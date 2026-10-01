[GALLERY] Honda ra mắt Prelude Limited Edition sơn độc quyền, phanh Brembo

Honda Prelude 2027 Limited Edition được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 6 và sẽ được đưa tới châu Âu vào mùa thu năm nay, kèm bản màu sơn đặc biệt tại Mỹ.