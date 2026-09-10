TP HCM: Gói thầu giao thông hơn 8,6 tỷ xã Phước Hải về tay Công ty Minh Phát

Ban QLDA ĐTXD xã Phước Hải vừa trao gói thầu hạ tầng giao thông hơn 8,6 tỷ cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ 1,13%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Phước Hải (TP HCM) Võ Thanh Long đã ký Quyết định số 144/QĐ-QLDA ngày 27/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (Xây lắp), tại Điều 1 của Quyết định phê duyệt kết quả ghi tên gói thầu là “Xây lắp”, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cổng khu di tích Minh Đạm, xã Phước Hải đến giáp đường 994.

Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TP HCM, với giá dự toán được duyệt là 8.652.597.037 đồng.

Gói thầu hơn 8,65 tỷ đồng có một nhà thầu dự thầu

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Gói thầu số 01 (Xây lắp) có mã định danh BP2600465972, số thông báo mời thầu IB2600429983-00, được đăng tải ngày 07/08/2026 lúc 17:58, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600189368.

Mục tiêu đầu tư của dự án là cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ khu di tích lịch sử Minh Đạm ra tuyến đường 994 trên địa bàn xã Phước Hải.

Trước đó, ngày 24/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Phước Hải Võ Thanh Long ký Quyết định số 95/QĐ-QLDA phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Đến ngày 07/08/2026, Quyết định số 120/QĐ-QLDA được ban hành để phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện 180 ngày.

Giá dự toán gói thầu được phê duyệt ở mức 8.652.597.037 đồng.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08:07 ngày 17/08/2026, tại thời điểm đóng thầu có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát dự thầu với giá 8.554.663.284 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Giá trị bảo đảm dự thầu là 129.788.000 đồng.

Tại Quyết định số 144/QĐ-QLDA ngày 27/08/2026, Giám đốc Võ Thanh Long phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát trúng thầu với giá 8.554.663.284 đồng, bằng giá dự thầu của doanh nghiệp.

So với giá dự toán 8.652.597.037 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 97.933.753 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,13%.

Nguồn: MSC

Hồ sơ dự thầu được yêu cầu làm rõ nhiều nội dung

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/BC-TCG ngày 25/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc lập, quá trình đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát có phát sinh yêu cầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ.

Cụ thể, ngày 21/08/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Phước Hải phát hành Văn bản số 147/QLDA đề nghị nhà thầu làm rõ 4 nhóm nội dung gồm: tính hợp lệ của E-HSDT; hợp đồng tương tự chứng minh năng lực, kinh nghiệm; mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; năng lực huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Ngày 24/08/2026, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát có Văn bản số 30/CV-TLLR-MP gửi tài liệu phản hồi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu là một nội dung được quy định trong pháp luật về đấu thầu và được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ theo quy định hiện hành.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát, mã số thuế 3502231856, có địa chỉ tại số 135A Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật là Lê Minh Tâm.

Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 44 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 8 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng là 77.056.717.631 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 15.855.682.474 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 61.201.035.157 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,09%, dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Chuyên gia lưu ý nguyên tắc khi làm rõ hồ sơ dự thầu

Trao đổi về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu và việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật dưới góc độ pháp lý chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng công tác này cần được xem xét trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, đặt ra yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu phải hướng tới các mục tiêu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Về cơ chế làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập dẫn quy định tại Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, sau thời điểm mở thầu, đối với một số trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư thực hiện việc yêu cầu làm rõ theo quy định và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong các trường hợp thuộc phạm vi pháp luật cho phép.

Việc làm rõ hồ sơ phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, đối với tư cách hợp lệ, việc làm rõ không được làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, trừ nội dung về tư cách hợp lệ, đề xuất kỹ thuật hoặc đề xuất tài chính, việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng cho biết, đối với phần xây lắp trong các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước, việc yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh năng lực đối với nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công cần được thực hiện theo khoản 2 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Như vậy, đối với Gói thầu số 01 (Xây lắp) thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cổng khu di tích Minh Đạm, xã Phước Hải đến giáp đường 994, dữ liệu công khai thể hiện gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, có một nhà thầu nộp E-HSDT và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 8.554.663.284 đồng. Trong quá trình đánh giá, hồ sơ của nhà thầu được yêu cầu làm rõ các nội dung liên quan đến tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự và thiết bị theo các văn bản nêu trên.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.