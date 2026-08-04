NASA phát triển robot cá thu nhỏ thăm dò đại dương trong không gian

NASA đang phát triển các robot cá thu nhỏ hoạt động theo đàn, trở thành một nhân tố quan trọng trong việc khám phá không gian trong tương lai.

Gần đây, NASA đã phát triển một đàn robot cá nhỏ với nhiệm vụ săn tìm sinh vật biển ngoài hành tinh trong các đại dương xung quanh sao Mộc và các mặt trăng vệ tinh của sao Thổ. NASA cho biết, mặc dù nhiều người còn ngạc nhiên nhưng robot tự hành đã trở nên không thể thiếu trong việc tìm kiếm nguồn nước trong không gian.

Theo các báo cáo, đàn cá robot thu nhỏ này dài khoảng 42 cm, mỗi con nặng 2,27 kg. Các chuyên gia cho biết, trước đây, các nhà khoa học đã xác nhận rằng, mặt trăng Europa của sao Mộc và mặt trăng Titan của sao Thổ từng có dấu hiệu của sự sống, khiến chúng trở thành mục tiêu đầu tiên của đàn cá robot thu nhỏ của NASA.

Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn nước trong không gian, NASA đã phát triển một đàn cá robot nhỏ để tìm kiếm các dấu hiệu sự sống tiềm năng. Ảnh: @NASA/JPL-Caltech.

Ethan Schaler của NASA cho biết, nhiều người không hiểu tại sao NASA lại phát triển robot dưới nước để thám hiểm không gian. NASA đã dành nhiều năm để tìm kiếm dấu hiệu sự sống trong vũ trụ. Nguồn gốc sự sống có liên quan mật thiết đến nguồn nước, vì vậy họ hy vọng sẽ sử dụng sức mạnh của robot để tìm kiếm những dấu hiệu sự sống tiềm năng cách Trái đất hàng trăm triệu km.

NASA cho biết, đàn cá robot nhỏ này chưa phải là phiên bản cuối cùng, kích thước hiện tại của nó quá lớn, họ hy vọng sẽ thu nhỏ nó xuống ít nhất ba lần, làm cho nó có kích thước bằng một chiếc điện thoại thông minh. Họ cũng nhấn mạnh rằng, việc phát triển robot dưới nước vô cùng khó khăn, đàn cá robot nhỏ này chỉ là sản phẩm đầu tiên trong loạt sản phẩm "Hành trình Đại dương trong Không gian" của NASA. Trong tương lai, NASA sẽ tạo ra nhiều robot hơn nữa để giúp nhân loại khám phá vũ trụ.