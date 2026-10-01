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Số hóa - Xe

Laptop không gõ được, thử ngay 6 cách này

Bàn phím laptop đột nhiên không gõ được có thể do lỗi Windows, driver hoặc phần cứng. Một vài bước kiểm tra giúp xác định nguyên nhân trước khi sửa.

Thiên Trang (th)

Khi bàn phím laptop không gõ được, nhiều người dễ nghĩ ngay đến việc hỏng phần cứng. Tuy nhiên, sự cố này cũng có thể bắt nguồn từ Windows, driver hoặc một phím chức năng bị vô tình kích hoạt. Việc xác định đúng nguyên nhân trước khi mang máy đi sửa có thể giúp người dùng tránh thay linh kiện không cần thiết.

Nếu sự cố xuất hiện đột ngột và laptop không bị rơi, va đập hay dính nước, người dùng có thể thử khởi động lại máy trước. Đây là cách đơn giản để xử lý những lỗi tạm thời khiến Windows không nhận bàn phím. Với trường hợp chỉ cụm phím số bên phải không hoạt động, hãy kiểm tra NumLock. Một số mẫu laptop cũng có tổ hợp Fn kết hợp với phím chức năng để khóa hoặc mở bàn phím, nhưng vị trí cụ thể thay đổi tùy nhà sản xuất.

Kiểm tra NumLock và các phím chức năng là bước đầu tiên khi bàn phím laptop đột nhiên không phản hồi.

Một nguyên nhân khác đến từ các thiết lập trợ năng. Trên Windows, Filter Keys có thể khiến hệ thống bỏ qua những lần nhấn phím ngắn, trong khi Sticky Keys thay đổi cách hoạt động của các phím Shift, Ctrl hoặc Alt. Người dùng có thể vào Settings > Accessibility > Keyboard trên Windows 11 để kiểm tra và tắt hai tính năng này. Nếu vẫn không có tác dụng, hãy mở Device Manager, tìm mục Keyboards và thử cập nhật hoặc gỡ driver bàn phím rồi khởi động lại máy để Windows tự cài lại.

Nếu nghi ngờ bụi bẩn, hãy tắt laptop, rút sạc và dùng cọ mềm hoặc khí nén để làm sạch khe phím. Không nên tự cạy toàn bộ bàn phím nếu không có dụng cụ phù hợp, bởi các lẫy nhựa và cáp kết nối có thể bị hư hỏng. Đặc biệt, nếu laptop vừa bị đổ nước hoặc cà phê, cần tắt máy ngay, ngắt nguồn và đưa thiết bị đi kiểm tra thay vì tiếp tục bật máy hoặc dùng máy sấy tóc.

Bàn phím dính chất lỏng cần được xử lý sớm để hạn chế nguy cơ chập mạch và oxy hóa linh kiện.

Chú thích ảnh: Bàn phím dính chất lỏng cần được xử lý sớm để hạn chế nguy cơ chập mạch và oxy hóa linh kiện.

Một cách khác để khoanh vùng lỗi là kiểm tra bàn phím trong BIOS. Sau khi khởi động lại, người dùng có thể nhấn phím truy cập BIOS như F2, F12, Delete hoặc Esc tùy mẫu máy. Nếu bàn phím hoạt động bình thường trong BIOS nhưng không dùng được khi vào Windows, nguyên nhân nhiều khả năng nằm ở phần mềm hoặc driver. Ngược lại, nếu bàn phím vẫn không phản hồi ngay trong BIOS, khả năng liên quan đến phần cứng sẽ cao hơn.

Khi bàn phím bị liệt cả dãy phím, tự nhập ký tự, phím bị gãy hoặc laptop không nhận bàn phím trong BIOS, người dùng nên đưa máy đến kỹ thuật viên để kiểm tra. Các nguyên nhân có thể liên quan đến cáp tín hiệu, mạch bàn phím hoặc chip điều khiển. Với máy còn bảo hành, trung tâm bảo hành chính hãng nên được ưu tiên. Quan trọng nhất, không nên vội thay bàn phím laptop trước khi xác định rõ lỗi nằm ở phần mềm hay phần cứng.

#laptop #bàn phím #sửa lỗi #phần cứng #Windows #driver

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