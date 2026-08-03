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[INFOGRAPHIC] MSI Claw 8 EX AI+ nâng cấp toàn diện với Intel Arc G3 Extreme

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] MSI Claw 8 EX AI+ nâng cấp toàn diện với Intel Arc G3 Extreme

MSI Claw 8 EX AI+ không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn thay đổi đáng kể về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Thiên Trang
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#MSI #Claw 8 EX AI+ #Intel Arc G3 #nâng cấp #thiết kế

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