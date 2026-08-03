[INFOGRAPHIC] MSI Claw 8 EX AI+ nâng cấp toàn diện với Intel Arc G3 Extreme

MSI Claw 8 EX AI+ không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn thay đổi đáng kể về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.
Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.
Origin F1 gây chú ý với ngoại hình chân thực nhưng chuyển động chưa hoàn toàn tự nhiên, làm dấy lên tranh luận về "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ".
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.
Từ năm 2022, không ai nghĩ sẽ mua PC với chiếc card đồ họa rời mới toanh nhưng chỉ có 4GB RAM. Giờ đây, sự khan hiếm khiến cho mọi thứ trở nên đắt đỏ thì khác.
Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.
Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với tổng doanh số 7.084 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 6% so với tháng trước.
BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.
Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện bZ4X Touring 2026 mới tại thị trường Indonesia.
RAM Plus giúp tăng khả năng đa nhiệm, nhưng trên nhiều smartphone Samsung Galaxy có từ 8 GB RAM, việc tắt tính năng này có thể giúp máy mượt hơn.
Giám đốc điều hành Mazda - ông Masahiro Moro muốn chiếc MX-5 Miata mới sẵn sàng cho kỷ nguyên điện hoá, cũng như sự xuất hiện của một mẫu xe thể thao cao cấp.
Camera AI và khóa thông minh mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về bảo mật, quyền riêng tư và an toàn nếu người dùng chủ quan.
Ngoài "cấu trúc cần số" mới giúp chuyển số mượt mà hơn, mẫu xe thể thao Subaru BRZ 2027 tại Nhật Bản còn có thêm các nâng cấp khác với phiên bản số sàn.
RingConn Gen 3 ghi điểm với thời lượng pin 14 ngày, tích hợp động cơ rung cảnh báo thông minh và được quảng bá hợp tác cùng Series danh tiếng của Warner Bros.
Phone farm không còn chỉ tạo tương tác ảo mà đang tác động đến thuật toán, dữ liệu và niềm tin của người dùng Internet trong kỷ nguyên AI.
Một chiếc Lexus LX 700h đầu tiên đã được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Đây là phiên bản hybrid hiệu suất cao của dòng SUV đầu bảng Lexus.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, BMW đã ra mắt iX3 tại thị trường Indonesia, mẫu xe đầu tiên của hãng phát triển trên nền tảng Neue Klasse.
Assistive Access giúp giới hạn ứng dụng và truy cập Internet trên iPhone, hỗ trợ phụ huynh quản lý trẻ và giảm phụ thuộc vào mạng xã hội.
Theo thông tin từ đại lý, mẫu MPV MG G50 đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn MT COM chỉ còn 395 triệu đồng.
Honda vừa chính thức giới thiệu Accord 2027 tại thị trường Nhật Bản. Xe được tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, bổ sung màu sơn mới và nâng cấp công nghệ...