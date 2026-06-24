TC Services Việt Nam (TCSV), nhà phân phối thương hiệu GAC tại Việt Nam, vừa công bố thông tin về khả năng tương thích của các mẫu xe GAC đang phân phối.

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Theo xác nhận từ GAC International, toàn bộ danh mục sản phẩm GAC hiện có mặt tại Việt Nam cũng như các mẫu xe dự kiến được giới thiệu trong thời gian tới đều được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành tại thị trường sở tại, đồng thời tương thích với nhiên liệu sinh học E10 theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Trong danh sách các mẫu xe được xác nhận có khả năng sử dụng nhiên liệu E10 bao gồm những sản phẩm đang được khách hàng Việt Nam quan tâm như GAC M8, GAC GS8, GAC M6 Pro và GAC GS3 EMZOOM. Việc đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu mới giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xe, đồng thời thể hiện sự chủ động của GAC trong việc thích nghi với xu hướng phát triển nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường.

GAC Việt Nam xác nhận toàn bộ dòng xe tương thích xăng sinh học E10.

Xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu được pha trộn với 10% ethanol sinh học cùng xăng truyền thống, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc các mẫu xe GAC tương thích với loại nhiên liệu này không chỉ đảm bảo khả năng vận hành ổn định mà còn góp phần mở rộng lựa chọn cho người dùng trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang từng bước chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững hơn.

Đại diện GAC Việt Nam cho biết, hãng sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam. Bên cạnh việc đưa ra những mẫu xe có công nghệ hiện đại, thương hiệu cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sự tin tưởng và mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Việc xác nhận khả năng tương thích với nhiên liệu E10 được xem là một bước chuẩn bị quan trọng của GAC trong chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam, khi thương hiệu không chỉ chú trọng đến sản phẩm mà còn hướng tới trải nghiệm sử dụng thuận tiện, an tâm và