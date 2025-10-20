Hà Nội

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Tê tê vàng quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân Quảng Ngãi

Hai cá thể tê tê vàng đi lạc vào vườn nhà đã được người dân ở tỉnh Quảng Ngãi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ.

te-te-vang.jpg
#Tê tê vàng quý hiếm #Động vật quý hiếm trong Sách Đỏ #Bảo vệ động vật hoang dã

