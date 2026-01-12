Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hoàng Thiên Lộc và mối quan hệ đặc biệt tại Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc [Kỳ 2]

Theo tài liệu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong lịch sử đấu thầu, Hoàng Thiên Lộc trúng thầu tuyệt đối 100% tại Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc được xem là "khách hàng vàng" của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc. Chỉ tính riêng trong tháng 3/2025, nhà thầu này đã cùng lúc trúng hai gói thầu mua sắm thiết bị lớp 5 và lớp 9 với tổng trị giá hơn 23,6 tỷ đồng.

1c-2134.png
Quyết định KQ2400604525_2503100957 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc. Nguồn MSC

Cụ thể, tại Quyết định số KQ2400602447_2503100941, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc Nguyễn Hoàng Anh Đạt đã phê duyệt cho Hoàng Thiên Lộc trúng gói thầu thiết bị lớp 5 với giá 11.900.548.000 đồng. Cùng ngày, tại Quyết định số KQ2400604525_2503100957, doanh nghiệp này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị lớp 9 với giá 11.794.548.000 đồng.

1c-9670.png
Quyết định KQ2400602447_2503100941 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc. Nguồn MSC

Điều lạ là tỷ lệ tiết kiệm của cả hai gói thầu này đều dừng lại ở mức rất khiêm tốn. Sự xuất hiện duy nhất hoặc sự "thất bại" định kỳ của các đối thủ quen thuộc tại khu vực này khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính minh bạch và công bằng trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bài toán tiết kiệm ngân sách tại các gói thầu của Hoàng Thiên Lộc: Chuyên gia nói gì?

#Hoàng Thiên Lộc #Xuyên Mộc #gói thầu #công ty #giáo dục

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Hoàng Thiên Lộc trúng hàng loạt gói thầu thiết bị giáo dục tại TP HCM [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc đang cho thấy sự hiện diện dày tại các trường học trên địa bàn TP HCM với hàng loạt gói thầu trúng sát giá.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc (trụ sở tại Tây Ninh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025" tại Trường THCS Đặng Trần Côn (TP HCM). Tại quyết định số 374/QĐ-ĐTC ngày 24/12/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng đã phê duyệt cho nhà thầu này trúng thầu với giá 1.530.714.000 đồng. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn đã bị loại vì lý do không đáp ứng tiêu chí về giá.

1c-4681.png
Quyết định 374/QĐ-ĐTC của Trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Loại 3 đối thủ, Hoàng Thiên Lộc trúng gói thiết bị hơn 2 tỷ tại Bình Chánh

Với giá dự thầu thấp nhất, tỷ lệ tiết kiệm đạt 15,42%, Hoàng Thiên Lộc được Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Bình Chánh (TP HCM) trao gói thiết bị hơn 2 tỷ.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng và sửa chữa Trường THCS Tân Túc do UBND huyện Bình Chánh (cũ) phê duyệt tại Quyết định 9447/QĐ-UBND ngày 30/10/2024. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 25,16 tỷ đồng sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu.

Gói thầu thi công lắp đặt thiết bị có giá dự toán 2,379 tỷ đồng do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa trực tiếp mời thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới