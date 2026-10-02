Internet Explorer vẫn sống trong Windows đến năm 2029

Internet Explorer đã bị khai tử từ năm 2022 nhưng vẫn âm thầm tồn tại trong Microsoft Edge. IE Mode sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất đến hết năm 2029.

Internet Explorer tưởng như đã biến mất khỏi Windows từ lâu, nhưng trình duyệt từng thống trị Internet vẫn còn một "đường sống" trong Microsoft Edge. Microsoft mới đây tiếp tục nhắc các tổ chức chuẩn bị cho việc kết thúc IE Mode, tính năng cho phép chạy những website và ứng dụng cũ vốn phụ thuộc vào Internet Explorer.

Theo lộ trình hiện tại, IE Mode sẽ được Microsoft hỗ trợ ít nhất đến hết năm 2029. Hãng cho biết sẽ thông báo chính thức thời điểm kết thúc trước tối thiểu một năm. Tuy nhiên, Microsoft cũng khuyến nghị doanh nghiệp không nên chờ đến khi thời hạn cận kề mới bắt đầu kiểm tra và chuyển đổi các hệ thống cũ.

﻿

Internet Explorer đã ngừng hỗ trợ nhưng vẫn tồn tại gián tiếp thông qua IE Mode trên Microsoft Edge.

Internet Explorer 11 đã chính thức kết thúc hỗ trợ từ năm 2022 và sau đó bị vô hiệu hóa trên nhiều phiên bản Windows. Người dùng được chuyển hướng sang Microsoft Edge, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng IE Mode để truy cập các website hoặc ứng dụng nội bộ được xây dựng từ nhiều năm trước. Khi kích hoạt tính năng này, Edge sử dụng MSHTML, hay còn gọi là Trident, công cụ dựng trang từng là nền tảng của Internet Explorer. Nhờ đó, những phần mềm quản lý, cổng thông tin nội bộ hoặc hệ thống chuyên dụng chưa kịp hiện đại hóa vẫn có thể tiếp tục vận hành.

Việc Microsoft cảnh báo từ sớm phản ánh mức độ phức tạp của quá trình loại bỏ công nghệ cũ trong doanh nghiệp. Một hệ thống phụ thuộc IE Mode có thể liên quan đến dữ liệu, quy trình vận hành hoặc thiết bị chuyên dụng, khiến việc thay thế không thể thực hiện trong vài ngày. Microsoft khuyến nghị quản trị viên rà soát toàn bộ hạ tầng để xác định những ứng dụng còn phụ thuộc IE Mode, sau đó nâng cấp, thay thế hoặc xây dựng lại bằng công nghệ web hiện đại. Với một số khách hàng đủ điều kiện, dịch vụ App Assure của Microsoft cũng hỗ trợ đánh giá khả năng tương thích ứng dụng.

Microsoft khuyến nghị doanh nghiệp rà soát các ứng dụng cũ trước khi IE Mode chính thức bị loại bỏ. (Ảnh: Getty Images)

Điều đáng chú ý là Microsoft chưa công bố ngày khai tử chính xác của IE Mode. Cụm từ "ít nhất đến hết năm 2029" cho thấy thời hạn có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy tình hình chuyển đổi của khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi IE Mode chính thức bị ngừng hỗ trợ, các hệ thống phụ thuộc vào nó sẽ không còn nhận bản sửa lỗi hay đảm bảo tương thích. Điều này có thể tạo ra rủi ro bảo mật và khiến ứng dụng ngừng hoạt động sau những thay đổi của Windows hoặc Edge.

Với người dùng phổ thông không còn sử dụng các ứng dụng phụ thuộc Internet Explorer, thông báo này gần như không tạo ra thay đổi trực tiếp. Nhưng với doanh nghiệp vẫn duy trì phần mềm cũ, đây là lời nhắc cần chuẩn bị sớm. Sau hơn hai thập kỷ hiện diện trên Windows, Internet Explorer đã rời khỏi phần lớn máy tính, nhưng chương cuối của trình duyệt này chỉ thực sự khép lại khi IE Mode và nền tảng MSHTML không còn được duy trì.