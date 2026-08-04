Tóc cuốn vào máy cắt gỗ, người phụ nữ bị lột toàn bộ da đầu

Một phụ nữ 38 tuổi bị tóc cuốn vào máy cắt gỗ, lột toàn bộ da đầu vùng đỉnh – chẩm. Ca vi phẫu kéo dài 10 giờ đã giúp bảo tồn phần mô còn lại.

Một tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng - người bệnh bị tóc cuốn vào dây curoa của máy cắt gỗ, khiến toàn bộ da đầu vùng đỉnh – chẩm bị lột khỏi hộp sọ vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận và điều trị thành công.

Tai nạn chỉ xảy ra trong tích tắc

Bệnh nhân là nữ, 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng đứt rời toàn bộ da đầu vùng đỉnh – chẩm, để lộ cân cơ sau khi tóc dài bị cuốn vào dây curoa của máy cắt gỗ trong lúc lao động.

Ngay sau tai nạn, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, đồng thời tìm lại phần da đầu bị đứt rời còn mắc kẹt trong máy.

Tuy nhiên, do lực cuốn của dây curoa rất lớn, phần lớn mô đã bị nghiền nát. Các bác sĩ chỉ thu hồi được một mảnh da đầu còn khả năng bảo tồn với kích thước khoảng 25 x 8 cm.

Đây là dạng chấn thương rất nặng trong ngoại khoa tạo hình, bởi vùng da đầu có hệ thống mạch máu phong phú nhưng khi bị lột toàn bộ sẽ nhanh chóng thiếu máu nuôi. Nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ hoại tử mô rất cao, khiến người bệnh mất hoàn toàn cơ hội nối ghép.

Da đầu bị đứt rời do tóc cuốn vào máy cắt gỗ - Ảnh BVCC

Ca vi phẫu kéo dài suốt 10 giờ

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn. Người bệnh được khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết và chuyển thẳng vào phòng mổ.

TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Sau khi đánh giá khả năng bảo tồn mô, chúng tôi quyết định thực hiện phương pháp vi phẫu thuật ghép nối phần da đầu còn lại cho người bệnh".

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành tìm kiếm và nối các mạch máu có kích thước rất nhỏ giữa phần da đầu đứt rời với vùng tổn thương nhằm tái lập tuần hoàn máu nuôi mô ghép.

Theo TS.BS Đào Văn Giang, đây là một trong những kỹ thuật khó của chuyên ngành vi phẫu tạo hình. Mỗi mối nối mạch máu đều đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ cần một mạch máu không lưu thông, toàn bộ phần mô ghép có thể bị hoại tử.

Ca mổ diễn ra liên tục trong 10 giờ, với sự phối hợp của nhiều phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê hồi sức.

Sau 3 tuần điều trị, phần da đầu ghép đã sống hoàn toàn. Tóc tại vùng ghép bắt đầu mọc trở lại với chiều dài khoảng 0,5 cm, cho thấy nguồn máu nuôi đã được tái lập ổn định.

Theo các bác sĩ, kết quả này không chỉ giúp bảo tồn vùng da đầu mà còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt chức năng, thẩm mỹ và tâm lý đối với người bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình phức tạp về sau.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh

Các chuyên gia nhận định, tai nạn tóc cuốn vào máy móc vẫn xảy ra tại nhiều cơ sở sản xuất, xưởng chế biến gỗ hoặc trong lao động thủ công, chủ yếu do người lao động không bảo đảm các quy định về an toàn.

Đặc biệt, các thiết bị có bộ phận quay như dây curoa, trục cuốn, máy cắt, máy nghiền... đều tiềm ẩn nguy cơ kéo cuốn tóc, quần áo hoặc găng tay nếu người sử dụng đứng quá gần hoặc không có biện pháp bảo hộ phù hợp.

Người lao động cần buộc gọn tóc dài, mặc quần áo gọn gàng, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuyệt đối không đưa tay, tóc hoặc các vật dụng dễ mắc cuốn đến gần máy khi thiết bị đang hoạt động.

Bên cạnh việc phòng ngừa, sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường có thể làm tăng đáng kể cơ hội nối ghép thành công, giúp bảo tồn chức năng, giảm biến chứng, đồng thời cải thiện kết quả thẩm mỹ và chất lượng sống của người bệnh.

Sơ cứu đúng cách khi bị đứt rời một phần cơ thể Theo khuyến cáo của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nếu xảy ra tai nạn lột da đầu hoặc đứt rời chi, người dân cần thực hiện đúng các bước sau: - Không rửa hoặc ngâm phần đứt rời trong bất kỳ dung dịch nào. - Bọc phần đứt rời bằng gạc hoặc khăn sạch. - Cho phần đứt rời vào túi nylon sạch và buộc kín. - Không để phần mô tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. - Đặt túi nylon chứa phần đứt rời vào một túi khác có đá lạnh để bảo quản. - Giữ phần mô trong môi trường sạch, nhiệt độ ổn định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. - Đưa người bị nạn đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu càng sớm càng tốt. - Không tự ý bôi thuốc hoặc sử dụng hóa chất sát trùng lên phần mô đứt rời.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống