọn, USB 3.2 Gen 1 và dung lượng tối đa 128GB, phù hợp mang tài liệu đi làm, đi học.