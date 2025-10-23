Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thả 12 cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ về rừng

Giải mã

Thả 12 cá thể động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ về rừng

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã phối hợp cơ quan chức năng thả 12 cá thể động vật có tên trong Sách Đỏ bao gồm khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ... về môi trường tự nhiên.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 22/10, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) thông tin đơn vị phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: PLO.
Vào ngày 22/10, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) thông tin đơn vị phối hợp với Nhóm Viet Snake Rescuer (VSR – Nhóm cứu hộ rắn Việt Nam) và các tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã, thả thành công 12 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: PLO.
Những cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa. Ảnh: PLO.
Những cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng gồm: 1 cu li nhỏ, 2 khỉ đuôi lợn, 3 tê tê Java, 2 khỉ mặt đỏ, 2 rùa núi vàng, 1 trăn gấm và 1 rắn hổ chúa. Ảnh: PLO.
Các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bàn giao số động vật này cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc rồi thả về tự nhiên. Ảnh: PLO.
Các lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bàn giao số động vật này cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc rồi thả về tự nhiên. Ảnh: PLO.
Tất cả các cá thể trên đều là loài động vật quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn. Ảnh: PLO.
Tất cả các cá thể trên đều là loài động vật quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm rất nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn. Ảnh: PLO.
Cu li nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới xếp vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn. Ảnh: Tiền phong.
Cu li nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới xếp vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn. Ảnh: Tiền phong.
Môi trường sống chủ yếu của cu li nhỏ là các khu rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, nương rẫy. Thức ăn bao gồm: các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và chim non trong tổ. Ảnh: sdrov.
Môi trường sống chủ yếu của cu li nhỏ là các khu rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, nương rẫy. Thức ăn bao gồm: các loài côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và chim non trong tổ. Ảnh: sdrov.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cu li nhỏ có thể đạt chiều dài cơ thể từ 19 - 23 cm, nặng khoảng 377 - 450 gram. Cá thể đực thường lớn hơn con cái. Ảnh: sdrov.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể cu li nhỏ có thể đạt chiều dài cơ thể từ 19 - 23 cm, nặng khoảng 377 - 450 gram. Cá thể đực thường lớn hơn con cái. Ảnh: sdrov.
Rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah và là loài duy nhất của chi Ophiophagus. Loài này thường được gọi là rắn hổ mang chúa tại Việt Nam bởi chúng cũng có thể ngóc cao đầu và bành mang để đe dọa kẻ thù. Tuy nhiên, phần mang của rắn hổ chúa nhỏ hơn so với rắn hổ mang chúa. Ảnh: Wikipedia.
Rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah và là loài duy nhất của chi Ophiophagus. Loài này thường được gọi là rắn hổ mang chúa tại Việt Nam bởi chúng cũng có thể ngóc cao đầu và bành mang để đe dọa kẻ thù. Tuy nhiên, phần mang của rắn hổ chúa nhỏ hơn so với rắn hổ mang chúa. Ảnh: Wikipedia.
Loài rắn hổ chúa được xếp vào Nhóm IB trong Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu tại các khu rừng mưa nhiệt đới và vùng đồng bằng thuộc Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Ảnh: Artur Tomaszek.
Loài rắn hổ chúa được xếp vào Nhóm IB trong Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Chúng phân bố chủ yếu tại các khu rừng mưa nhiệt đới và vùng đồng bằng thuộc Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Ảnh: Artur Tomaszek.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể rắn hổ chúa đạt chiều dài trung bình từ 3 - 4m, thậm chí có lên tới 6m. Chúng có thể tiết ra từ 200 - 500 mg nọc độc mỗi lần tấn công, thậm chí trong trạng thái bị kích động, lượng nọc độc có thể lên đến 1.000 mg. Theo đó, một cú cắn của chúng có thể đoạt mạng 20 - 40 người. Ảnh: Rohit Giri.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể rắn hổ chúa đạt chiều dài trung bình từ 3 - 4m, thậm chí có lên tới 6m. Chúng có thể tiết ra từ 200 - 500 mg nọc độc mỗi lần tấn công, thậm chí trong trạng thái bị kích động, lượng nọc độc có thể lên đến 1.000 mg. Theo đó, một cú cắn của chúng có thể đoạt mạng 20 - 40 người. Ảnh: Rohit Giri.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Bảo tồn động vật quý hiếm #Thả động vật về tự nhiên #Các loài nguy cấp trong Sách đỏ #rắn hổ chúa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT