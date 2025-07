TP HCM: Công ty Kiến Gia Hưng thắng tiếp gói thầu hơn 4 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Dịch vụ sự nghiệp công năm 2025, Hạng mục duy tu giao thông trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp

Dự án đầu tư xây dựng công trình Dịch vụ sự nghiệp công năm 2025, Hạng mục duy tu giao thông trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp với dự toán mua sắm hơn 4,61 tỷ đồng; UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 684/QĐ-UBND ngày 12/06/2025 (thông tin trước ngày 1/7); sử dụng ngân sách huyện (Duy tu giao thông).

Gói thầu xây lắp có giá hơn 4,58 tỷ đồng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân mời thầu; E-HSMT của gói thầu được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định E2500271822_2506141032 ngày 14/06/2025.

Nguồn: MSC

Đến ngày 30/06/2025, ông Hồ Văn Bình – Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định KQ2500271822_2506300816 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng (Công ty Kiến Gia Hưng) trúng thầu với giá hơn 4,45 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày. Đối thủ Công ty CP Đầu tư Xây dựng DPT với giá dự thầu thấp hơn bị loại với lý do “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm”.

Công ty Kiến Gia Hưng (có địa chỉ tại phường Bình Lợi Trung, TP HCM), được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/07/2017; ông Châu Ngọc Hiền là đại diện pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã trúng 9 gói xây lắp chủ yếu trúng độc lập. Tháng 6/2025, công ty trúng liền 5 gói xây lắp chủ yếu do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An mời thầu.

Mới nhất (12/6), UBND xã Tam Thôn Hiệp (nay là xã Bình Khánh) đã phê duyệt Quyết định KQ2500216832_2506121017 công ty Kiến Gia Hưng trúng gói thầu trên thuộc dự án đầu tư xóa 02 điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp với giá hơn 7,23 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài bị loại với lý do “Nhà thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm”.

Gói thầu thuộc dự án San lấp, cải tạo công viên lắp đặt thiết bị thể thao phục vụ vui chơi giải trí khu vực ấp An Hòa 1 và ấp An Hòa 2 có tổng mức đầu tư 1,91 tỷ đồng; ngày 02/06/2025, UBND xã An Thới Đông (nay là xã An Thới Đông) đã phê duyệt Quyết định KQ2500203634_2506021029 Công ty Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá 1,115 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Cũng trong ngày 2/6, UBND Thị trấn Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ) đã phê duyệt Quyết định KQ2500202791_2506020931 Công ty Kiến Gia Hưng trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 10,35 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Gói thầu trên thuộc dự án Đầu tư xóa 06 điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh Kế hoạch số 5336/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND huyện Cần Giờ với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 04/04/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho Công ty Kiến Gia Hưng trúng gói xây lắp hơn 3,23 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày. Gói thầu thuộc dự án Công trình Dịch vụ sự nghiệp công năm 2024, hạng mục Duy tu, sửa chữa đường Lý Nhơn (Đoạn từ khu vực đường Ông Ánh đến Ủy Ban Nhân Dân Xã Lý Nhơn).

Tại gói thầu này, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh, Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường bị loại với lý do “Không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm được nêu trong E-HSMT”…