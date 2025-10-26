Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top sự thật giật mình về loài thú duy nhất có vảy

Giải mã

Top sự thật giật mình về loài thú duy nhất có vảy

Tê tê (họ Manidae) là nhóm động vật có vảy duy nhất trong lớp thú, vừa đáng yêu vừa bí ẩn, là loài bị buôn lậu nhiều nhất hành tinh vì vảy và thịt của chúng.

T.B (tổng hợp)
Tê tê là loài thú duy nhất có vảy. Vảy của chúng được tạo từ keratin – cùng chất với tóc và móng tay người, giúp bảo vệ khỏi thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Tê tê là loài thú duy nhất có vảy. Vảy của chúng được tạo từ keratin – cùng chất với tóc và móng tay người, giúp bảo vệ khỏi thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Khi bị đe dọa, tê tê cuộn tròn như quả bóng. Tư thế phòng vệ đặc trưng này khiến hầu hết kẻ thù - trừ con người - không thể làm hại chúng. Ảnh: Pinterest.
Khi bị đe dọa, tê tê cuộn tròn như quả bóng. Tư thế phòng vệ đặc trưng này khiến hầu hết kẻ thù - trừ con người - không thể làm hại chúng. Ảnh: Pinterest.
Chúng không có răng. Tê tê dùng chiếc lưỡi dài, dính để bắt mối và kiến. Chiếc lưỡi này có thể dài hơn cả cơ thể chúng. Ảnh: Pinterest.
Chúng không có răng. Tê tê dùng chiếc lưỡi dài, dính để bắt mối và kiến. Chiếc lưỡi này có thể dài hơn cả cơ thể chúng. Ảnh: Pinterest.
Tê tê là chuyên gia đào bới. Chúng dùng móng vuốt khỏe để phá tổ mối hoặc đào hang trú ẩn sâu trong đất. Ảnh: Pinterest.
Tê tê là chuyên gia đào bới. Chúng dùng móng vuốt khỏe để phá tổ mối hoặc đào hang trú ẩn sâu trong đất. Ảnh: Pinterest.
Mỗi loài tê tê có thói quen sống khác nhau. Có loài sống trên cây, có loài sống dưới đất, tùy theo môi trường rừng hoặc đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
Mỗi loài tê tê có thói quen sống khác nhau. Có loài sống trên cây, có loài sống dưới đất, tùy theo môi trường rừng hoặc đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
Tê tê mẹ mang con trên lưng. Những con non bám chặt lên vảy mẹ trong suốt quá trình di chuyển. Ảnh: Pinterest.
Tê tê mẹ mang con trên lưng. Những con non bám chặt lên vảy mẹ trong suốt quá trình di chuyển. Ảnh: Pinterest.
Chúng giúp cân bằng hệ sinh thái. Mỗi cá thể tê tê có thể ăn hơn 70 triệu con mối và kiến mỗi năm, góp phần kiểm soát số lượng các loài côn trùng có tốc độ sinh sản nhanh chóng này. Ảnh: Pinterest.
Chúng giúp cân bằng hệ sinh thái. Mỗi cá thể tê tê có thể ăn hơn 70 triệu con mối và kiến mỗi năm, góp phần kiểm soát số lượng các loài côn trùng có tốc độ sinh sản nhanh chóng này. Ảnh: Pinterest.
Tê tê đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tất cả 8 loài tê tê đều bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm và buôn bán trái phép. Ảnh: Pinterest.
Tê tê đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tất cả 8 loài tê tê đều bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm và buôn bán trái phép. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm loài tê tê #Vai trò sinh thái của tê tê #Hành vi và tập tính tê tê #Nguy cơ tuyệt chủng tê tê #Nạn săn trộm và buôn bán trái phép #Bảo vệ loài thú có vảy duy nhất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT