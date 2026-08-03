Điện thoại Samsung có giải pháp riêng để đối phó với nháy máy từ số lạ

Những cuộc gọi nhỡ từ số lạ có thể là bẫy lừa đảo khiến người dùng mất tiền nếu gọi lại. Đây là các cách giúp người dùng Samsung nhận diện và phòng tránh.

Các chiêu thức lừa đảo qua điện thoại đang ngày càng tinh vi, trong đó thủ đoạn "nhá máy" từ số lạ tiếp tục được nhiều đối tượng lợi dụng để đánh vào tâm lý tò mò của người dùng. Chỉ một cuộc gọi nhỡ kéo dài vài giây cũng có thể khiến nhiều người vội vàng gọi lại mà không kiểm tra nguồn gốc. Trong một số trường hợp, cuộc gọi sẽ được chuyển đến các đầu số quốc tế hoặc dịch vụ tính cước đặc biệt, khiến tài khoản di động bị trừ tiền ngay sau khi kết nối. Trước tình trạng này, người dùng điện thoại Samsung hoàn toàn có thể tận dụng một số công cụ và tính năng sẵn có để xác minh số điện thoại trước khi quyết định nghe máy hoặc gọi lại, từ đó giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại.

Một trong những giải pháp được nhiều người lựa chọn là sử dụng các ứng dụng nhận diện cuộc gọi. Những công cụ như Truecaller sở hữu cơ sở dữ liệu lớn được xây dựng từ cộng đồng người dùng trên toàn cầu, giúp nhận diện hàng triệu số điện thoại không có trong danh bạ. Sau khi cài đặt trên điện thoại Samsung, ứng dụng có thể hiển thị tên người gọi hoặc đưa ra cảnh báo nếu số điện thoại từng bị nhiều người báo cáo là spam, quảng cáo hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Điều này giúp người dùng có thêm cơ sở để quyết định có nên nghe máy hay gọi lại hay không, thay vì chỉ dựa vào sự phỏng đoán. Truecaller hiện hỗ trợ cả Android và iOS, đồng thời có thể tải trực tiếp từ Galaxy Store hoặc Google Play trên các thiết bị Galaxy.

Ứng dụng nhận diện cuộc gọi giúp cảnh báo nhiều số điện thoại từng bị cộng đồng báo cáo là spam hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Ngoài ứng dụng chuyên dụng, người dùng cũng có thể tra cứu số điện thoại thông qua các dịch vụ trực tuyến trước khi liên lạc. Một số website cho phép tìm kiếm ngược số điện thoại để kiểm tra liệu số đó thuộc doanh nghiệp, tổ chức hay từng bị phản ánh liên quan đến cuộc gọi rác. Dù nhiều nền tảng hiện đã hạn chế hiển thị thông tin cá nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư, các dữ liệu về mức độ uy tín hoặc phản hồi từ cộng đồng vẫn đủ để người dùng đánh giá sơ bộ độ an toàn của cuộc gọi. Đây là thao tác chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp tránh những rủi ro không đáng có, đặc biệt khi nhận được cuộc gọi từ những số hoàn toàn xa lạ hoặc liên tục nhá máy trong thời gian ngắn.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ cuộc gọi lừa đảo, người dùng không nên chỉ chặn số điện thoại mà còn nên chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng. Theo hướng dẫn của Cục Viễn thông, người dân có thể gửi phản ánh miễn phí qua đầu số 156 bằng tin nhắn hoặc gọi trực tiếp. Đối với cuộc gọi rác, người dùng soạn cú pháp V [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi 156. Nếu nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, có thể soạn LD [số điện thoại] [nội dung phản ánh] gửi cùng đầu số này. Ngoài ra, các tin nhắn rác cũng được tiếp nhận thông qua cú pháp S [số điện thoại] [nội dung phản ánh]. Việc báo cáo không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý phát hiện và xử lý các đầu số vi phạm.

Người dùng có thể phản ánh cuộc gọi rác hoặc cuộc gọi lừa đảo miễn phí qua đầu số 156 theo hướng dẫn của cơ quan quản lý. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, người dùng Samsung cần đặc biệt cảnh giác với các đầu số quốc tế lạ như +224, +231, +243, +252 hoặc những số có mã vùng nước ngoài mà bản thân không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đây là các đầu số từng nhiều lần xuất hiện trong những vụ lừa đảo "nhá máy", với mục đích khiến nạn nhân gọi ngược trở lại và phát sinh cước viễn thông rất cao. Nếu nhận được cuộc gọi nhỡ từ các số này, người dùng không nên gọi lại ngay mà cần kiểm tra thông tin thông qua ứng dụng nhận diện hoặc các dịch vụ tra cứu trực tuyến. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, chỉ một bước xác minh đơn giản trước khi nhấc máy cũng có thể giúp người dùng tránh mất tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế rơi vào những kịch bản lừa đảo đang ngày càng phổ biến.