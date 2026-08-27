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Số hóa - Xe

ChatGPT thêm tính năng theo dõi hoạt động người dùng trên máy Mac

OpenAI vừa trang bị tính năng mới cho phép ChatGPT theo dõi hoạt động của người dùng máy tính Mac, bao gồm các thao tác chuột, nội dung nhập từ bàn phím.

Tuệ Minh

OpenAI vừa giới thiệu tính năng có tên Computer History trên ứng dụng ChatGPT dành cho máy tính Mac.

Tính năng này cho phép ghi lại hoạt động của người dùng trên máy tính, từ các thao tác chuột, nội dung nhập bằng bàn phím, lịch sử duyệt web đến những phần mềm đã khởi chạy. Sau đó, ChatGPT có thể tóm tắt các hoạt động này thành văn bản, kèm mốc thời gian cụ thể.

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Tính năng Computer History vừa được trình làng dành riêng cho người dùng MacOS.

Khi nghe đến khả năng của Computer History, nhiều người có thể liên tưởng đến một phần mềm gián điệp theo dõi hoạt động trên máy tính Mac. Tuy nhiên, OpenAI cho biết mục đích của tính năng này là giúp ChatGPT trở thành một trợ lý AI hữu ích hơn trên máy tính.

Computer History có thể hỗ trợ người dùng tiếp tục các công việc đang dang dở, tìm lại những ý tưởng đang phát triển giữa chừng hoặc tự động hóa một số quy trình làm việc.

Chẳng hạn, nếu người dùng quên mất ý tưởng hoặc mạch công việc đang thực hiện trước giờ nghỉ trưa, Computer History có thể giúp họ xem lại những gì đã làm và nhanh chóng tiếp tục công việc.

Tính năng Computer History hiện chỉ được cung cấp cho người dùng đang sử dụng các gói ChatGPT Pro, Business và Enterprise, không hỗ trợ tài khoản miễn phí. Tính năng này cũng không được kích hoạt mặc định mà người dùng phải chủ động lựa chọn sử dụng.

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Tính năng mới sẽ hữu ích cho việc tự động hóa quy trình làm việc, khôi phục ý tưởng dang dở.

Tuy nhiên, việc một hệ thống AI có khả năng ghi lại hoạt động trên máy tính cũng đặt ra những câu hỏi về quyền riêng tư và bảo mật.

OpenAI cho biết dữ liệu hoạt động của người dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của công ty để tạo ra các bản tóm tắt và thông tin ghi nhớ. Những dữ liệu này sẽ được xóa trong vòng 48 giờ. Công ty đồng thời khẳng định dữ liệu cá nhân thu thập thông qua Computer History không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI.

Ngoài ra, Computer History sẽ không thu thập dữ liệu khi người dùng sử dụng chế độ duyệt web ẩn danh.

Dù vậy, một số người dùng vẫn lo ngại về khả năng OpenAI có thể thu thập lượng lớn dữ liệu liên quan đến hoạt động và thói quen sử dụng máy tính. Bên cạnh đó là những câu hỏi về nguy cơ dữ liệu bị khai thác nếu tính năng này xuất hiện lỗ hổng bảo mật, qua đó làm lộ thông tin về hoạt động của người dùng.

ChatGPT tiêu thụ nữa triệu kW điện mỗi ngày.
baohatinh.vn
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