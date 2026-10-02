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Số hóa - Xe

Toyota Hilux chạy điện bị xe caravan 760kg rơi trúng nóc vẫn an toàn

Toyota quyết định kiểm tra độ bền Hilux chạy điện bằng cách thả một chiếc caravan xuống nóc xe. Kết quả, chiếc bán tải vẫn hoạt động sau cú va chạm mạnh.

Nguyễn Thảo
Video: Thử nghiệm Toyota Hilux điện với một chiếc caravan rơi từ độ cao 9 mét.

Toyota Hilux chạy điện vừa trải qua bài kiểm tra độ bền đặc biệt tại Anh. Chiếc bán tải phải hứng chịu cú rơi trực tiếp của caravan từ độ cao 9 m nhưng vẫn có thể vận hành sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn.

Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình Top Gear nổi tiếng. Năm 2003, người dẫn chương trình Jeremy Clarkson từng sử dụng một chiếc Toyota Hilux thế hệ thứ 4 để thực hiện hàng loạt thử thách có sức tàn phá lớn.

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Toyota Hilux chạy điện bị xe caravan 760kg rơi trúng nóc vẫn an toàn.

Bất chấp những nỗ lực nhằm khiến chiếc xe hư hỏng hoàn toàn, Hilux vẫn hoạt động, qua đó tạo nên một trong những màn thử nghiệm đáng nhớ của chương trình.

Cụ thể, Toyota mới đây đã tổ chức lấy ý kiến trên Reddit, để cộng đồng quyết định giữa hai thử thách: dùng quả cầu phá dỡ nặng một tấn liên tục đập vào xe hoặc cho một chiếc caravan rơi xuống nóc xe.

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Cú va chạm khiến kính chắn gió xuất hiện vết nứt, phần nóc bị móp và thùng hàng phía sau không còn giữ được hình dạng ban đầu.

Toyota cho biết đã nhận được hàng trăm phản hồi, trong đó phương án thả caravan chiếm ưu thế áp đảo. Màn thử nghiệm được tổ chức tại sân bay Bentwaters, thuộc hạt Suffolk, Anh. Một cần cẩu đưa chiếc caravan lên độ cao 9 m rồi thả xuống đúng vị trí chiếc Hilux đang đỗ.

Cú va chạm khiến kính chắn gió xuất hiện vết nứt, phần nóc bị móp và thùng hàng phía sau không còn giữ được hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, những hư hại này không khiến chiếc bán tải mất khả năng vận hành. Sau khi các kỹ sư đánh giá tình trạng xe và xác nhận không có nguy cơ mất an toàn, Hilux điện vẫn khởi động ngay lập tức và tự chạy khỏi hiện trường.

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Sau khi các kỹ sư đánh giá tình trạng xe và xác nhận không có nguy cơ mất an toàn, Hilux điện vẫn khởi động ngay lập tức và tự chạy khỏi hiện trường.

Dù kết quả khá ấn tượng, cần lưu ý rằng lực tác động chủ yếu tập trung vào phần thân vỏ. Các bộ phận thuộc hệ truyền động hầu như không chịu ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là cụm pin được bảo vệ bên dưới sàn xe. Vì vậy, thử thách này chủ yếu thể hiện độ cứng vững của kết cấu thân xe, thay vì chứng minh toàn diện khả năng chịu va đập của hệ thống điện.

Theo Toyota, khả năng chống chịu của bộ pin đã được đánh giá thông qua nhiều quy trình riêng trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Xe phải vượt qua những bài thử trên địa hình xấu, di chuyển trong điều kiện ngập nước sâu, trong khi bộ pin cũng được kiểm tra bằng cách ngâm hoàn toàn trong nước.

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Mặc dù thể hiện được độ bền đặc trưng của dòng Hilux, phiên bản điện vẫn có một hạn chế. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe chỉ di chuyển được tối đa 257 km/sạc.

Hilux điện được trang bị pin NMC có dung lượng 59,2 kWh. Cụm pin nằm bên trong khung bảo vệ Diamond Shield, giúp hạn chế ảnh hưởng từ những tác động bên ngoài. Toyota công bố khả năng lội nước tối đa của phiên bản này đạt 700 mm, ngang với Hilux sử dụng động cơ đốt trong.

Mặc dù thể hiện được độ bền đặc trưng của dòng Hilux, phiên bản điện vẫn có một hạn chế. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe chỉ di chuyển được tối đa 257 km sau mỗi lần sạc đầy, con số tương đối khiêm tốn đối với một mẫu bán tải thuần điện.

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