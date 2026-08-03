Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, biệt danh "Khánh Sky").

Bảo Ngân

Ngày 3/8, VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, quê Hưng Yên, biệt danh "Khánh Sky") để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

cats.jpg
"Khánh Sky" bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, theo nội dung đoạn livestream lan truyền trên mạng xã hội, Khánh Sky cùng một số người, trong đó có Hồ Văn Khoa, xuất hiện trước cổng nhà xưởng của một người có tài khoản Tik Tok tên "Vua Quạt", tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp ngày 29/7, Khánh Sky nhiều lần lớn tiếng gọi tên, yêu cầu "Vua Quạt" ra gặp mặt. Mặc dù nhiều lần bị gọi tên, "Vua Quạt" không xuất hiện.

Khánh Sky còn yêu cầu đối phương phải ra xin lỗi và có phát ngôn với nội dung thách thức, coi thường pháp luật: "Cùng lắm đi tù".

Khi biết gia đình "Vua Quạt" đã trình báo cơ quan Công an, Khánh Sky cùng nhóm đi cùng nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, Khánh Sky tiếp tục livestream xin lỗi lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Ninh. Người này cho rằng do đã sử dụng rượu, bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mong được cơ quan chức năng cùng người dân bỏ qua.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Khoa là người đi cùng "giang hồ mạng" Khánh Sky đến xưởng của "Vua Quạt", chửi bới, đe dọa và livestream trên mạng xã hội.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

#Khánh Sky #Bắc Ninh #Nguyễn Văn Hợi

Bài liên quan

Xã hội

Dấu hiệu phạm tội của Khánh Sky khi đến nhà “Vua Quạt” livestream chửi bới

Hành vi của Khánh Sky đến nhà “Vua Quạt” livestream, chửi bới, đe dọa, thách thức có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh vụ việc "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên) cùng một người khác đến nhà ông Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "vua quạt") để livestream, chửi bới và thách thức.

Trước đó, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, hai người đã phát trực tiếp trên mạng xã hội khoảng 15 phút, dùng nhiều lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.Buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt xem. Sau sự việc, gia đình ông Tiệp cho biết đã gửi đơn tố giác Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật vụ Khánh Sky, Hồ Văn Khoa

Mức độ nghiêm trọng của hành vi không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn được đánh giá dựa trên phạm vi lan truyền, hậu quả đối với người bị xúc phạm.

Lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) cho biết Công an xã đã mời "giang hồ mạng" Khánh Sky lên làm việc sau vụ người này cùng một số người đến xưởng sản xuất của TikToker Vua Quạt livestream, chửi bới và thách thức. Theo luật sư, nếu được cơ quan điều tra làm rõ, vụ việc có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Công an mời Khánh Sky làm việc, truy tìm người đi cùng

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội phạt nặng xe khách chở nhồi nhét vượt quá 22 người

Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội đã xử phạt đối với tài xế và chủ chiếc xe khách 18B-013.XX do chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Ngày 3/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết sau khi nhận được chỉ đạo trực tiếp của Cục CSGT, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã dừng xe, xác minh, xử lý đối với xe ô tô khách mang biển kiểm soát 18B-013.XX đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, phát hiện trên xe chở 51/29 người, vượt quá 22 người.

Tài xế là anh N.V.P (sinh năm 1968, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), điều khiển lưu thông từ Ninh Bình lên Bến xe Giáp Bát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

'Khánh Sky' bị bắt khẩn cấp

VKSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, biệt danh "Khánh Sky").

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới