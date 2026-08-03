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[GALLERY] Lexus ES 2026 ra mắt Đông Nam Á từ 1,9 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lexus ES 2026 ra mắt Đông Nam Á từ 1,9 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Lexus đã cho ra mắt ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, mẫu xe này lần đầu tiên có bản thuần điện. 

Nguyễn Chung
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Lexus đã chính thức giới thiệu ES thế hệ thứ tám tại thị trường Indonesia. Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản hybrid quen thuộc, dòng sedan hạng sang này lần đầu tiên có thêm biến thể thuần điện.
Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Lexus đã chính thức giới thiệu ES thế hệ thứ tám tại thị trường Indonesia. Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản hybrid quen thuộc, dòng sedan hạng sang này lần đầu tiên có thêm biến thể thuần điện.
Lexus ES thế hệ mới được phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-K và có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Xe sở hữu chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, đưa mẫu sedan này tiến gần hơn đến phân khúc của người anh lớn Lexus LS.
Lexus ES thế hệ mới được phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-K và có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Xe sở hữu chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, đưa mẫu sedan này tiến gần hơn đến phân khúc của người anh lớn Lexus LS.
Về thiết kế, Lexus áp dụng ngôn ngữ mới mang tên "Clean Tech × Elegance", với phần đầu xe sắc sảo, thân xe có nhiều đường gân nổi và các mảng khối tạo hình hiện đại. So với thế hệ trước, ngoại hình của ES mới mang phong cách tương lai hơn, đồng thời vẫn giữ được sự sang trọng đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.
Về thiết kế, Lexus áp dụng ngôn ngữ mới mang tên "Clean Tech × Elegance", với phần đầu xe sắc sảo, thân xe có nhiều đường gân nổi và các mảng khối tạo hình hiện đại. So với thế hệ trước, ngoại hình của ES mới mang phong cách tương lai hơn, đồng thời vẫn giữ được sự sang trọng đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.
Khoang nội thất cũng được làm mới theo hướng công nghệ với nhiều màn hình kích thước lớn, hệ thống giao diện hiện đại cùng các trang bị tiện nghi cao cấp, phù hợp với định hướng điện hóa của mẫu xe.
Khoang nội thất cũng được làm mới theo hướng công nghệ với nhiều màn hình kích thước lớn, hệ thống giao diện hiện đại cùng các trang bị tiện nghi cao cấp, phù hợp với định hướng điện hóa của mẫu xe.
Phiên bản ES350h sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L A25A-FXS kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 247 PS. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi tùy chọn dẫn động bốn bánh E-Four hiện chỉ được phân phối tại thị trường Nhật Bản.
Phiên bản ES350h sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L A25A-FXS kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 247 PS. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi tùy chọn dẫn động bốn bánh E-Four hiện chỉ được phân phối tại thị trường Nhật Bản.
Trong khi đó, ES350e đánh dấu lần đầu tiên dòng ES có phiên bản thuần điện. Mẫu sedan này sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất 224 PS và mô-men xoắn 289 Nm. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin 74,7 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW.
Trong khi đó, ES350e đánh dấu lần đầu tiên dòng ES có phiên bản thuần điện. Mẫu sedan này sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất 224 PS và mô-men xoắn 289 Nm. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin 74,7 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW.
Theo công bố của Lexus, ES350e có thể di chuyển tối đa 685 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Nếu quy đổi theo chu trình WLTP, phạm vi hoạt động ước tính vào khoảng 560 km sau mỗi lần sạc đầy.
Theo công bố của Lexus, ES350e có thể di chuyển tối đa 685 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Nếu quy đổi theo chu trình WLTP, phạm vi hoạt động ước tính vào khoảng 560 km sau mỗi lần sạc đầy.
Tại Indonesia, Lexus ES được phân phối với hai phiên bản gồm ES350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid và ES350e Luxury chạy điện hoàn toàn. Mức giá lần lượt là 1,299 tỷ Rupiah (tương đương 1,9 tỷ đồng) và 1,480 tỷ Rupiah (tương đương 2,1 tỷ đồng).
Tại Indonesia, Lexus ES được phân phối với hai phiên bản gồm ES350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid và ES350e Luxury chạy điện hoàn toàn. Mức giá lần lượt là 1,299 tỷ Rupiah (tương đương 1,9 tỷ đồng) và 1,480 tỷ Rupiah (tương đương 2,1 tỷ đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe Lexus ES 2026 hạng sang.
Nguyễn Chung
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