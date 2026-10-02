Apple bổ sung loạt tính năng bảo vệ trẻ em trên iPhone

Apple bổ sung nhiều công cụ kiểm soát mới trên iPhone, iPad và Mac, giúp phụ huynh quản lý website, ứng dụng, liên hệ và thời gian sử dụng của trẻ.

Apple vừa giới thiệu loạt công cụ mới nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em trên iPhone, iPad và Mac. Các tính năng được tích hợp trong iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, cho phép phụ huynh kiểm soát sâu hơn nội dung trẻ có thể xem, những người trẻ được liên lạc và thời điểm thiết bị được sử dụng.

Apple bổ sung nhiều công cụ mới để phụ huynh kiểm soát nội dung và thời gian trẻ sử dụng iPhone, iPad, Mac.

Nền tảng của hệ thống mới là Tài khoản Trẻ em, được thiết kế để kích hoạt các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi ngay từ quá trình thiết lập thiết bị. Phụ huynh có thể lựa chọn những ứng dụng được phép sử dụng, sau đó mở rộng quyền truy cập khi trẻ lớn hơn. Apple cũng tiếp tục duy trì Ask to Buy, yêu cầu phụ huynh phê duyệt trước khi trẻ tải ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch mua hàng.

Đáng chú ý nhất là Ask to Browse, tính năng cho phép trẻ gửi yêu cầu trước khi truy cập một website mới trên Safari và các trình duyệt được hỗ trợ. Phụ huynh có thể phê duyệt hoặc từ chối từng yêu cầu, đồng thời quản lý danh sách website được phép truy cập. Theo Apple, Ask to Browse được bật mặc định đối với trẻ dưới 13 tuổi trong những trường hợp áp dụng, dù độ tuổi và khả năng sử dụng có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Apple cũng mở rộng Communication Safety, bổ sung khả năng phát hiện và can thiệp với hình ảnh hoặc video chứa nội dung bạo lực, bên cạnh các biện pháp bảo vệ trước nội dung khỏa thân. Phụ huynh còn có thể yêu cầu phê duyệt những liên hệ mới mà trẻ muốn kết nối. Song song đó, công cụ Time Allowances cho phép thiết lập giới hạn thời gian hằng ngày đối với các nhóm ứng dụng như mạng xã hội, trò chơi và giải trí. Tính năng Schedules cũng giúp quy định thời điểm trẻ được sử dụng từng nhóm ứng dụng.

Ask to Browse yêu cầu trẻ xin phép phụ huynh trước khi truy cập website mới trên trình duyệt.

Apple đồng thời thiết kế lại Screen Time để phụ huynh dễ theo dõi mức sử dụng thiết bị và điều chỉnh quyền truy cập. Các công cụ mới hiện có trong iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, đồng thời yêu cầu những thiết bị liên quan trong nhóm Chia sẻ trong gia đình được cập nhật tương ứng để sử dụng đầy đủ tính năng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc bảo vệ trẻ trên môi trường số ngày càng được quan tâm. Thay vì chỉ giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, Apple đang chuyển sang cách tiếp cận nhiều lớp, kết hợp kiểm soát ứng dụng, website, liên lạc và nội dung. Điều này giúp phụ huynh có thêm công cụ để xây dựng môi trường sử dụng iPhone, iPad và Mac phù hợp hơn với độ tuổi của trẻ.