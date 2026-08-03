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[GALLERY] BYD M6 hybrid từ 447 triệu đồng, chạy 110 km không tốn 1 giọt xăng

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD M6 hybrid từ 447 triệu đồng, chạy 110 km không tốn 1 giọt xăng

BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).

Nguyễn Chung
Ra mắt tại Indonesia vào hồi tháng 5/2026, BYD M6 DM đánh dấu bước tiến của hãng xe Trung Quốc vào phân khúc xe sử dụng động cơ đốt trong ở đất nước vạn đảo. Mẫu MPV dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV) này gia nhập đội hình cùng phiên bản thuần điện và hiện đang được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS).
Ra mắt tại Indonesia vào hồi tháng 5/2026, BYD M6 DM đánh dấu bước tiến của hãng xe Trung Quốc vào phân khúc xe sử dụng động cơ đốt trong ở đất nước vạn đảo. Mẫu MPV dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV) này gia nhập đội hình cùng phiên bản thuần điện và hiện đang được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS).
BYD M6 DM phiên bản bản cao cấp nhất Cross Superior với thiết kế mang hơi hướng SUV, xe cũng có sự khác biệt về mặt thiết kế so với M6 thuần điện. Cụ thể, bản DM sở hữu lưới tản nhiệt lớn và phồng hơn, gợi nhớ BYD e6 đời trước nhưng có thiết kế thoáng hơn để dẫn khí làm mát cho động cơ xăng. Hai bên là các hốc gió nằm ở góc chữ L trong khi cụm đèn pha được tạo hình mềm mại. Nẹp trang trí màu bạc trên lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại.
BYD M6 DM phiên bản bản cao cấp nhất Cross Superior với thiết kế mang hơi hướng SUV, xe cũng có sự khác biệt về mặt thiết kế so với M6 thuần điện. Cụ thể, bản DM sở hữu lưới tản nhiệt lớn và phồng hơn, gợi nhớ BYD e6 đời trước nhưng có thiết kế thoáng hơn để dẫn khí làm mát cho động cơ xăng. Hai bên là các hốc gió nằm ở góc chữ L trong khi cụm đèn pha được tạo hình mềm mại. Nẹp trang trí màu bạc trên lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại.
BYD M6 DM phiên bản bản cao cấp nhất Cross Superior với thiết kế mang hơi hướng SUV, có thêm ốp nhựa đen quanh thân xe và hốc bánh, đi kèm giá nóc theo phong cách SUV. Đây cũng là phiên bản duy nhất được trang bị đèn pha LED, dải đèn hậu LED vắt ngang cửa cốp và bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu turbine. Trong khi đó, bản Classic chỉ dùng mâm 16 inch màu đen kém nổi bật.
BYD M6 DM phiên bản bản cao cấp nhất Cross Superior với thiết kế mang hơi hướng SUV, có thêm ốp nhựa đen quanh thân xe và hốc bánh, đi kèm giá nóc theo phong cách SUV. Đây cũng là phiên bản duy nhất được trang bị đèn pha LED, dải đèn hậu LED vắt ngang cửa cốp và bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu turbine. Trong khi đó, bản Classic chỉ dùng mâm 16 inch màu đen kém nổi bật.
M6 DM sử dụng hệ truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm mới nhất của BYD với mô-tơ điện mạnh 163 mã lực và 210 Nm đóng vai trò chính. Hệ thống này kết hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 126 Nm, cùng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT).
M6 DM sử dụng hệ truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm mới nhất của BYD với mô-tơ điện mạnh 163 mã lực và 210 Nm đóng vai trò chính. Hệ thống này kết hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 126 Nm, cùng hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT).
Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Dung lượng pin sẽ thay đổi tùy theo phiên bản. Bản Classic mang kiểu dáng MPV thông thường sử dụng pin LFP 74 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 45 km. Trong khi đó, bản Cross dùng pin 18,3 kWh và có thể di chuyển tối đa 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Các con số này đều được đo theo chu trình NEDC.
Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Dung lượng pin sẽ thay đổi tùy theo phiên bản. Bản Classic mang kiểu dáng MPV thông thường sử dụng pin LFP 74 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 45 km. Trong khi đó, bản Cross dùng pin 18,3 kWh và có thể di chuyển tối đa 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Các con số này đều được đo theo chu trình NEDC.
Tất cả các phiên bản của BYD M6 DM đều hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 3,3 kW. Riêng bản dùng pin lớn hơn được bổ sung khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 26 kW và chức năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L).
Tất cả các phiên bản của BYD M6 DM đều hỗ trợ sạc chậm AC tối đa 3,3 kW. Riêng bản dùng pin lớn hơn được bổ sung khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 26 kW và chức năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L).
Bên trong xe, BYD M6 DM vẫn giữ phong cách nội thất thực dụng của bản thuần điện nhưng có một số thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là cần số được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái. Thiết kế này cùng cụm nút bấm vật lý mảnh hơn đã tạo thêm không gian cho hộc để điện thoại. Bản Cross Superior cao cấp nhất sẽ được trang bị sạc không dây Qi.
Bên trong xe, BYD M6 DM vẫn giữ phong cách nội thất thực dụng của bản thuần điện nhưng có một số thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là cần số được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái. Thiết kế này cùng cụm nút bấm vật lý mảnh hơn đã tạo thêm không gian cho hộc để điện thoại. Bản Cross Superior cao cấp nhất sẽ được trang bị sạc không dây Qi.
Bảng đồng hồ analog cũng được thay bằng loại kỹ thuật số 10,25 inch trên bản Cross. Màn hình giải trí trung tâm vẫn có hai kích thước là 10,1 inch (bản Classic) và 12,8 inch (bản Cross), nhưng đã loại bỏ cơ chế xoay 90 độ từng là điểm nhấn trước đây.
Bảng đồng hồ analog cũng được thay bằng loại kỹ thuật số 10,25 inch trên bản Cross. Màn hình giải trí trung tâm vẫn có hai kích thước là 10,1 inch (bản Classic) và 12,8 inch (bản Cross), nhưng đã loại bỏ cơ chế xoay 90 độ từng là điểm nhấn trước đây.
Tương tự bản thuần điện, BYD M6 DM cũng được trang bị nội thất 7 chỗ tiêu chuẩn. Riêng bản Cross Superior có thêm tùy chọn 6 chỗ với ghế thương gia ở hàng thứ hai. Nội thất giả da màu nâu chỉ dành riêng cho các phiên bản Cross. Dung tích khoang hành lý giữ nguyên ở mức 192 lít khi dựng đủ ghế và có thể tăng lên 580 lít khi gập hàng ghế thứ ba.
Tương tự bản thuần điện, BYD M6 DM cũng được trang bị nội thất 7 chỗ tiêu chuẩn. Riêng bản Cross Superior có thêm tùy chọn 6 chỗ với ghế thương gia ở hàng thứ hai. Nội thất giả da màu nâu chỉ dành riêng cho các phiên bản Cross. Dung tích khoang hành lý giữ nguyên ở mức 192 lít khi dựng đủ ghế và có thể tăng lên 580 lít khi gập hàng ghế thứ ba.
Chưa hết, BYD M6 DM còn được trang bị 6 túi khí ở tất cả các phiên bản, trừ Classic Standard tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chỉ có bản Cross Superior được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ xe giữa làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động và cảnh báo mở cửa.
Chưa hết, BYD M6 DM còn được trang bị 6 túi khí ở tất cả các phiên bản, trừ Classic Standard tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chỉ có bản Cross Superior được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ xe giữa làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động và cảnh báo mở cửa.
Tại thị trường Indonesia, BYD M6 DM có giá dao động từ 298-390 triệu Rupiah (tương đương khoảng 447-585 triệu đồng). Hiện chưa rõ liệu BYD có đưa M6 DM về bán cùng phiên bản thuần điện ở Việt Nam hay không.
Tại thị trường Indonesia, BYD M6 DM có giá dao động từ 298-390 triệu Rupiah (tương đương khoảng 447-585 triệu đồng). Hiện chưa rõ liệu BYD có đưa M6 DM về bán cùng phiên bản thuần điện ở Việt Nam hay không.
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện mới.
Nguyễn Chung
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