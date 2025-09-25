Hà Nội

Xã hội

Nhiều động vật quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên ở Quảng Trị

Đây là những cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được cơ quan chức năng chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về rừng.

Hạo Nhiên

Ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) tiến hành thả 27 cá thể động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất cứu hộ và kiểm dịch.

Trong đó, có 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc và 1 mèo rừng cùng nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES.

1000060947-5075-6743.jpg
Lực lượng chức năng thả các cá thể động vật về môi trường tự nhiên. Ảnh: Minh Phong.

Được biết, đây là những cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được trung tâm chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về rừng.

Hiện, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đang cứu hộ thêm 60 cá thể động vật hoang dã.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

