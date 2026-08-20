TP HCM: Gói sửa Trường Mầm non Tân Phong hơn 12,3 tỷ, tiết kiệm 661 triệu

Gói thầu thi công Trường Mầm non Tân Phong có 2 nhà thầu tham dự, Liên danh Nam An NP trúng thầu với giá hơn 11,65 tỷ đồng, tiết kiệm 5,38%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng (TP HCM) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân Phong.

Dự án có tổng mức dự toán được phê duyệt 12.312.208.383 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường nhằm nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn.

Hai nhà thầu tham dự gói thầu hơn 12,3 tỷ đồng

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2600361514, mã KHLCNT PL2600207670 và mã gói thầu BP2600515513.

E-HSMT được phát hành từ ngày 11/07/2026 theo Quyết định phê duyệt số 129/QĐ-QLDA-DA do ông Trần Minh Điện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng ký.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia được giao lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đến thời điểm đóng thầu và mở thầu công khai lúc 15h18 ngày 20/07/2026, hệ thống ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm Liên danh Công ty Nam An NP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7.

Ngày 03/08/2026, ông Trần Minh Điện ký Quyết định số 148/QĐ-QLDA-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Liên danh Công ty Nam An NP, gồm Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP, được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 11.650.256.217 đồng.

Gói thầu áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 170 ngày, rút ngắn 10 ngày so với thời gian 180 ngày theo hồ sơ mời thầu.

Với giá gói thầu 12.312.208.383 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 661.952.166 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5,38%.

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7, mã số thuế 0301455353, dự thầu với giá 11.709.270.632,2698 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 76/BCĐG-TLG ngày 27/07/2026 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia, cả hai nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Liên danh Công ty Nam An NP được lựa chọn theo kết quả đánh giá tài chính bằng phương pháp giá thấp nhất.

Nguồn: MSC

Thông tin về các thành viên liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An là thành viên đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 0309556762, địa chỉ tại Lô Thương Mại Dịch Vụ Chung Cư Phương Việt, 1002 đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP HCM.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2009, tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2020. Người đại diện theo pháp luật là bà Cao Thị Cẩm Thu.

Tính đến tháng 8/2026, dữ liệu đấu thầu thể hiện doanh nghiệp đã tham gia khoảng 66 gói thầu, trong đó trúng 63 gói và trượt 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần giá trị trong các liên danh, được ghi nhận là 42.620.828.767 đồng.

Một gói thầu xây lắp có giá trị tương tự mà doanh nghiệp trúng gần đây là gói Xây lắp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Thuận làm chủ đầu tư, trị giá 3.729.497.820 đồng, được lựa chọn nhà thầu vào tháng 06/2026.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP, mã số doanh nghiệp 0313940379, có địa chỉ tại Lô K Cư Xá Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2016 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2019. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Lê Minh Tú.

Dữ liệu tính đến tháng 8/2026 cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 87 gói thầu, trong đó trúng 70 gói, trượt 16 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 265.322.233.022 đồng.

Gói thầu xây lắp có giá trị tương tự mà doanh nghiệp trúng gần đây là gói Xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi làm chủ đầu tư, trị giá 7.162.224.325 đồng, được lựa chọn nhà thầu vào tháng 07/2026.

Yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Trao đổi về kết quả lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc gói thầu có 2 nhà thầu tham dự và cùng đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đã tạo cơ sở để thực hiện đánh giá, lựa chọn theo hồ sơ mời thầu. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 661.952.166 đồng, tương ứng mức tiết kiệm 5,38%.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, kết quả này cũng cho thấy việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận sự tham gia của các nhà thầu và có chênh lệch về giá dự thầu.

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý giai đoạn thực hiện hợp đồng có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả của dự án. Theo ông, chủ đầu tư cần theo dõi việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng, nhất là tiến độ, chất lượng công trình và quản lý chi phí theo quy định pháp luật về đấu thầu và xây dựng.

Với thời gian thực hiện hợp đồng 170 ngày, việc tổ chức thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình cần được thực hiện theo các điều khoản đã ký kết, bảo đảm công trình sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Tân Phong hoàn thành đúng yêu cầu và phục vụ nhu cầu dạy, học trên địa bàn.