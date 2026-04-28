Toyota thiết lập kỷ lục doanh số gần 10 triệu ôtô nhờ dòng xe Hybrid

Kết thúc năm tài chính 2025, Toyota đã ghi nhận những chỉ số tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm nhờ chiến lược tập trung vào dòng xe hybrid.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid 2026.

Bất chấp những biến động về chính sách thuế quan tại Bắc Mỹ và tình hình địa chính trị phức tạp tại Trung Đông, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì được đà phục hồi sản lượng sau hai năm sụt giảm.

Bức tranh kinh doanh toàn cầu và sự bứt phá tại thị trường Mỹ

Trong năm 2025, doanh số bán hàng trên toàn thế giới của Toyota ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với năm trước. Đặc biệt, năng lực sản xuất của hãng đã hồi phục mạnh mẽ khi đạt 9,89 triệu xe, tương ứng với mức tăng 2,2%. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng sản lượng trở lại sau giai đoạn khó khăn kéo dài hai năm.

Thị trường nước ngoài đóng vai trò động lực chính khi đạt doanh số kỷ lục 9 triệu xe, tăng 2,7%. Trong đó, khu vực Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 7,7%, đạt 2,52 triệu xe. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ hai dòng sedan chủ lực là Corolla và Camry phiên bản hybrid, vốn đang nhận được sự ưu ái từ người tiêu dùng Bắc Mỹ dù chính quyền sở tại áp dụng các chính sách thuế nghiêm ngặt.

Thách thức tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Trung Đông

Trái ngược với sự thăng hoa tại Mỹ, Toyota đang phải đối mặt với sự sụt giảm tại một số khu vực truyền thống. Tại Trung Quốc, doanh số giảm 1,4% xuống còn 1,76 triệu xe do áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa. Ngay tại quê nhà Nhật Bản, lượng xe tiêu thụ cũng giảm 2,0%, dừng lại ở mức 1,47 triệu xe.

Số liệu riêng trong tháng 3 cho thấy những biến động rõ rệt hơn khi doanh số toàn cầu giảm 7,3%. Khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các xung đột địa chính trị, khiến lượng xe xuất khẩu từ Nhật Bản sang vùng này giảm gần một nửa. Riêng tại Mỹ, doanh số tháng 3 cũng sụt giảm 8,5% do tâm lý khách hàng đã tập trung mua sắm dồn dập vào năm trước đó để tránh các đợt áp thuế mới từ Washington.

Hoạt động sản xuất và cung ứng trên diện rộng

Dù doanh số có sự phân hóa, năng lực sản xuất của Toyota vẫn được củng cố tại hầu hết các khu vực. Sản lượng tại các nhà máy ngoài Nhật Bản tăng 3,2%, đạt 6,66 triệu xe. Đáng chú ý, các cơ sở sản xuất tại Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai con số (11,4%), cho thấy sự chủ động của hãng trong việc nội địa hóa nguồn cung tại Bắc Mỹ. Tại Trung Quốc và Nhật Bản, sản lượng cũng giữ mức ổn định khi tăng nhẹ lần lượt là 1,5% và 0,2%.

Toyota Land Cruiser Hybrid chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang đẩy mạnh các dòng xe điện hóa, mẫu Toyota Land Cruiser Hybrid đã bắt đầu có lộ trình về Việt Nam. Các đại lý hiện đã nhận đặt cọc cho mẫu SUV biểu tượng này với mức giá dự kiến vượt ngưỡng 4,6 tỉ đồng. Với sự kết hợp giữa khả năng vận hành bền bỉ truyền động và công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc SUV hạng sang, nơi khách hàng đang dần quan tâm hơn đến các giải pháp di chuyển xanh nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh vượt địa hình.

Toyota Vios đạt doanh số 615 xe, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B

Doanh số sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam tháng 2/2026 giảm gần 46%. Toyota Vios giữ vị trí dẫn đầu, Mazda2 vươn lên thứ ba trong bảng xếp hạng tháng.

Video: Tài chính 600 triệu chọn Honda City, Toyota Vios hay Hyundai Accent?

Thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn trầm lắng trong tháng 2/2026 khi nhu cầu mua sắm giảm mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Xu hướng này tác động rõ rệt đến phân khúc sedan cỡ B, vốn là nhóm xe phổ thông có doanh số lớn trên thị trường.

Toyota Việt Nam bán gần 4.000 xe trong tháng 2, Hilux dẫn đầu doanh số

Toyota Việt Nam đạt doanh số gần 4.000 xe trong tháng 2/2026, trong đó bán tải Hilux là mẫu xe dẫn đầu toàn hãng với 871 xe bán ra trong tháng.

Toyota Việt Nam công bố doanh số bán hàng tháng 2/2026 đạt 3.935 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus. Trong đó, các mẫu xe Toyota chiếm 3.890 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tín hiệu khởi sắc của thị trường ô tô sau giai đoạn trầm lắng đầu năm.

Cơ cấu doanh số tiếp tục phản ánh xu hướng tiêu dùng quen thuộc tại Việt Nam khi nhóm xe lắp ráp trong nước đạt 1.291 xe, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 2.599 xe. Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá với 709 xe bán ra, cao hơn hơn ba lần so với tháng trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này cho thấy ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn xe hybrid nhờ ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn giữ được thói quen sử dụng tương tự xe xăng truyền thống.

Hãng xe Toyota dẫn đầu doanh số bán ôtô điện tại Nhật Bản

Toyota đã vượt Nissan về doanh số ôtô điện tại Nhật Bản trong quý III/2025, khi SUV điện bZ4X bứt phá nhờ nâng tầm hoạt động, công nghệ và giá bán dễ tiếp cận.

Video: Giưới thiệu mẫu xe SUV điện Toyota bZ4X 2026.

Toyota vừa tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu doanh số xe điện trong một quý tại thị trường Nhật Bản, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài nhiều năm của Nissan. Trong quý III/2025, mẫu SUV điện bZ4X trở thành xe điện bán chạy nhất Nhật Bản với hơn 3.400 xe đến tay khách hàng, vượt qua các đối thủ nội địa như Honda N-One e và Nissan Sakura. Kết quả này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Toyota tại thị trường vốn nổi tiếng bảo thủ với xe thuần điện.

