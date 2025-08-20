TP HCM: Vượt 4 đối thủ - PN Bà Rịa trúng gói cải tạo đường Hoàng Sâm

Theo đó, ngày 14/8/2025, ông Võ Văn Trung – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực Phú Mỹ (thuộc Ban QLDA Giao thông Khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ký Quyết định số 26/QĐ-DA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (gói số 06) Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn, TP Phú Mỹ cũ. Công ty TNHH PN Bà Rịa được chọn trúng thầu, với giá 5,948 tỷ đồng. So với giá dự toán 7,441 tỷ đồng, gói thầu này tiết kiệm tới 1,493 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 20% – mức khá cao trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản.

Một phần Quyết định số 26/QĐ-DA. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 15/5, UBND TP Phú Mỹ ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 8,884 tỷ đồng. Đến ngày 6/6, UBND TP tiếp tục có Quyết định số 2110/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 4 gói thầu, tổng giá trị 7,917 tỷ đồng, đồng thời giao Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất TP làm đại diện chủ đầu tư.

Hơn 10 ngày sau đó, ngày 18/6, Ban này phê duyệt E-HSMT cho gói thầu xây lắp số 06 và tổ chức đóng, mở thầu ngày 27/6, với giá gói thầu là 7,441 tỷ đồng.

Cuộc cạnh tranh giữa các nhà thầu diễn ra quyết liệt khi có 5 doanh nghiệp tham gia. Ngoài PN Bà Rịa trúng thầu, các đơn vị còn lại lần lượt là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Minh với giá dự thầu 6,027 tỷ đồng (xếp hạng 2), Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Lợi với 6,427 tỷ đồng (hạng 3), Công ty TNHH Xây dựng Minh Lành với 6,972 tỷ đồng (hạng 4). Riêng Công ty TNHH Xây dựng TM DV Tín Nghĩa Xuyên Mộc bị loại, vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT. Khoảng cách giữa các hồ sơ dự thầu cho thấy sự cạnh tranh sát sao, khi mức chênh lệch giữa nhà thầu trúng và nhà thầu xếp hạng 2 chỉ là 79 triệu đồng – một con số nhỏ nhưng có tính quyết định.

Đường Hoàng Sâm, phường Phú Mỹ, TP HCM. Ảnh IT.

Với tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 20%, gói thầu cải tạo đường Hoàng Sâm trở thành một trong những trường hợp đấu thầu nổi bật tại TP Phú Mỹ cũ, trong năm 2025. Nguồn ngân sách tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng hoàn toàn có thể tái đầu tư cho các hạng mục hạ tầng khác, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công. Đồng thời, kết quả đấu thầu này cũng cho thấy ưu thế của hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vốn đang giúp hạn chế dần tình trạng “một mình một chợ” trong các gói thầu nhỏ lẻ.

Theo UBND TP Phú Mỹ cũ, đường Hoàng Sâm đã bị hư hỏng nặng, hệ thống thoát nước xuống cấp không đảm bảo thoát nước. Mặt đường ổ gà vào mùa mưa bị đọng nước làm đi lại khó khăn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đi lại và phát triển kinh tế của người dân nơi đây.

Do đó, việc đầu tư sửa chữa, cải tạo đường Hoàng Sâm, khu phố Phước Sơn là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, bổ sung hệ thống thoát nước, đảm bảo việc đấu nối hệ thống thoát nước hiện trạng trong khu vực, từng bước cải thiện môi trường, nâng cao đời sống cho người dân.