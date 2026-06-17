Tây Ninh: Liên danh Lan Tường Phát và Miền Nam trúng gói thầu hơn 9 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp, sửa chữa đường bờ nam sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Cả Gừa đến kênh Tên Lửa 1) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm tại xã Tuyên Bình (Tây Ninh) trong giai đoạn 2025 - 2026. Công trình không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc củng cố hệ thống đê điều, phòng chống sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu dọc tuyến sông Vàm Cỏ Tây.

Với tính chất quan trọng đó, nguồn vốn phân bổ cho dự án được kết hợp từ Ngân sách xã (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh) và Nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu. Điều này đòi hỏi Chủ đầu tư – Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình – phải có trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công trình được thi công bởi những đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, đồng thời mang lại hiệu quả tối ưu cho nguồn ngân sách nhà nước.

Lộ diện liên danh trúng thầu dự án hơn 9 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập được, quá trình triển khai dự án bắt đầu từ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1194/QĐ-PKT ngày 29/04/2026 do ông Hồ Minh Cần, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình ký ban hành. Trong đó, gói thầu trọng tâm là "Thi công xây dựng Nâng cấp, sửa chữa đường bờ nam sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Cả Gừa đến kênh Tên Lửa 1)" (Mã TBMT: IB2600203261) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 9.242.558.000 đồng.

Sau khi hoàn tất quá trình đăng tải thông báo mời thầu công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quá trình mở thầu và đánh giá E-HSDT đã diễn ra theo đúng trình tự pháp luật. Điểm nhấn của cuộc thầu là sự tham gia của các đơn vị thi công, thể hiện tính cạnh tranh cần thiết trong hoạt động đấu thầu mua sắm công.

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1005/BCĐG/KLP do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư XD Kiến Long Phát lập, và Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê, ngày 28/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuyên Bình – ông Hồ Minh Cần đã chính thức ký Quyết định số 1520/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Lan Tường Phát và Công ty Miền Nam (Tên đầy đủ: Công ty TNHH Lan Tường Phát và Công ty CP Xây dựng - Giao thông - Dịch vụ - Thương mại Miền Nam).

Một phần quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được công bố là 9.056.135.000 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công là 180 ngày. So với giá gói thầu ban đầu là 9.242.558.000 đồng, mức giá trúng thầu này đã giúp ngân sách tiết kiệm được khoản tiền xấp xỉ 186 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,02%.

Năng lực của liên danh trúng thầu

Thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Lan Tường Phát (Mã số doanh nghiệp vn1101791649), có địa chỉ tại Ấp Kinh Tè, Xã Nhơn Ninh, Tây Ninh, được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật là Phan Văn Thuẩn

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 06/2026 nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 6 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 51.216.966.183 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 6.695.464.135 đồng, với vai trò liên danh: 44.521.502.048 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 94.62%

Thành viên liên danh là Công ty CP Xây Dựng - Giao Thông - Dịch Vụ - Thương Mại Miền Nam (MSDN: vn0302278040), có địa chỉ tại số 13 Khu Phố 3 Đường Số 8, Phường Tân Thuận, TP HCM, được thành lập năm 2009 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2021, người đại diện pháp luật là Lê Đình Kỳ

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 83 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 30 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 176.456.715.839 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 69.200.660.920 đồng, với vai trò liên danh: 107.256.054.919 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 94.72%

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đưa ra góc nhìn: "Cần khẳng định rằng, trong đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm được hình thành từ cung - cầu của thị trường và chiến lược bỏ giá của từng nhà thầu. Việc một liên danh trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 2% sau khi các đối thủ khác không đáp ứng được năng lực kỹ thuật là diễn biến hoàn toàn bình thường và đúng luật. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước, chúng ta luôn khích lệ các Chủ đầu tư xây dựng bộ tiêu chí E-HSMT rộng mở hơn nữa, hạn chế tối đa các rào cản kỹ thuật không thực sự cần thiết. Khi thị trường thầu càng mở rộng, số lượng nhà thầu tham gia càng đông, áp lực cạnh tranh sẽ tự động đẩy giá dự thầu xuống thấp, qua đó mang lại mức tiết kiệm tốt nhất cho Ngân sách Nhà nước".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (chuyên sâu về lĩnh vực pháp lý đầu tư công) cũng nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu hiện hành đã giao quyền tự chủ và trách nhiệm rất lớn cho Chủ đầu tư trong công tác mua sắm công. Sự thành công của một gói thầu không chỉ dừng lại ở việc chọn được nhà thầu làm đúng, làm đủ mà còn phải thể hiện qua con số tiết kiệm ngân sách. Việc Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình lựa chọn được Liên danh Lan Tường Phát - Miền Nam là tín hiệu tốt về mặt năng lực triển khai, nhưng để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn trong các dự án tiếp theo, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh"