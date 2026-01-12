Hà Nội

Chân dung Công ty Phục Hưng và "hệ sinh thái" thầu nghìn tỷ [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia hàng trăm gói thầu và tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng là một "ông lớn" trong ngành thiết bị giáo dục.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng được thành lập từ tháng 10/2002, do ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm người đại diện pháp luật. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã xây dựng được một hồ sơ năng lực "đáng nể" trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa giáo dục và nội thất trường học.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 214 gói thầu, trúng 114 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới 1.220.084.227.747 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 152 tỷ đồng và vai trò liên danh là hơn 1.067 tỷ đồng.

Sự hiện diện của Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng dày đặc nhất tại các địa bàn như Hà Nội (47 gói), Hải Phòng (35 gói) và Quảng Ninh (18 gói). Phân tích dữ liệu cho thấy, tại nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối. Cụ thể, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, công ty tham gia 5 gói và trúng cả 5 gói với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An, doanh nghiệp cũng trúng 5/5 gói thầu đã tham gia với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc một doanh nghiệp trúng thầu thường xuyên tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quá trình đấu thầu diễn ra đúng quy định. Tuy nhiên, nó đặt ra câu hỏi về tính đa dạng của thị trường cung ứng. Nếu một 'hệ sinh thái' thầu hình thành quá bền vững giữa nhà thầu và chủ đầu tư, vô hình trung có thể làm giảm động lực tham gia của các nhà thầu mới, từ đó ảnh hưởng đến tính cạnh tranh rộng rãi".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù trúng nhiều gói thầu giá trị lớn, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng so với giá dự toán chỉ dao động quanh mức 2,02%. Đây là con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của các gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, nơi tính cạnh tranh về giá thường rất cao.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Một nhà thầu có tổng giá trị trúng thầu nghìn tỷ nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình lại thấp cho thấy khả năng lập dự toán của chủ đầu tư và chiến lược chào giá của nhà thầu có sự 'tương đồng' rất lớn. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình lập giá dự toán và thẩm định giá tại các gói thầu này".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bài toán cạnh tranh và hiệu quả kinh tế: Vì sao Công ty Thiết bị trường học Phục Hưng thường xuyên trúng thầu sát giá?

