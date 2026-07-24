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Kho tri thức

Top bí ẩn lớn của thế giới động vật khoa học vẫn chưa có lời giải

Mỗi năm, các nhà khoa học khám phá thêm hàng nghìn loài sinh vật mới, nhưng thế giới động vật vẫn còn vô số bí ẩn chưa ai giải đáp được.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sau hàng thế kỷ nghiên cứu, động vật học đã giúp con người hiểu rõ quá trình tiến hóa, tập tính và sinh lý của hàng triệu loài. Thế nhưng, ngay cả với những công nghệ hiện đại như giải trình tự ADN, thiết bị theo dõi vệ tinh hay trí tuệ nhân tạo, nhiều câu hỏi tưởng chừng đơn giản vẫn chưa có lời giải chắc chắn.

Ảnh: betterwithbirds

Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất là động vật định hướng bằng cách nào. Chim di cư có thể bay hàng chục nghìn kilomet mà gần như không lạc đường, rùa biển tìm đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng, còn cá hồi vượt đại dương để trở về dòng sông cũ. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể sử dụng từ trường Trái Đất, vị trí Mặt Trời, các vì sao, mùi hương và nhiều tín hiệu khác. Tuy nhiên, cách bộ não kết hợp tất cả những thông tin này vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Ảnh: elperiodicodearagon

Một câu hỏi khác là động vật thực sự thông minh đến đâu. Bạch tuộc có thể giải câu đố và sử dụng công cụ, cá heo nhận ra hình ảnh của chính mình trong gương, còn quạ biết chế tạo móc để lấy thức ăn. Liệu chúng có ý thức về bản thân theo cách giống con người, hay chỉ đang phản ứng theo bản năng rất phức tạp? Đây vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Ảnh: newyorker

Các nhà khoa học cũng chưa biết chính xác vì sao nhiều loài có tuổi thọ cực dài. Cá mập Greenland có thể sống hơn 250 năm, trong khi sứa bất tử (Turritopsis dohrnii) có khả năng quay trở lại giai đoạn non trong một số điều kiện nhất định. Hiểu được cơ chế này có thể mở ra hướng nghiên cứu mới về lão hóa và y học.

Một bí ẩn khác là vẫn còn bao nhiêu loài chưa được phát hiện. Các ước tính cho rằng Trái Đất có thể có từ khoảng 8 đến hơn 10 triệu loài sinh vật nhân thực, nhưng mới chỉ khoảng 2 triệu loài được mô tả chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn sự đa dạng sinh học vẫn đang ẩn mình trong rừng mưa nhiệt đới, đại dương sâu hoặc các hang động biệt lập.

Ngay cả ngôn ngữ của động vật cũng là một câu hỏi lớn. Cá voi lưng gù tạo ra những "bài hát" kéo dài hàng chục phút, voi giao tiếp bằng sóng hạ âm truyền đi nhiều kilomet, còn ong mật sử dụng "điệu nhảy" để chỉ đường đến nguồn thức ăn. Chúng ta đã hiểu một phần ý nghĩa của các tín hiệu này, nhưng vẫn chưa biết liệu động vật có thể truyền tải những thông tin trừu tượng hay không.

Những bí ẩn ấy cho thấy khoa học không chỉ là hành trình tìm kiếm câu trả lời, mà còn là quá trình khám phá những câu hỏi mới. Mỗi phát hiện về thế giới động vật lại mở ra thêm một cánh cửa, nhắc nhở rằng Trái Đất vẫn còn vô vàn điều kỳ diệu đang chờ con người hiểu được.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#bí ẩn động vật định hướng di cư #độ thông minh và ý thức của động vật #cơ chế tuổi thọ dài của sinh vật #đa dạng sinh học chưa được khám phá #ngôn ngữ giao tiếp của động vật

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