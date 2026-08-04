Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

NASA phát triển robot cá thu nhỏ thăm dò đại dương trong không gian

NASA đang phát triển các robot cá thu nhỏ hoạt động theo đàn, trở thành một nhân tố quan trọng trong việc khám phá không gian trong tương lai.

Thiên Đăng (Theo Technice)

Gần đây, NASA đã phát triển một đàn robot cá nhỏ với nhiệm vụ săn tìm sinh vật biển ngoài hành tinh trong các đại dương xung quanh sao Mộc và các mặt trăng vệ tinh của sao Thổ. NASA cho biết, mặc dù nhiều người còn ngạc nhiên nhưng robot tự hành đã trở nên không thể thiếu trong việc tìm kiếm nguồn nước trong không gian.

Theo các báo cáo, đàn cá robot thu nhỏ này dài khoảng 42 cm, mỗi con nặng 2,27 kg. Các chuyên gia cho biết, trước đây, các nhà khoa học đã xác nhận rằng, mặt trăng Europa của sao Mộc và mặt trăng Titan của sao Thổ từng có dấu hiệu của sự sống, khiến chúng trở thành mục tiêu đầu tiên của đàn cá robot thu nhỏ của NASA.

anh-chup-man-hinh-2026-05-26-114118.png
Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn nước trong không gian, NASA đã phát triển một đàn cá robot nhỏ để tìm kiếm các dấu hiệu sự sống tiềm năng. Ảnh: @NASA/JPL-Caltech.

Ethan Schaler của NASA cho biết, nhiều người không hiểu tại sao NASA lại phát triển robot dưới nước để thám hiểm không gian. NASA đã dành nhiều năm để tìm kiếm dấu hiệu sự sống trong vũ trụ. Nguồn gốc sự sống có liên quan mật thiết đến nguồn nước, vì vậy họ hy vọng sẽ sử dụng sức mạnh của robot để tìm kiếm những dấu hiệu sự sống tiềm năng cách Trái đất hàng trăm triệu km.

NASA cho biết, đàn cá robot nhỏ này chưa phải là phiên bản cuối cùng, kích thước hiện tại của nó quá lớn, họ hy vọng sẽ thu nhỏ nó xuống ít nhất ba lần, làm cho nó có kích thước bằng một chiếc điện thoại thông minh. Họ cũng nhấn mạnh rằng, việc phát triển robot dưới nước vô cùng khó khăn, đàn cá robot nhỏ này chỉ là sản phẩm đầu tiên trong loạt sản phẩm "Hành trình Đại dương trong Không gian" của NASA. Trong tương lai, NASA sẽ tạo ra nhiều robot hơn nữa để giúp nhân loại khám phá vũ trụ.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#NASA #robot cá thu nhỏ #thăm dò #đại dương #không gian

Bài liên quan

Kho tri thức

Phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung, chuẩn bị đổ bộ lên Mặt trăng

Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 (Trung Quốc) mới lên đến Trạm vũ trụ Thiên Cung trong nỗ lực đổ bộ lên Mặt trăng trước năm 2030.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên Trạm vũ trụ Thiên Cung đã mở cửa khoang lúc 5h13 ngày 25/5 (giờ Trung Quốc) để chào đón 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm: chỉ huy Zhu Yangzhu, phi công Zhang Zhiyua, chuyên gia tải trọng Lai Ka Ying.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát video cho thấy tên lửa Trường Chinh 2-F phóng lên vào lúc 23h8 ngày 24/5 từ trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu Thần Châu 23 đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

Bụi mặt trăng từ lâu đã được coi là mối đe dọa đối với sức khỏe con người, đặc biệt là sau khi các phi hành gia gặp phải các triệu chứng giống như dị ứng sau khi hít phải nó trong các sứ mệnh Apollo, làm dấy lên những lo ngại về độc tính của nó trong cộng đồng khoa học.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây từ Đại học Công nghệ Sydney đã phát hiện ra rằng, bụi mặt trăng ít độc hại hơn nhiều so với ô nhiễm không khí từ các đường phố đông đúc trong thành phố, cung cấp bằng chứng an toàn quan trọng cho những lần con người quay trở lại Mặt trăng trong tương lai.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương hé lộ đại dương bí ẩn dưới lớp băng

Mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương hé lộ một "thế giới đại dương bí ẩn" đầy bất ngờ dưới lớp băng.

Theo các mô hình khoa học mới nhất, một thiên thể đóng băng, tĩnh lặng như Mặt trăng Ariel có thể từng sở hữu một "đại dương ẩn" sâu tới 170 km. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương có thể từng là một thế giới đại dương hoạt động địa chất trong quá khứ xa xôi, và thậm chí có thể đã từng có núi lửa băng.

Nghiên cứu này do nhà khoa học hành tinh Caleb Strom từ Đại học Bắc Dakota dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu, thông qua các mô phỏng về tác động lâu dài của lực hấp dẫn mạnh mẽ của sao Thiên Vương lên Ariadne, đã suy đoán rằng các vết nứt trên bề mặt và sự biến dạng vỏ Mặt trăng Ariel có thể liên quan đến sự hiện diện của một lớp nước lỏng bên dưới lớp băng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới