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[GALLERY] MG 07 "đối thủ" Toyota Camry, vừa mở cọc đã bán hơn 21.000 xe

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG 07 "đối thủ" Toyota Camry, vừa mở cọc đã bán hơn 21.000 xe

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).

Nguyễn Anh
MG 07 của tập đoàn SAIC đã bắt đầu nhận cọc tại thị trường Trung Quốc với giá từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (khoảng 440-580 triệu đồng) cho 5 phiên bản. Xe sẽ chính thức được bán ra thị trường vào tháng 8/2026 với bản tiêu chuẩn được bàn giao ngay sau đó. Phiên bản đắt hơn, sử dụng hệ thống điện áp cao 800 V, sẽ đến tay khách hàng vào tháng 10/2026.
MG 07 của tập đoàn SAIC đã bắt đầu nhận cọc tại thị trường Trung Quốc với giá từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (khoảng 440-580 triệu đồng) cho 5 phiên bản. Xe sẽ chính thức được bán ra thị trường vào tháng 8/2026 với bản tiêu chuẩn được bàn giao ngay sau đó. Phiên bản đắt hơn, sử dụng hệ thống điện áp cao 800 V, sẽ đến tay khách hàng vào tháng 10/2026.
Mẫu xe sedan thuần điện MG 07 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu, được cho là “lấy cảm hứng” từ Porsche Panamera, Porsche Taycan, Jaguar F-Type và Xiaomi SU7. Đại diện MG xem sự tương đồng với các mẫu xe kể trên là một lợi thế và thậm chí còn đưa ra so sánh trực tiếp trong phần giới thiệu chính thức.
Mẫu xe sedan thuần điện MG 07 sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu, được cho là “lấy cảm hứng” từ Porsche Panamera, Porsche Taycan, Jaguar F-Type và Xiaomi SU7. Đại diện MG xem sự tương đồng với các mẫu xe kể trên là một lợi thế và thậm chí còn đưa ra so sánh trực tiếp trong phần giới thiệu chính thức.
MG 07 là mẫu sedan cỡ trung với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.886 x 1.900 x 1.478 mm và chiều dài cơ sở 2.825 mm. Xe có thân xe bo tròn, nóc vuốt thấp, tay nắm cửa bán ẩn và phần hông sau tạo khối nổi bật.
MG 07 là mẫu sedan cỡ trung với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.886 x 1.900 x 1.478 mm và chiều dài cơ sở 2.825 mm. Xe có thân xe bo tròn, nóc vuốt thấp, tay nắm cửa bán ẩn và phần hông sau tạo khối nổi bật.
Thêm vào đó MG 07 còn sở hữu cửa không khung, cánh gió đuôi chỉnh điện 5 mức và 2 bộ vành 19 inch với thiết kế khác nhau. Ngăn chứa đồ phía trước có dung tích 168 lít trong khi khoang hành lý phía sau đạt 697 lít.
Thêm vào đó MG 07 còn sở hữu cửa không khung, cánh gió đuôi chỉnh điện 5 mức và 2 bộ vành 19 inch với thiết kế khác nhau. Ngăn chứa đồ phía trước có dung tích 168 lít trong khi khoang hành lý phía sau đạt 697 lít.
Nội thất của MG 07 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và bảng đồng hồ LCD mỏng sử dụng chip Snapdragon 8295P. Các trang bị khác trong khoang nội thất gồm 34 vị trí chứa đồ, ghế có sưởi/thông gió, ghế phụ lái có chế độ không trọng lực đi kèm bệ đỡ chân chỉnh điện và hệ thống âm thanh tối đa 21 loa.
Nội thất của MG 07 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và bảng đồng hồ LCD mỏng sử dụng chip Snapdragon 8295P. Các trang bị khác trong khoang nội thất gồm 34 vị trí chứa đồ, ghế có sưởi/thông gió, ghế phụ lái có chế độ không trọng lực đi kèm bệ đỡ chân chỉnh điện và hệ thống âm thanh tối đa 21 loa.
Các phiên bản cao cấp của MG 07 được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc xe, kết hợp với mô hình thế giới Momenta R7 và chip X7. Xe có thể thực hiện nhiều chức năng hỗ trợ lái, bao gồm dẫn đường tự động NOA và đỗ xe tự động.
Các phiên bản cao cấp của MG 07 được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc xe, kết hợp với mô hình thế giới Momenta R7 và chip X7. Xe có thể thực hiện nhiều chức năng hỗ trợ lái, bao gồm dẫn đường tự động NOA và đỗ xe tự động.
Phiên bản tiêu chuẩn không có cảm biến LiDAR của MG 07 sử dụng bộ pin bán rắn dung lượng 67 kWh do công ty con Qingtao của SAIC sản xuất, cho phạm vi hoạt động 650 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Bộ pin này cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện đặt ở cầu trước với công suất tối đa 176 kW (236 mã lực).
Phiên bản tiêu chuẩn không có cảm biến LiDAR của MG 07 sử dụng bộ pin bán rắn dung lượng 67 kWh do công ty con Qingtao của SAIC sản xuất, cho phạm vi hoạt động 650 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Bộ pin này cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện đặt ở cầu trước với công suất tối đa 176 kW (236 mã lực).
Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây. Trong khi đó, các phiên bản có cảm biến LiDAR và dùng cùng bộ pin này sở hữu phạm vi hoạt động 610 km theo tiêu chuẩn CLTC. Các phiên bản cao hơn sử dụng bộ pin NMC 3 thành phần dung lượng 91 kWh do CATL sản xuất.
Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây. Trong khi đó, các phiên bản có cảm biến LiDAR và dùng cùng bộ pin này sở hữu phạm vi hoạt động 610 km theo tiêu chuẩn CLTC. Các phiên bản cao hơn sử dụng bộ pin NMC 3 thành phần dung lượng 91 kWh do CATL sản xuất.
Nhờ hệ thống điện áp cao 800 V, bộ pin này hỗ trợ sạc nhanh 5C. Phạm vi hoạt động đạt 845 km theo tiêu chuẩn CLTC. Ngoài ra, biến thể này còn được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 235 kW (315 mã lực), cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây. Một điểm nhấn khác của phiên bản cao cấp là hệ thống treo chủ động.
Nhờ hệ thống điện áp cao 800 V, bộ pin này hỗ trợ sạc nhanh 5C. Phạm vi hoạt động đạt 845 km theo tiêu chuẩn CLTC. Ngoài ra, biến thể này còn được trang bị mô-tơ điện với công suất tối đa 235 kW (315 mã lực), cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây. Một điểm nhấn khác của phiên bản cao cấp là hệ thống treo chủ động.
MG cho biết chỉ trong vòng 20 giờ sau khi nhận cọc, mẫu sedan thuần điện mới thay thế MG7 đã trở thành lựa chọn của hơn 21.000 khách hàng Trung Quốc, gấp đôi con số mà MG4 Urban từng đạt trong cùng thời gian. Con số này chỉ là lượng đơn đặt hàng trước của MG 07, không phản ánh doanh số hoàn chỉnh hay số xe bàn giao cho khách hàng.
MG cho biết chỉ trong vòng 20 giờ sau khi nhận cọc, mẫu sedan thuần điện mới thay thế MG7 đã trở thành lựa chọn của hơn 21.000 khách hàng Trung Quốc, gấp đôi con số mà MG4 Urban từng đạt trong cùng thời gian. Con số này chỉ là lượng đơn đặt hàng trước của MG 07, không phản ánh doanh số hoàn chỉnh hay số xe bàn giao cho khách hàng.
Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, MG đã giao 93.400 xe tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe bán chạy nhất hiện nay của hãng là ô tô điện MG4 với doanh số 70.753 xe trong nửa đầu năm 2026 tại thị trường nội địa.
Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, MG đã giao 93.400 xe tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe bán chạy nhất hiện nay của hãng là ô tô điện MG4 với doanh số 70.753 xe trong nửa đầu năm 2026 tại thị trường nội địa.
Với việc sắp ra mắt và mở bán mẫu xe sedan thuần điện MG 07, thương hiệu này kỳ vọng mở rộng danh mục sản phẩm và thúc đẩy doanh số. Trong thời gian tới, phiên bản wagon của MG 07 cũng sẽ được đưa ra thị trường.
Với việc sắp ra mắt và mở bán mẫu xe sedan thuần điện MG 07, thương hiệu này kỳ vọng mở rộng danh mục sản phẩm và thúc đẩy doanh số. Trong thời gian tới, phiên bản wagon của MG 07 cũng sẽ được đưa ra thị trường.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan thuần điện MG 07 2026 mới.
Nguyễn Anh
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