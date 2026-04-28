Toyota thiết lập kỷ lục doanh số gần 10 triệu ôtô nhờ dòng xe Hybrid.

Kết thúc năm tài chính 2025, Toyota đã ghi nhận những chỉ số tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm nhờ chiến lược tập trung vào dòng xe hybrid.

Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid 2026.

Bất chấp những biến động về chính sách thuế quan tại Bắc Mỹ và tình hình địa chính trị phức tạp tại Trung Đông, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì được đà phục hồi sản lượng sau hai năm sụt giảm.

Bức tranh kinh doanh toàn cầu và sự bứt phá tại thị trường Mỹ

Trong năm 2025, doanh số bán hàng trên toàn thế giới của Toyota ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với năm trước. Đặc biệt, năng lực sản xuất của hãng đã hồi phục mạnh mẽ khi đạt 9,89 triệu xe, tương ứng với mức tăng 2,2%. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng sản lượng trở lại sau giai đoạn khó khăn kéo dài hai năm.

Thị trường nước ngoài đóng vai trò động lực chính khi đạt doanh số kỷ lục 9 triệu xe, tăng 2,7%. Trong đó, khu vực Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 7,7%, đạt 2,52 triệu xe. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ hai dòng sedan chủ lực là Corolla và Camry phiên bản hybrid, vốn đang nhận được sự ưu ái từ người tiêu dùng Bắc Mỹ dù chính quyền sở tại áp dụng các chính sách thuế nghiêm ngặt.

Thách thức tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Trung Đông

Trái ngược với sự thăng hoa tại Mỹ, Toyota đang phải đối mặt với sự sụt giảm tại một số khu vực truyền thống. Tại Trung Quốc, doanh số giảm 1,4% xuống còn 1,76 triệu xe do áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa. Ngay tại quê nhà Nhật Bản, lượng xe tiêu thụ cũng giảm 2,0%, dừng lại ở mức 1,47 triệu xe.

Số liệu riêng trong tháng 3 cho thấy những biến động rõ rệt hơn khi doanh số toàn cầu giảm 7,3%. Khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các xung đột địa chính trị, khiến lượng xe xuất khẩu từ Nhật Bản sang vùng này giảm gần một nửa. Riêng tại Mỹ, doanh số tháng 3 cũng sụt giảm 8,5% do tâm lý khách hàng đã tập trung mua sắm dồn dập vào năm trước đó để tránh các đợt áp thuế mới từ Washington.

Hoạt động sản xuất và cung ứng trên diện rộng

Dù doanh số có sự phân hóa, năng lực sản xuất của Toyota vẫn được củng cố tại hầu hết các khu vực. Sản lượng tại các nhà máy ngoài Nhật Bản tăng 3,2%, đạt 6,66 triệu xe. Đáng chú ý, các cơ sở sản xuất tại Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai con số (11,4%), cho thấy sự chủ động của hãng trong việc nội địa hóa nguồn cung tại Bắc Mỹ. Tại Trung Quốc và Nhật Bản, sản lượng cũng giữ mức ổn định khi tăng nhẹ lần lượt là 1,5% và 0,2%.

Toyota Land Cruiser Hybrid chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang đẩy mạnh các dòng xe điện hóa, mẫu Toyota Land Cruiser Hybrid đã bắt đầu có lộ trình về Việt Nam. Các đại lý hiện đã nhận đặt cọc cho mẫu SUV biểu tượng này với mức giá dự kiến vượt ngưỡng 4,6 tỉ đồng. Với sự kết hợp giữa khả năng vận hành bền bỉ truyền động và công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc SUV hạng sang, nơi khách hàng đang dần quan tâm hơn đến các giải pháp di chuyển xanh nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh vượt địa hình.