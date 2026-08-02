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Số hóa - Xe

Robot Origin F1 gây tranh cãi vì ngoại hình quá giống người thật

Origin F1 gây chú ý với ngoại hình chân thực nhưng chuyển động chưa hoàn toàn tự nhiên, làm dấy lên tranh luận về "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ".

Thiên Trang (TH)

Robot sinh học Origin F1 do Origin Technology, công ty robot có trụ sở tại Thượng Hải, phát triển đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội quốc tế. Trong video giới thiệu, robot sở hữu khuôn mặt tóc vàng, mắt xanh, có thể giao tiếp bằng mắt và trò chuyện trực tiếp với con người. Tuy nhiên, chuyển động vẫn còn cứng, khiến nhiều người liên tưởng đến "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" – cảm giác khó chịu hoặc sợ hãi khi robot có ngoại hình quá giống con người nhưng vẫn tồn tại những chi tiết thiếu tự nhiên.

Origin F1 là robot sinh học để bàn được thiết kế cho các kịch bản tương tác người - máy trong môi trường thực tế. Robot có 26 bậc tự do ở các mô-đun đầu, mắt và khuôn mặt, hỗ trợ nhận thức đa phương thức thông qua thị giác và giọng nói. Hệ thống cũng tích hợp nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói và tổng hợp giọng nói.

Origin F1 được thiết kế với khuôn mặt, ánh mắt và biểu cảm có độ chân thực cao.

Video về Origin F1 nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mắt và kết cấu da của robot rất chân thực, thậm chí sẵn sàng cân nhắc sử dụng nếu sản phẩm có thể di chuyển mượt mà, đi lại tự do và có mức giá phù hợp. Ngược lại, nhiều người nhận xét chuyển động đầu vẫn thiếu tự nhiên, tạo cảm giác giống búp bê và làm tăng "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ".

Hu Yuhang, người sáng lập Công ty Công nghệ Shouxing, từng cho rằng chìa khóa để vượt qua "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" nằm ở khả năng điều khiển chuyển động. Theo ông, robot cần chuyển động giống con người thay vì chỉ có ngoại hình chân thực. Hu Yuhang nhận định các sản phẩm của Firstform Technology đang đi đúng hướng và dự đoán trong hai năm tới có thể vượt qua rào cản này để xuất hiện nhiều hơn trong đời sống. Một số ý kiến cũng đánh giá việc điều khiển giao tiếp bằng mắt và chớp mắt là bước tiến của công nghệ tương tác người - máy, vẫn còn nhiều tiềm năng để cải thiện.

Theo thông tin công khai, Công ty Công nghệ Shouxing được thành lập năm 2024 và vừa hoàn thành vòng gọi vốn Series A2 trị giá 100 triệu nhân dân tệ do CITIC Jingshi và Geely Capital đồng dẫn đầu. Nguồn vốn sẽ được dùng để mở rộng danh mục sản phẩm sinh học, xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn hóa và cải tiến các thuật toán thông minh tích hợp trong công nghệ sinh học. Trước đó, robot hình người IRON của XPeng Motors cũng từng gây tranh cãi vì ngoại hình và chuyển động quá giống người thật. Sau khi IRON thế hệ mới ra mắt tại sự kiện Tech Day ngày 5/11/2025, XPeng Motors đã công bố video quay liền mạch để bác bỏ nghi vấn có người điều khiển bên trong robot.

#Robot sinh học #Origin F1 #công nghệ robot #hiệu ứng thung lũng kỳ lạ #giao tiếp người máy

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Elon Musk nói 4 từ, cuộc đua robot hình người nóng hơn bao giờ hết

Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.

Chỉ một dòng trạng thái ngắn của Elon Musk cũng đủ khiến cả cộng đồng công nghệ sôi động. Mới đây, CEO Tesla chia sẻ đoạn video ghi lại màn đối kháng giữa hai robot hình người trong lồng đấu tại Trung Quốc kèm bình luận vỏn vẹn: "Robot fights are fun" (Trận đấu robot thật thú vị). Không nhắc đến Tesla Optimus, cũng không phân tích công nghệ phía sau, nhưng bốn từ ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được giới công nghệ và AI bàn luận. Với người nhiều năm khẳng định robot hình người sẽ trở thành thị trường còn lớn hơn cả ô tô, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua phát triển robot đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi khả năng vận động trong môi trường thực tế được đặt lên hàng đầu.

Đoạn video mà Elon Musk chia sẻ đến từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) do startup EngineAI của Trung Quốc tổ chức. Trong màn so tài gây chú ý nhất, robot White Eagle tung cú đá khiến đầu của đối thủ Matador gần như tách khỏi thân, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu vì bộ điều khiển chính được đặt bên trong thân robot thay vì phần đầu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khung cảnh này gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng như Real Steel. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, điều đáng giá không nằm ở những cú đấm hay cú đá, mà ở cách robot duy trì thăng bằng, tự phục hồi sau va chạm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù gặp sự cố phần cứng. Đây đều là những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn làm việc trong nhà máy, kho vận hoặc hỗ trợ con người trong tương lai.

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Thiết bị 34 USD biến công tắc cũ thành "vũ khí" diệt gián

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Những căn bếp tối vào ban đêm luôn là "nỗi ám ảnh" của không ít gia đình, đặc biệt với những người sợ gián. Chỉ một khoảnh khắc phải lần mò tìm công tắc đèn cũng đủ khiến nhiều người thấp thỏm vì lo chạm mặt những vị khách không mời. Thay vì thay toàn bộ hệ thống điện bằng các công tắc thông minh đắt đỏ, một thiết bị nhỏ gọn mang tên SwitchBot Bot Rechargeable đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng biến công tắc truyền thống thành thiết bị điều khiển từ xa. Với mức giá chỉ 33,99 USD, sản phẩm được xem là giải pháp tự động hóa đơn giản, đồng thời giúp người dùng chủ động bật đèn trước khi bước vào phòng tối, hạn chế nguy cơ chạm trán côn trùng.

Điểm đặc biệt của SwitchBot Bot Rechargeable nằm ở cơ chế hoạt động rất khác so với các thiết bị nhà thông minh thông thường. Thay vì can thiệp vào hệ thống dây điện, robot được dán trực tiếp cạnh công tắc hoặc nút bấm vật lý. Khi nhận lệnh từ ứng dụng trên điện thoại, một cánh tay cơ khí nhỏ sẽ vươn ra để nhấn hoặc kéo công tắc giống như thao tác của con người. Nhờ vậy, người dùng có thể điều khiển từ xa nhiều thiết bị điện quen thuộc như đèn chiếu sáng, máy pha cà phê, cửa gara hay thậm chí máy giặt mà không cần thay thế công tắc hiện có. Nếu kết hợp với bộ điều khiển trung tâm SwitchBot Hub, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Amazon Alexa, Google Assistant và cho phép thao tác ngay cả khi chủ nhà ở xa.

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Số hóa - Xe

SpaceX mở kỷ nguyên sửa vệ tinh bằng robot trên quỹ đạo

SpaceX cùng Northrop Grumman vừa triển khai tàu robot MRV có thể bảo trì nhiều vệ tinh ngay trên quỹ đạo.

Một cột mốc mới của ngành hàng không vũ trụ vừa được thiết lập khi SpaceX phối hợp cùng Northrop Grumman phóng thành công tàu robot Mission Robotic Vehicle (MRV) lên quỹ đạo địa tĩnh. Không giống các sứ mệnh đưa vệ tinh mới vào không gian, lần này mục tiêu là "chăm sóc" những vệ tinh đã hoạt động nhiều năm, giúp chúng kéo dài tuổi thọ mà không cần tiếp nhiên liệu hay đưa trở về Trái Đất. Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ thay đổi cách ngành công nghiệp không gian vận hành, đồng thời giảm đáng kể chi phí khai thác các vệ tinh viễn thông trong tương lai.

Theo kế hoạch, tàu MRV được phóng bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Không gian Cape Canaveral (Florida, Mỹ), mang theo ba Mission Extension Pods (MEP) - các mô-đun chuyên dụng có nhiệm vụ kéo dài thời gian hoạt động của vệ tinh. Sau khi tiếp cận quỹ đạo địa tĩnh, MRV sẽ lần lượt thu hồi từng mô-đun, bay tới các vệ tinh khách hàng rồi sử dụng hai cánh tay robot để lắp đặt thiết bị. Điểm khác biệt lớn của MRV nằm ở khả năng phục vụ nhiều vệ tinh khác nhau thay vì gắn cố định với một thiết bị duy nhất như thế hệ Mission Extension Vehicle (MEV) trước đây. Chính nhờ khả năng "di chuyển liên tục" này, một tàu robot duy nhất có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo trì trong suốt vòng đời hoạt động kéo dài khoảng 15 năm.

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