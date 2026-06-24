Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

GAC Việt Nam xác nhận toàn bộ dòng xe tương thích xăng sinh học E10

TC Services Việt Nam (TCSV), nhà phân phối thương hiệu GAC tại Việt Nam, vừa công bố thông tin về khả năng tương thích của các mẫu xe GAC đang phân phối.

Nguyễn Anh
Video: Khám phá MPV cỡ lớn GAC M8 cùng diễn viên Bình Minh.

Theo xác nhận từ GAC International, toàn bộ danh mục sản phẩm GAC hiện có mặt tại Việt Nam cũng như các mẫu xe dự kiến được giới thiệu trong thời gian tới đều được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành tại thị trường sở tại, đồng thời tương thích với nhiên liệu sinh học E10 theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Trong danh sách các mẫu xe được xác nhận có khả năng sử dụng nhiên liệu E10 bao gồm những sản phẩm đang được khách hàng Việt Nam quan tâm như GAC M8, GAC GS8, GAC M6 Pro và GAC GS3 EMZOOM. Việc đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu mới giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xe, đồng thời thể hiện sự chủ động của GAC trong việc thích nghi với xu hướng phát triển nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường.

1-1899.jpg
GAC Việt Nam xác nhận toàn bộ dòng xe tương thích xăng sinh học E10.

Xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu được pha trộn với 10% ethanol sinh học cùng xăng truyền thống, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc các mẫu xe GAC tương thích với loại nhiên liệu này không chỉ đảm bảo khả năng vận hành ổn định mà còn góp phần mở rộng lựa chọn cho người dùng trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang từng bước chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững hơn.

Đại diện GAC Việt Nam cho biết, hãng sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam. Bên cạnh việc đưa ra những mẫu xe có công nghệ hiện đại, thương hiệu cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sự tin tưởng và mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Việc xác nhận khả năng tương thích với nhiên liệu E10 được xem là một bước chuẩn bị quan trọng của GAC trong chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam, khi thương hiệu không chỉ chú trọng đến sản phẩm mà còn hướng tới trải nghiệm sử dụng thuận tiện, an tâm và

#xe GAC tương thích xăng sinh học E10 #TC Services Việt Nam #GAC tại Việt Nam #GAC #xăng sinh học #E10

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam vẫn là dấu hỏi với xăng sinh học E10?

Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.

Video: Trải nghiệm xe tay ga Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam.

Piaggio Việt Nam (PVN) đã thông báo chính thức toàn bộ các mẫu xe Piaggio và Vespa đang được bán tại thị trường trong nước đều tương thích với xăng sinh học E10 mới, khách hàng mua xe có thể mua và sử dụng bình thường. Theo khuyến nghị chính thức của PVN, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) đi kèm từng mẫu, nhà sản xuất đã ghi rõ nội dung khuyên dụng xăng E10.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[INFOGAPHIC] Cẩm nang bỏ túi cho người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10

Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.

2-4785.jpg
3-2312.jpg
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại

Chủ phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".

Video: Xăng E10: Kiểm soát chất lượng, giải tỏa băn khoăn (Theo: VTV24).

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh những lợi ích về môi trường và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, không ít chủ xe vẫn quan tâm đến việc tìm kiếm các cửa hàng đang kinh doanh E10 cũng như kiểm tra thông tin liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới