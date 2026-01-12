Giải mã mối quan hệ "khăng khít" giữa Xây dựng Phú An Thịnh và các chủ đầu tư TP HCM [Kỳ 2]

Trúng 10/11 gói thầu tại Ban Quản lý dự án dân dụng TP HCM và hàng loạt dự án tại các đơn vị tư vấn "ruột", Xây dựng Phú An Thịnh đang khẳng định vị thế "sân nhà" vững chắc.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thành công của Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh không chỉ đến từ các gói thầu riêng lẻ mà hình thành một "hệ sinh thái" chủ đầu tư và đối thủ quen thuộc.

Theo tài liệu tổng hợp toàn bộ hoạt động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM là một trong những chủ đầu tư "ruột" của doanh nghiệp này. Trong tổng số 11 gói thầu đã tham gia tại đây, Phú An Thịnh trúng tới 10 gói, chỉ trượt 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đạt hơn 733 tỷ đồng.

Mối quan hệ này càng trở nên rõ nét thông qua các dự án do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu. Phú An Thịnh đã tham gia 8 gói và trúng tới 7 gói với tổng giá trị hơn 581 tỷ đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia, nhà thầu này tham gia 4 gói và đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối 100%.

Bên cạnh các chủ đầu tư, danh sách đối thủ của Phú An Thịnh cũng xuất hiện những cái tên lặp lại nhiều lần. Điển hình là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Hưng Việt. Hai đơn vị này đã từng "đấu" với nhau trong 12 gói thầu, trong đó Phú An Thịnh thắng 6 lần và Hưng Việt thắng 4 lần. Đáng chú ý, có những gói thầu hai đơn vị này lại cùng bắt tay liên danh để trúng thầu, như gói thầu Thi công xây lắp tại Ban QLDA Quận 8 trị giá hơn 203 tỷ đồng. Một đối thủ thường xuyên khác là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 cũng đã từng đụng độ 10 lần, với 6 lần phần thắng nghiêng về Phú An Thịnh.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc các nhà thầu và chủ đầu tư "quen mặt" gặp nhau thường xuyên trong các dự án đầu tư công là hiện tượng cần được giám sát chặt chẽ. Chuyên gia này nhận định: "Mặc dù pháp luật không cấm việc nhà thầu tham gia nhiều gói của một chủ đầu tư, nhưng nếu kịch bản trúng - trượt hoặc liên danh lặp đi lặp lại với các nhóm đối thủ cố định, cần xem xét có hay không sự thỏa thuận ngầm nhằm phân chia thị phần, điều này vi phạm tính công bằng trong đấu thầu".

Thực tế tại gói thầu xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông 13, đối thủ Huy Thước bị loại bởi những lỗi kỹ thuật khá cơ bản như thiếu catalogue, trong khi Phú An Thịnh trúng thầu sát giá. Những tình tiết này đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

