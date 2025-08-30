TP HCM: Tổng giá trị trúng thầu hơn 649 tỷ, năng lực Đan Vĩ thực sự đến đâu?

Theo ghi nhận, trong tổng số 140 gói thầu đã tham gia, Đan Vĩ trúng 56 gói với tổng giá trị 649,050 tỷ đồng, trong đó, phần lớn các gói thầu đến từ liên danh.

Nhà thầu “quen mặt” tại Sawaco

Ngoài việc vừa trúng gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây lắp” tại dự án phát triển mạng lưới cấp nước quận 12, Công ty TNHH Đan Vĩ từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong nhiều gói thầu do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

Được thành lập từ tháng 4/2004, Công ty TNHH Đan Vĩ có trụ sở tại phường Cát Lái, TP HCM, do ông Trần Sỹ Nam làm người đại diện pháp luật. Nhà thầu chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2015. Tính đến ngày 29/8/2025, đã góp mặt tại 140 gói thầu, trong đó trúng 56 gói, trượt 77 gói, 4 gói đang chờ kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 649,050 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập chiếm 285,559 tỷ đồng, còn lại 363,490 tỷ đồng thuộc các gói thầu liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Đáng chú ý, dấu ấn của Đan Vĩ tại Sawaco và các đơn vị thành viên khá đậm nét: nhà thầu từng tham dự và trúng 11 gói thầu tại Sawaco với tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng; tại Công ty CP Cấp nước Trung An, trúng 6 gói thầu trị giá 37,194 tỷ đồng; tại Chi nhánh Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM, trúng 5 gói thầu trị giá 42,548 tỷ đồng và tại Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, trúng 3 gói với tổng giá trị 18,373 tỷ đồng.

Dấu ấn đấu thầu của Công ty TNHH Đan Vĩ tại Sawaco và các đơn vị thành viên khá đậm nét. Ảnh IT.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Đan Vĩ đã trúng 2 gói thầu tại Sawaco. Ngoài gói thầu phát triển mạng lưới cấp nước quận 12 mới đây, ngày 4/3/2025, nhà thầu này cũng đã vượt qua 4 đối thủ để được Sawaco phê duyệt trúng thầu gói “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình”, bao gồm dự án: Lắp đặt tuyến ống D400mm băng cầu Long Kiểng phối hợp dự án “Xây dựng mới cầu Long Kiểng”, huyện Nhà Bè, với giá trúng 4,899 tỷ đồng (theo Quyết định số 351/QĐ-TCT-KHĐT).

Một ngày trúng hai gói thầu tại Đồng Tháp

Một khía cạnh đáng chú ý khác trong hồ sơ năng lực của Đan Vĩ là cơ cấu giá trị trúng thầu, đó là trong tổng giá trị 649,050 tỷ đồng đã đạt được, phần trúng thầu độc lập chiếm 285,559 tỷ đồng, trong khi các gói thầu liên danh đạt tới 363,490 tỷ đồng. Sự chênh lệch này cho thấy doanh nghiệp đang dựa khá nhiều vào hình thức hợp tác liên danh để tham gia các dự án quy mô lớn. Đây có thể xem là một chiến lược linh hoạt, giúp mở rộng cơ hội và giảm thiểu rủi ro, nhưng đồng thời cũng phản ánh rằng năng lực thi công độc lập của Đan Vĩ chưa thật sự nổi bật, và thành công của họ phần lớn gắn liền với sự phối hợp cùng các doanh nghiệp khác.

Trong đó, ngày 13/8/2025 nhà thầu ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi cùng lúc hai gói thầu lớn tại tỉnh Đồng Tháp, với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng. Theo đó, ông Văn Công Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp) đã ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho liên danh nhà thầu Đan Vĩ.

Cụ thể, tại Quyết định số 38/QĐ-TTKN&DVNN, gói thầu số 10 với phạm vi: Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ cho Trạm cấp nước Chòi Mòi (xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) và Trạm cấp nước xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh), thuộc Dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp, đã được trao cho liên danh Công ty TNHH Đan Vĩ – Công ty TNHH Xây dựng Điện TM Minh Sơn. Liên danh này đã vượt qua hai đối thủ khác để trúng thầu với giá 51,206 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cùng thời gian trên, Trung tâm tiếp tục ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTKN&DVNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Thi công xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ cho Trạm cấp nước Tân Hưng (xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) và Trạm cấp nước xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình). Gói thầu này cũng thuộc cùng dự án đảm bảo nước sạch cho vùng nông thôn chịu tác động biến đổi khí hậu. Kết quả, liên danh gồm Đan Vĩ – Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D – Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước – Công ty TNHH Xây dựng Điện Thương mại Minh Sơn đã trúng thầu với giá 72,267 tỷ đồng.