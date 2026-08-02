Robot Origin F1 gây tranh cãi vì ngoại hình quá giống người thật

Robot sinh học Origin F1 do Origin Technology, công ty robot có trụ sở tại Thượng Hải, phát triển đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội quốc tế. Trong video giới thiệu, robot sở hữu khuôn mặt tóc vàng, mắt xanh, có thể giao tiếp bằng mắt và trò chuyện trực tiếp với con người. Tuy nhiên, chuyển động vẫn còn cứng, khiến nhiều người liên tưởng đến "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" – cảm giác khó chịu hoặc sợ hãi khi robot có ngoại hình quá giống con người nhưng vẫn tồn tại những chi tiết thiếu tự nhiên.

Origin F1 là robot sinh học để bàn được thiết kế cho các kịch bản tương tác người - máy trong môi trường thực tế. Robot có 26 bậc tự do ở các mô-đun đầu, mắt và khuôn mặt, hỗ trợ nhận thức đa phương thức thông qua thị giác và giọng nói. Hệ thống cũng tích hợp nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói và tổng hợp giọng nói.

Origin F1 được thiết kế với khuôn mặt, ánh mắt và biểu cảm có độ chân thực cao.

Video về Origin F1 nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mắt và kết cấu da của robot rất chân thực, thậm chí sẵn sàng cân nhắc sử dụng nếu sản phẩm có thể di chuyển mượt mà, đi lại tự do và có mức giá phù hợp. Ngược lại, nhiều người nhận xét chuyển động đầu vẫn thiếu tự nhiên, tạo cảm giác giống búp bê và làm tăng "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ".

Hu Yuhang, người sáng lập Công ty Công nghệ Shouxing, từng cho rằng chìa khóa để vượt qua "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" nằm ở khả năng điều khiển chuyển động. Theo ông, robot cần chuyển động giống con người thay vì chỉ có ngoại hình chân thực. Hu Yuhang nhận định các sản phẩm của Firstform Technology đang đi đúng hướng và dự đoán trong hai năm tới có thể vượt qua rào cản này để xuất hiện nhiều hơn trong đời sống. Một số ý kiến cũng đánh giá việc điều khiển giao tiếp bằng mắt và chớp mắt là bước tiến của công nghệ tương tác người - máy, vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện.

Theo thông tin công khai, Công ty Công nghệ Shouxing được thành lập năm 2024 và vừa hoàn thành vòng gọi vốn Series A2 trị giá 100 triệu nhân dân tệ do CITIC Jingshi và Geely Capital đồng dẫn đầu. Nguồn vốn sẽ được dùng để mở rộng danh mục sản phẩm sinh học, xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn hóa và cải tiến các thuật toán thông minh tích hợp trong công nghệ sinh học. Trước đó, robot hình người IRON của XPeng Motors cũng từng gây tranh cãi vì ngoại hình và chuyển động quá giống người thật. Sau khi IRON thế hệ mới ra mắt tại sự kiện Tech Day ngày 5/11/2025, XPeng Motors đã công bố video quay liền mạch để bác bỏ nghi vấn có người điều khiển bên trong robot.