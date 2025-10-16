Hà Nội

Sự thật thú vị về loài thằn lằn bay có nhiều ở Việt Nam

Sự thật thú vị về loài thằn lằn bay có nhiều ở Việt Nam

Giữa những tán cây rừng Đông Nam Á, thằn lằn bay (chi Draco) là minh chứng điển hình cho khả năng tiến hóa độc đáo của động vật – biết “bay” mà không cần cánh.

T.B (tổng hợp)
Không thực sự biết bay. Thằn lằn bay Draco không bay như chim mà chỉ có thể lượn xa nhờ màng da kéo căng giữa các xương sườn. Ảnh: Pinterest.
Có thể lượn xa tới 20 mét. Nhờ kiểm soát góc nghiêng cơ thể và đuôi, chúng có thể “lướt” từ cây này sang cây khác. Ảnh: Pinterest.
Đực và cái có màng cổ khác biệt. Con đực có màng cổ sặc sỡ dùng để thu hút bạn tình hoặc cảnh báo đối thủ. Ảnh: Pinterest.
Không rời khỏi cây. Hầu như cả đời thằn lằn bay sống trên cây, chỉ xuống đất khi đẻ trứng. Ảnh: Pinterest.
Là loài săn côn trùng. Chúng dùng lưỡi dài và nhanh để bắt kiến, mối và các loài côn trùng nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 40 loài khác nhau. Chi Draco phân bố rộng khắp Đông Nam Á, đặc biệt ở Philippines, Indonesia và Malaysia. Ở Việt Nam, chúng được ghi nhận nhiều ở Nam Bộ. Ảnh: Pinterest.
Truyền cảm hứng cho nghiên cứu hàng không. Khả năng lượn tự nhiên của chúng được các kỹ sư sinh học nghiên cứu để thiết kế cánh máy bay siêu nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
