Đặt bẫy ảnh, lộ diện động vật cực quý hiếm ở VQG Chư Mom Ray

Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh của loài mang Trường Sơn quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (ở xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) đã lắp đặt tổng cộng 280 máy ảnh tự động ở nhiều vị trí khác nhau trong rừng. Thông thường, cứ khoảng 3 đến 4 tháng, cán bộ ở VQG sẽ đi kiểm tra dữ liệu một lần cũng như thay pin, bảo dưỡng máy và tiếp tục đặt lại. Ảnh: suckhoedoisong.
Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh về loài mang Trường Sơn quý hiếm. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.
Theo ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray, hệ thống máy ảnh tự động trong rừng lần này chỉ ghi nhận duy nhất một hình ảnh về mang Trường Sơn. Loài động vật này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.
Mang Trường Sơn có tên khoa học là Muntiacus truongsonenis. Đây là loài thú móng guốc thuộc họ hươu nai Cervidae, phân họ Muntiacinae, giống Muntiacus. Ảnh: linhbachma.
Loài mang Trường Sơn là động vật đặc hữu đang trong tình trạng nguy cấp. Loài động vật này có tên trong Sách đỏ Việt Nam, từng được phát hiện trong dãy núi Trường Sơn của Việt Nam vào năm 1997. Ảnh: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, TT-Huế.
Cá thể mang Trường Sơn có thân hình giống hoẵng, nhưng nhỏ hơn hoẵng và gần như nhỏ nhất trong họ Hươu nai Cervidae. Khi trưởng thành, chúng có trọng lượng từ 14 - 20 kg. Ảnh: Tiền phong.
Toàn thân của mang Trường Sơn bao phủ lớp lông mịn màu vàng nâu hoặc vàng rỉ sắt. Chúng có 4 chân mảnh khảnh, đuôi mập. Cá thể đực có sừng ngắn không phân nhánh. Ảnh: Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Mang Trường Sơn có sọ giống như sọ hoẵng nhưng kích thước nhỏ hơn, hố mắt và hố tuyến lệ tròn hơn. Con đực và cái đều có răng nanh dài thò ra khỏi miệng. Ảnh: Tiền phong.
Khu vực phân bố của mang Trường Sơn bao gồm các cánh rừng già. Ảnh: Vườn Quốc gia Bạch Mã.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
