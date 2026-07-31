Một năm đương nhiệm của Yến Nhi và 4 á hậu Miss Grand Vietnam có gì đáng nhớ?

Trước đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, hoa hậu Yến Nhi và bốn á hậu nhìn lại một năm nhiều dấu ấn ở cả nghệ thuật, học tập lẫn hoạt động cộng đồng.

Yến Nhi trưởng thành sau một năm đương nhiệm

Chỉ còn ít giờ trước khi trao lại vương miện Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đăng tải dòng chia sẻ nhìn lại nhiệm kỳ trên trang cá nhân. Cô cho biết một năm qua là quãng thời gian đẹp, giúp bản thân trưởng thành, học hỏi và nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả.

"Mỗi sân khấu, mỗi trải nghiệm và mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành những kỷ niệm mà Yến Nhi sẽ luôn trân trọng", người đẹp viết. Theo cô, chiếc vương miện sẽ được trao lại cho người kế nhiệm, nhưng những giá trị và ký ức của hành trình này sẽ luôn ở lại.

Yến Nhi cũng gửi lời cảm ơn ba mẹ, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung, Công ty Sen Vàng, các đối tác và khán giả đã đồng hành trong suốt nhiệm kỳ. Cô cho biết sẽ mang theo những tình cảm ấy để tự tin bước tiếp trên chặng đường mới.

Nguyễn Thị Yến Nhi là Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.

Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Yến Nhi chia sẻ danh hiệu Miss Grand Vietnam đã thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực, đặc biệt là ý thức về trách nhiệm.

"Tôi luôn tự nhắc mình sống chừng mực và ý thức hơn trong từng lời nói, hành động. Không phải áp lực mà là sự tự giác để mọi điều mình thể hiện đều phù hợp hơn", cô nói.

Theo người đẹp, nhiệm kỳ mang đến nhiều cơ hội làm việc, giúp cô học cách quản lý thời gian, giữ gìn hình ảnh và chăm sóc sức khỏe để đáp ứng lịch trình dày đặc. Hoạt động nghệ thuật cũng giúp cô trưởng thành hơn và có điều kiện hỗ trợ gia đình về kinh tế.

Yến Nhi tiết lộ cô đã dành dụm tiền để sửa lại ngôi nhà ở quê. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp mong muốn tiếp tục phát triển diễn xuất, dẫn chương trình, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế và thực hiện các dự án quảng bá quê hương cũng như hoạt động cộng đồng.

Hoa hậu Yến Nhi bên 4 á hậu. Ảnh: FB Thu Ngân.

Thu Ngân và Thu Trà cùng thi quốc tế

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thu Ngân là đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2025. Theo Báo Văn Hóa, người đẹp lọt Top 23 chung cuộc và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất, góp thêm thành tích cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Thu Ngân chia sẻ trên trang cá nhân rằng Miss Grand Vietnam đã thay đổi cuộc sống và ước mơ của cô. Người đẹp xem màn trình diễn cuối cùng với tư cách đương kim á hậu là khởi đầu cho một hành trình mới.

Nguyễn Thu Ngân. Ảnh: FB Thu Ngân.

Trong khi đó, Á hậu 2 Lê Thị Thu Trà được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026.

Sinh năm 2002, Thu Trà được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn khi đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước Miss Grand Vietnam 2025, cô từng giành danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại và vào Top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Lê Thị Thu Trà. Ảnh: FB Thu Trà.

Đinh Y Quyên ghi dấu với thành tích học tập

Đinh Y Quyên tạo dấu ấn trong năm đương nhiệm khi vừa tham gia các hoạt động với vai trò Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, vừa hoàn thành chương trình Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Theo Tiền Phong, Đinh Y Quyên xem việc tốt nghiệp là cột mốc mở đầu cho chặng đường mới, tiếp tục học hỏi và cống hiến trong lĩnh vực y khoa.

Ngoài ra, ít ngày trước lễ tốt nghiệp, Đinh Y Quyên thu hút sự chú ý khi trình diễn tại một chương trình thời trang với phong thái tự tin và hình thể săn chắc. Sự linh hoạt giữa hình ảnh người mẫu trên sàn diễn và bác sĩ ngoài đời nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đinh Y Quyên trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Tiền Phong.

Nàng hậu trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Tiền Phong.

Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết điều cô trân trọng nhất sau một năm không phải ánh đèn sân khấu, mà là cơ hội được trưởng thành, gặp gỡ nhiều người và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Cô chia sẻ sẽ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và theo đuổi công việc bác sĩ da liễu sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phương Anh đầu tư cho nghệ thuật

La Ngọc Phương Anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những hình ảnh tại Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và gửi lời cảm ơn NSND Lê Khanh, NSƯT Nguyễn Hữu Châu cùng diễn viên Ngô Phạm Hạnh Thúy đã đồng hành trong quá trình học tập.

Theo Znews, Phương Anh sinh năm 2005, quê An Giang. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025, cô từng đăng quang Á khôi Miss FPTU Cần Thơ.

La Ngọc Phương Anh. Ảnh: FB La Ngọc Phương Anh.

Khép lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Sau một năm đương nhiệm, mỗi thành viên của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 đều tạo dựng dấu ấn theo cách riêng.

Yến Nhi trưởng thành hơn trong vai trò hoa hậu và hướng đến các dự án cộng đồng. Thu Ngân ghi dấu tại đấu trường quốc tế, trong khi Thu Trà chuẩn bị “mang chuông đi đánh xứ người”. Đinh Y Quyên cân bằng giữa danh hiệu sắc đẹp và sự nghiệp bác sĩ, còn Phương Anh từng bước xây dựng nền tảng cho con đường nghệ thuật.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra hôm nay (31/7) không chỉ tìm ra tân hoa hậu mà còn khép lại nhiệm kỳ của một Top 5 với những thành quả khác nhau sau đăng quang, mở ra chặng đường mới cho cả năm người đẹp.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Á hậu Thu Trà khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FB Thu Trà.