Hoàng Thiên Lộc và mối quan hệ đặc biệt tại Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc [Kỳ 2]

Theo tài liệu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong lịch sử đấu thầu, Hoàng Thiên Lộc trúng thầu tuyệt đối 100% tại Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc được xem là "khách hàng vàng" của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc. Chỉ tính riêng trong tháng 3/2025, nhà thầu này đã cùng lúc trúng hai gói thầu mua sắm thiết bị lớp 5 và lớp 9 với tổng trị giá hơn 23,6 tỷ đồng.

Quyết định KQ2400604525_2503100957 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc. Nguồn MSC

Cụ thể, tại Quyết định số KQ2400602447_2503100941, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc Nguyễn Hoàng Anh Đạt đã phê duyệt cho Hoàng Thiên Lộc trúng gói thầu thiết bị lớp 5 với giá 11.900.548.000 đồng. Cùng ngày, tại Quyết định số KQ2400604525_2503100957, doanh nghiệp này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị lớp 9 với giá 11.794.548.000 đồng.

Quyết định KQ2400602447_2503100941 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc. Nguồn MSC

Điều lạ là tỷ lệ tiết kiệm của cả hai gói thầu này đều dừng lại ở mức rất khiêm tốn. Sự xuất hiện duy nhất hoặc sự "thất bại" định kỳ của các đối thủ quen thuộc tại khu vực này khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính minh bạch và công bằng trong công tác lựa chọn nhà thầu.

